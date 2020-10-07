Леонид Вайсфельд: «При Ламсе «Салават» играет в более открытый хоккей, чем при Цулыгине»

Эксперт КХЛ — о кризисе в «Ак Барсе», проблемах «Салавата Юлаева» и странных правилах Континентальной лиги

Эксперт и комментатор КХЛ ТВ, бывший генменеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассуждает о кризисе в «Ак Барсе», непостоянстве Квартальнова и очередном неудачном возвращении Бурмистрова. Об этом, а также о проблемах «Салавата Юлаева, «Автомобилиста» и «Металлурга», — в интервью постоянного эксперта «Реального времени».

«Никакой трагедии в тасовании состава Квартальновым не вижу — до плей-офф как до Луны»

— «Ак Барс» забуксовал в конце сентября. В чем причина кризиса?

— Мне кажется, сейчас никто не избежит таких спадов — в связи с чехардой с составами, которая появляется из-за этой проблемы пандемии. Поэтому сейчас перепадам в игре команд удивляться особо не следует.

А что касается трех выездных поражений «Ак Барса», то я думаю, что плохую службу казанцам сослужил первый матч против СКА в Петербурге. Они приехали играть — и вроде с юниорами, и непонятно как играть — то ли в полную, то ли не в полную силу. Играли с юниорами, но, с другой стороны, надо учитывать, что играли-то с лучшими юниорами. И мне кажется, что это как-то сбило им настрой.

Так и получилось, что в основное время не выиграли, да и в Череповце тоже не самые сильные соперники. А когда так происходит, то одно накладывается на другое и появляется неуверенность. Плюс потом появились болезни, и, как снежный ком, по накатанной набралось.

— В среде болельщиков Дмитрия Квартальнова критикуют за то, что он не имеет четко сформированного состава, постоянно тасует тройки.

— Это нормальный процесс. До плей-офф еще как до Луны. Во-вторых, какая разница, в одинаковом составе они выигрывают, или в разных? Для болельщиков это имеет значение?

В том, что они проигрывали сейчас, я не вижу никакой трагедии. Впереди еще весь сезон, до плей-офф далеко. Выводов делать нельзя — потому что сейчас пандемия, все играют в равных условиях, еще много раз будут проигрывать и выигрывать. Как вообще сейчас играть в одном составе?

Фото: vk.com/hcakbars

В том, что они проигрывали сейчас, я не вижу никакой трагедии. Впереди еще весь сезон, до плей-офф далеко

«Из казанских юниоров никто особо не запомнился»

— Как вам молодые игроки из «Барса», сыгравшие в «зеленом дерби»?

— Квартальнов сказал одну очень правильную вещь, что молодые должны вносить энергию, быть дерзкими и отвоевывать себе место в составе. Но, скажем так, молодые себя проявили не очень в этой игре. Результат в дерби определяли опытные игроки.

Квартальнов отметил двух защитников, но мне эти ребята ничем особенным не запомнились. Так же как и нападающий Савелий Кувардин.

Скажу так: из всех молодежных составов в лиге, которые я видел, самое сильное впечатление произвела молодежь СКА. А ребята из других команд остаются в тени взрослых хоккеистов.

«Бурмистров — средний игрок КХЛ»

— Бурмистров уже третий раз возвращается в Казань и вновь пошли разговоры об обмене. Почему он не пригодился Квартальнову? Неужели в клубе не видели, как сегодня играет Александр?

— Откровенно говоря, я еще в начале сезона сказал, что есть вот такие игроки, ожидания от игры которых слишком завышены. И Бурмистров к этой категории относится. Когда он был молодой, то подавал большие надежды, но дальше этого не пошло. С моей точки зрения, сегодня он средний игрок КХЛ.

Почему Казань вернула его обратно? Возможно, контракт невысокий. Для меня это решение тоже было странным, но сегодня ведь популярная тенденция — возвращать своих воспитанников.

