Армия России установила контроль над населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях

Это сделали подразделения группировок войск «Север» и «Восток»

Фото: Динар Фатыхов

Армия России установила контроль над населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области, а подразделения группировки войск «Восток» — над Неженкой Запорожской области.

Напомним, недавно подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики.

