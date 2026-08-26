Армия России установила контроль над населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях
Это сделали подразделения группировок войск «Север» и «Восток»
Армия России установила контроль над населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области, а подразделения группировки войск «Восток» — над Неженкой Запорожской области.
Напомним, недавно подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики.
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