Все игроки развиваются по-разному, кто-то быстрее, кто-то медленнее. И, судя по всему, у Александра развитие опережало сверстников, когда он играл с юниорами. Но так часто бывает, что хоккеисты просто останавливаются в развитии. С этой точки зрения он уже лет пять не прогрессирует.

Для меня это большая загадка — почему игроки перестают прогрессировать и идут на спад. Даже если хорошо тренируются и находятся в хорошем возрасте.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Все игроки развиваются по-разному, кто-то быстрее, кто-то медленнее. И, судя по всему, у Александра развитие опережало сверстников, когда он играл с юниорами

— А что не так с Ховановым, если смотреть со стороны? Играет же нормально, важные буллиты реализовывает.

— Видимо, Хованов на сегодняшний день не отвечает всем требованиям тренерского штаба. Если он будет выполнять то, что от него требуется, думаю, будет в составе.

«Салават Юлаев» при Ламсе играет в более открытый хоккей»

— В уфимской прессе хоккей Томи Ламсы называют скучным.

— Мне кажется, что в этом году «Салават Юлаев» играет в еще более открытый хоккей, чем в прошлых сезонах при Николае Цулыгине. Это уфимцев никак не характеризует — ни положительно, ни отрицательно. Но с тем, что они играют скучно, я не согласен. Когда играет первая тройка нападения, выглядят они очень весело.

— Гранлунд сумел полноценно заменить Умарка?

— Когда сегодня сравнивают Гранлунда и Умарка, надо понимать, что сравнивают не стили, а степень вклада в командный результат. Так вот, по степени вклада в командный результат на данный момент Гранлунд как минимум не хуже Умарка. Это на данный момент. Посмотрим, что будет дальше.

— Как вам Родион Амиров с тремя шайбами в двух играх?

— Пока игру на себя берет молодежь. Амиров, безусловно очень талантливый парень, не могу оспаривать. Он очень техничный и очень многое умеет для своего возраста.

Другой вопрос, меня настораживает в его игре то, что он временами просто пропадает — нет стабильности. С другой стороны, это понятно — хоккеист молодой и это характерно для такого возраста. А вот как он будет развиваться, никто не знает. Потенциал очень высокий.

На бумаге на молодежном чемпионате мира он должен быть лидером сборной, но будет или нет — одному Богу известно.

Фото: vk.com/hcakbars

Мне кажется, что в этом году «Салават Юлаев» играет в еще более открытый хоккей, чем в прошлых сезонах при Николае Цулыгине

В «Автомобилисте» лучший игрок — Дацюк. А где остальные хоккеисты?

— Почему иностранным клубам разрешается уходить на карантин, в то время как «Локомотив» получает «кнут»?

— Сравнивать иностранные клубы, уходившие на карантин, и «Локомотив» не совсем корректно. Потому что в каждом случае разные обстоятельства. Я вообще считаю, что «Локомотив» еще легко отделался.

У «Барыса» и «Йокерита» проблема другая — там еще добавляются проблемы границ и прочих сложностей.

— У руля «Автомобилиста» такая значимая фигура, как Билл Питерс, но команда пока остается в тени «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата». Почему?

— С точки зрения турнирной таблицы они играют более чем хорошо. Но удивительно, что в этой команде лучший игрок — это Дацюк в таком возрасте. Это странно. Павел, безусловно, молодец, но где остальные игроки?

Отсюда и ответ, почему на «Автомобилист» обращают меньше внимания. Потому что команда без явных лидеров.

Фото: hc-avto.ru

С точки зрения турнирной таблицы они играют более чем хорошо. Но удивительно, что в этой команде лучший игрок — это Дацюк в таком возрасте

— Почему «Металлург» так нестабилен на старте сезоне?

— Считаю, что и в Магнитогорске довольно средний состав. Я послушал интервью Сергея Ласькова (первый вице-президент, директор «Металлурга», — прим. ред.), где он сказал, что они собирают рабочую команду. Ну если рабочую, то им это удалось — у них все хорошо. Но мне кажется, что с этим бюджетом нужно собирать не рабочую команду, а команду, которая претендует на трофей.