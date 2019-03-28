«Нельзя за такое короткое время разучиться играть в футбол». Вадим Евсеев возглавил «Уфу»

Гендиректор клуба уверяет, что теперь все будет хорошо

Не прошло и полгода, как в футбольном клубе «Уфа» снова объявили о смене главного тренера. Но когда Дмитрий Кириченко менял Сергея Томарова в ноябре, положение команды выглядело не таким тяжелым, как сейчас. Руководство ФК «Уфа» в лице генерального директора Шамиля Газизова настроено тем не менее оптимистично и верит в Вадима Евсеева, который накануне официально возглавил башкирский коллектив. О том, как принималось решение уволить Кириченко, какие требования будут предъявляться к новому наставнику уфимцев и о первых словах Газизова и Евсеева после тренерских перестановок — в материале «Реального времени».

Шамиль Газизов: «Мы выберемся из сложной ситуации и будем штурмовать новые высоты»



Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов, Сергей Семак, Дмитрий Кириченко, Вадим Евсеев… Из тренеров, которые возглавляли «Уфу» за ее почти десятилетнюю историю, можно составить ветеранскую сборную России по футболу.

Отставка Кириченко, откровенно говоря, назревала. Дмитрий Сергеевич официально возглавил уфимский клуб в декабре прошлого года, до этого месяц тренируя его с приставкой «исполняющий обязанности главного тренера». За это время «Уфа» провела семь матчей, в которых потерпела четыре поражения, дважды сыграла вничью и лишь один раз победила. Последней каплей для руководства стал домашний матч с «Ахматом» 17 марта, проигранный со счетом 0:1.

Генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов рассказал корреспонденту «Реального времени», как принималось решение об отставке Кириченко:

— Решение об уходе Дмитрия Сергеевича далось непросто. Оно не эмоциональное, а выверенное. Мы расстаемся с Кириченко в добрых отношениях, мы много общались, прежде чем принять такой шаг, но совместно с ним решили, что так будет лучше для всех сторон. Клуб выполнил все условия, которые оговаривались в контракте. Мы поблагодарили друг друга за работу. Мы так же приобрели опыт, как и тренер. Но двигаемся дальше. Наш клуб — проверенный боец во всех аспектах футбольной жизни. Я уверен, что мы выберемся из сложной ситуации и будем покорять еще большие высоты.

«Есть ряд причин, по которым мы пришли к такому шагу. Учитывался и эмоциональный фон, и профессиональные аспекты нынешнего тренерского штаба. Но решение принято». Фото vk.com/ufafc



— Можно ли сказать, что увольнение Кириченко было необходимо, чтобы встряхнуть команду в непростой турнирной ситуации?

— Какой-то одной причины в его увольнении нет. Есть ряд причин, по которым мы пришли к такому шагу. Учитывался и эмоциональный фон, и профессиональные аспекты нынешнего тренерского штаба. Но решение принято. Это футбол, здесь такое случается, и нередко.

— Есть мнение, что Кириченко не хватило тренерского опыта.

— Нет, дело не совсем в этом. Были факторы, которые объективно не позволяли ему сразу давать результат. Но, повторюсь, мы довольны его работой в Уфе. Он взял на себя ответственность, он пытался добиться результата, он делал все, что мог. Но что-то пошло не так, результата не было. Хотя лично мне очень нравился его подход к работе. Он хоть и молодой специалист, но молодец. Уверен, что у него хорошее футбольное будущее.

Покоритель Уэльса и новая надежда «Уфы»

Не совсем понятно, почему в башкирском клубе не объявили об отставке Кириченко до перерыва на игры сборных, чтобы у нового главного тренера было больше недели на знакомство с командой — ведь ближайший матч «Уфа» проведет 31 марта на выезде с ЦСКА. Значит действительно сомневались.

Почти сразу же после появления слухов об отставке Кириченко в СМИ появилась и фамилия его возможного преемника. Как повелось в столице Башкирии, одного экс-футболиста сборной России должен был сменить другой. Накануне в 8 вечера по московскому времени футболистам и персоналу ФК «Уфа» был представлен новый тренерский штаб — как и ожидалось, главным тренером стал Вадим Евсеев.

43-летний специалист в начале недели без проблем расторг контракт со своим прежним клубом «СКА-Хабаровск». В его договоре был пункт, который позволял уйти в случае поступления предложения тренировать на высшем уровне, в командах Российской премьер-лиги. С «Уфой» он подписал контракт на два года.

