«У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы»

Почему Вадим Евсеев покинул башкирский клуб

Сегодня официально стало известно о том, о чем много говорилось в последние дни и недели. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа» с марта 2019 года, покинул свой пост. Формально он ушел сам и в своем прощальном обращении сделал акцент на том, что еще ни разу его не отправляли в отставку. Нулевая ничья с волгоградским «Ротором» на своем поле в минувшие выходные стала последней каплей терпения как для тренера, так и для клуба. Перемены в жизни Евсеева и башкирской команды назрели. О том, как прошло расставание тренера и «Уфы» и почему специалист относительно быстро должен найти себе работу в РПЛ, — в материале «Реального времени».

Газизов сдержал слово: с Евсеевым «Уфа» стала лучше

Ирония футбольной судьбы: Вадим Евсеев приходил в «Уфу», когда команда шла на 15-м месте, в зоне вылета. Вадим Евсеев уходит из «Уфы», когда команда идет все на том же 15-м месте, все в той же зоне вылета. Однако за эти полтора года случился значительный прогресс и в работе самого специалиста, и в клубе, поэтому Вадим Валентинович покидает столицу Башкортостана с положительной репутацией. Те перемены, которые произошли в команде летом, никак не зависели от тренера.

— Мы давно уже выбрали систему развития, в каком направлении мы должны двигаться в реалиях современного футбола. Здесь учитывается много факторов, не только результат. Это, например, и развитие игроков, которых можно продать, тем самым пополнив бюджет клуба. То же можно говорить и о тренерских кадрах. Мы доверяем молодым и амбициозным специалистам. Естественно, все руководители хотят от тренера результата. И у нового тренера «Уфы» задача будет непростая. Я бы даже сказал, очень непростая.

Но наш клуб — проверенный боец во всех аспектах футбольной жизни. Я уверен, что мы выберемся из сложной ситуации и будем покорять еще большие вершины, — говорил в конце марта 2019-го тогда еще генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени».

И свое обещание Шамиль Камилович сдержал. Евсеев приходил в башкирскую команду из ФНЛ, из «СКА-Хабаровск». Тогда никаких гарантий и авансов 43-летнему специалисту никто не выдавал. Он начинал с очень сложной турнирной ситуации и не имел в своем распоряжении футболистов высокого уровня. По большому счету, все зависело от того, какой футбол поставит Евсеев и как справится с давлением. И он справился, хотя «Уфа» летом 2019-го играла стыковые матчи с «Томью», в которых хватало нервов, но по сумме двух встреч башкирский клуб относительно легко свою задачу выполнил — сохранил место в РПЛ.

А вот дальше уже наступило время Евсеева. В прошлом сезоне ростер «Уфы» не был выдающимся, однако команда регулярно обыгрывала топ-клубы. Чего только стоит поражение питерского «Зенита» на уфимском стадионе «Нефтяник» прошлым летом (0:1). Евсеев поставил команде не самый зрелищный, но весьма эффективный футбол, который давал результат и позволил «Уфе» финишировать на достойной позиции и на время забыть о борьбе за выживание.

В общении с представителями СМИ у тренера сначала не задалось — он хамил и даже демонстративно уходил с пресс-конференций. Однако и здесь он прошел эволюцию от закрытого и всегда хмурого человека — до лучшего, что случилось с российским футболом на карантине. Его Instagram-рубрика «Алфавит Евсеева» стала настоящим хитом.



«Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания»

Еще накануне тренер намекнул о переменах в жизни в своем аккаунте:

— Жизнь как река. Рано или поздно выйдет из привычных рамок, как из берегов. Дважды в одну воду не вступить, но это не значит, что надо стоять на месте, — написал тренер, выставив ряд хештегов «ФК Уфа», «Евсеев», «нашалигачемпионов» и так далее.



С этими же хештегами Евсеев сегодня опубликовал и трогательный прощальный пост:

— В марте 2019-го я возглавил «Уфу». В октябре 2020-го я решил ее покинуть. Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания.



Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне.



Я благодарен «Уфе» за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время. Каждому из ребят я желаю успешной карьеры и движения вперед, к поставленным целям. И огромное спасибо болельщикам за поддержку и объективность. Ваш Вадим Евсеев.

Селекция была полностью провалена. Фото vk.com/ufafc

ФК «Уфа» не позавидуешь

Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов, Сергей Семак, Дмитрий Кириченко, Вадим Евсеев — из тренеров, которые возглавляли «Уфу» за ее десятилетнюю историю, можно составить ветеранскую сборную России по футболу. Евсеев в итоге с «Уфой» провел 55 официальных матчей, в которых одержал 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

Нет никакого сюрприза в том, что нынешние проблемы «Уфы» начались с уходом из клуба в июле этого года Шамиля Газизова. Селекция была полностью провалена, в распоряжении Евсеева к началу нового сезона остались футболисты не самого высокого уровня, а ведущих игроков уже привычно продали. Другое дело, что при Газизове на замену старым лидерам стабильно приходили и раскрывались новые. При новом руководстве этого не случилось, и это точно не вина Евсеева. Он сделал все, что мог — команда в августе даже перестала играть малорезультативно и, наоборот, забивала больше. Однако и по-настоящему провальных матчей становилось все больше.

Первый громкий звоночек прозвенел еще в конце лета, когда уфимцы без каких-либо шансов проиграли в татаро-башкирском дерби (0:3), хотя в последние годы стабильно набирали очки в матчах с «Рубином». Разгром от «Зенита» (0:6) вынудил Евсеева впервые публично заговорить об отставке — он сделал это в телевизионном интервью сразу после матча. Но тогда это все можно было списать на эмоции.

По информации «Реального времени», действительно, в башкирском клубе готовы были подождать до зимы и никаких ультиматумов об уходе тренеру не выдвигали. Евсеев принимал решение сам. Ключевым моментом стала игра с «Ротором» в минувшие выходные. В столицу Башкортостана приехала объективно худшая команда РПЛ прямо сейчас, имеющая серьезные кадровые проблемы в связи со вспышкой коронавируса. «Уфа» имела преимущество, не дала сопернику нанести по своим воротам ни одного удара в створ, однако не забила сама. В игре было показано 12 желтых карточек, 19 фолов — на счету уфимцев. Видимо, Евсеева смутил даже не результат (его команда просто обязана была побеждать, чтобы исправлять турнирную ситуацию), а именно игра и отсутствие той самой «химии», о которой он рассуждал в своем посте. Хотя еще несколькими днями ранее он уверенно брал слово на встрече с руководством республики и говорил Радию Хабирову о том, что именно в тяжелых ситуациях проверяется, кто есть кто.

«Уфа» имела преимущество, не дала сопернику нанести по своим воротам ни одного удара в створ, однако не забила сама. Фото vk.com/ufafc

ФК «Уфа» в этой ситуации не позавидуешь. У клуба сейчас непростые кадровые времена, есть проблемы и с финансированием, а теперь еще и нет главного тренера. При этом есть обещание от властей, что все под контролем и должно наладиться. Самым вероятным сменщиком Евсеева называется Алексей Стукалов из московского «Велеса», который выступает в ФНЛ. Он попадет ровно в ту же турнирную ситуацию, с которой весной 2019-го начинал и Евсеев. Но справится ли, не позволив башкирскому клубу вылететь из РПЛ? Ведь рядом уже не будет руководителя уровня Газизова, который способен был решить чуть ли не любой кадровый вопрос с пользой для клуба.



Евсеев будет ждать работы в «Локомотиве», «Динамо» или «Спартаке»

Тренер уровня нынешнего Вадима Евсеева долго без работы в РПЛ не останется. При этом он не будет ждать предложений от клубов уровня нынешней «Уфы», «Химок» или «Тамбова». Евсеев до работы в Башкирии не имел опыта на высшем уровне, работая в ФНЛ, однако за полтора года проявил себя с лучшей стороны.

Евсеев — бывший футболист «Локомотива» и «Спартака», который оставил довольно яркий след в жизни обеих команд. Хотя по факту он вообще является воспитанником ДЮСШ «Динамо» (Москва). Однако в 14-летнем возрасте Вадима не взяли на международное соревнование во Франции, и он быстро перешел в школу «Локомотива». В возрасте 17 лет оказался в «Спартаке» и в 20 уже играл за красно-белых в Лиге чемпионов.

Евсеева сейчас можно ждать в любом из столичных клубов, кроме ЦСКА. В «Динамо» после отставки Кирилла Новикова вакансия все еще свободна, хотя по последней информации там склоняются к назначению иностранного специалиста. В «Спартаке» пока все успешно у Доменико Тедеско, но еще летом его состояние было подвешенным, и только ленивый не говорил о том, что Газизов сделает попытку взять с собой в клуб и Евсеева. «Спартак» есть «Спартак», и уже к зиме в клубе может быть все по-другому, и кандидатура Евсеева как потенциального главного тренера команды всплывет обязательно.

Нынешний тренер «Локо» Марко Николич изначально виделся временным вариантом для клуба, призванным собрать на себя все недовольство болельщиков после отставки Юрия Семина. Фото vk.com/fclokomotiv

Вариант с «Локомотивом» также видится логичным для тренера. Железнодорожников ждут очень непростые времена — группа в Лиге чемпионов убойная, в РПЛ после отъезда Алексея Миранчука в Италию и травм ряда футболистов основного состава пока не все ладно. Нынешний тренер «Локо» Марко Николич изначально виделся временным вариантом для клуба, призванным собрать на себя все недовольство болельщиков после отставки Юрия Семина. Решатся ли в «Локомотиве» изменить курс и доверить команду самобытному тренеру, покажет время. Но нет никаких сомнений, что долго без работы в РПЛ Евсеев находиться не будет — в зимнюю паузу или раньше он обязательно вернется в российский футбол.

Здесь стоит вспомнить, как завершал свою игровую карьеру нынешний тренер. В 2011 году он сделал такое заявление:

— У клубов РФПЛ был целый год, чтобы пригласить меня. Никто не заинтересовался. Значит не нужен. Ну и ладно. Я не пропаду.

Евсеев тогда не пропал. Не пропадет и сейчас.