Евсеев-игрок был жестким защитником и запомнился в основном по выступлениям за московский «Локомотив». Широким массам он стал известен, когда в ноябре 2003-го выкрикнул в камеру «### вам!» после победы сборной России над сборной Уэльса. Вадим забил тогда победный гол, а его перформанс с фразой, адресованной валлийцам, транслировался в прямом эфире Первого канала. В послематчевом интервью Евсеев так прокомментировал свои слова: «Я просто сказал им, что на чемпионат Европы они не поедут».

За последние два года Евсеев меняет должность уже пятый раз. Фото fcska.ru



Завершал игровую карьеру Вадим тоже весьма специфично. В 2011 году он сделал такое заявление:

— У клубов РФПЛ был целый год, чтобы пригласить меня. Никто не заинтересовался. Значит не нужен. Ну и ладно. Я не пропаду.

И он не пропал. Евсеев долгое время трудился в тренерском штабе ивановского «Текстильщика», затем пермского «Амкара». А за последние два года меняет должность уже пятый раз. Последовательность такая: главный тренер «Текстильщика» из Иваново (ПФЛ) — тренер «Амкара» из Перми (РФПЛ) — главный тренер «Амкара» — старший тренер махачкалинского «Анжи» (РФПЛ) — главный тренер «СКА-Хабаровск» (ФНЛ) — главный тренер ФК «Уфа» (РПЛ).

«У нас есть система развития клуба, но все хотят результата»

— Какие требования будут к новому главному тренеру? — интересовалось «Реальное время» у Шамиля Газизова за несколько часов до объявления Евсеева.

— Наш клуб давно уже выбрал систему развития, в каком направлении мы должны двигаться в реалиях современного футбола. Здесь учитывается много факторов, не только результат. Это, например, и развитие игроков, которых можно продать, тем самым пополнив бюджет клуба. То же можно говорить и о тренерских кадрах. Мы доверяем молодым и амбициозным специалистам. Думаю, что продолжим развитие в этом же направлении.

Но, естественно, все руководители хотят от тренера результата. И у нового тренера «Уфы» задача будет непростая. Я бы даже сказал, очень непростая. Но мы верим, что вместе преодолеем все имеющиеся трудности, — заявил Газизов. — Вадим Евсеев был прекрасный футболист. Сейчас он очень хороший тренер. Все надежды руководства республики, болельщиков и руководства ФК «Уфа» сейчас связаны с ним.

На первой встрече с футболистами «Уфы» Евсеев свое назначение прокомментировал так:

— Все получилось неожиданно. Хотя с Шамилем Газизовым я знаком давно. Много говорить не люблю, люблю доказывать все делом. Главное, чтобы вы сами верили в свои силы. И все будет нормально. Играть вы умеете и показывали это. Нельзя за такое короткое время разучиться играть в футбол. Теперь вместе будем находить решение. Не забывайте, что играете не только за себя, но и за болельщиков, своих родных и близких, своих жен и детей. Все в наших руках.

— Радость, где радость? — обратился напоследок к игрокам Газизов. — Наконец-то все у нас прекрасно, все у нас хорошо.

Я ответственен за результат. Его сейчас нет. В таких случаях в первую очередь нужно спрашивать с главного тренера



Перевертайло — в помощь

Вместе с Кириченко тренерский штаб покинул и старший тренер Михаил Куприянов. Официально еще не сообщалось о том, кто будет помогать Евсееву, но уже известно, что с середины марта в уфимском клубе работает опытнейший тренер Евгений Перевертайло. ФК «Уфа» он возглавлял в сезоне 2015/16. Считается, что именно при нем раскрылся нынешний полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Кириченко очень достойно покинул клуб, сказав напоследок такие слова:

— Я ответственен за результат. Его сейчас нет. В таких случаях в первую очередь нужно спрашивать с главного тренера. Хочу поблагодарить каждого футболиста команды из Уфы за совместную работу. Поблагодарить руководство республики и клуба за доверие. Желаю команде успехов и сохранения места в Премьер-лиге.

Очевидно, что спрос с нынешнего главного тренера будет не меньший. У Евсеева есть всего 10 туров, чтобы исправить ситуацию, а впереди матчи с ЦСКА, «Локомотивом», «Спартаком», «Ростовом», гостевая игра с «Рубином». С каждым туром при Кириченко «Уфа» все больше закреплялась в зоне стыковых матчей (13—14-е место), а с недавних пор вошла и в зону вылета (15-е место).