Коронавирус омолодил «Салават Юлаев» и вернул Цулыгина

В каком состоянии уфимский клуб подходит к очередному «зеленому дерби»

Уже в ближайший понедельник в Казани состоится новая серия татаро-башкирского противостояния. «Ак Барс» проиграл два гостевых матча в Череповце и в Нижнем Новгороде, а сегодня сыграет еще и в Ярославле, где также будет непросто. У команды Дмитрия Квартальнова игровые проблемы. А вот у «Салавата Юлаева» нынче проблемы исключительно «ковидные»: большая часть тренерского штаба и хоккеистов основного состава слегла с признаками ОРВИ, почти все сдали положительные тесты на коронавирус. В такой сложной ситуации прекрасный шанс проявить себя предоставился молодым игрокам, дублерам из ВХЛ, а Николай Цулыгин в отсутствие Томи Ламсы и Виктора Козлова снова стал главным тренером хорошо знакомой ему команды. О том, как уфимский клуб провел стартовый месяц чемпионата КХЛ и в каком состоянии подходит к очередному «зеленому дерби» — в материале «Реального времени».

Бомбардирские подвиги финнов

«Салават Юлаев» отлично начал сезон, одержав четыре победы в пяти матчах. При этом большая часть из них была сыграна в гостях. Уфимцы тогда уступили лишь в Москве «Спартаку» (3:5), сыграв с соперником в очень открытый хоккей. Все бы ничего, но на последнем рубеже в той встрече был не основной голкипер Юха Метсола, а пришедший летом Владислав Сухачев, который откровенно не выручал. Во многом именно по этой причине в башкирскую команду возвращается Даниил Тарасов (правда ненадолго, у хоккеиста есть действующий контракт с «Коламбусом»). Сам финн на старте сезона пока привычно не феерит, но ниже определенного уровня планку не опускает.

А вот финны, которые играют в нападении, начали регулярку настолько уверенно, что сходу оккупировали все верхние строчки бомбардирского списка КХЛ и вновь подняли болезненную тему, что «Салават Юлаев» — это команда одного звена. Новичок Маркус Гранлунд еще на предсезонке стал лучшим бомбардиром лиги и решил не откладывать подвиги в атаке надолго в официальных играх. Его по привычке еще будут какое-то время сравнивать с Линусом Умарком, однако уже сейчас понятно, насколько это разноплановые хоккеисты. Гранлунд не такой креативщик, как швед, однако играет максимально полезно на всех фронтах площадки: не чурается черновой работы в средней зоне и в обороне, почти всегда отлично выбирает позицию и в атакующих действиях. При розыгрыша большинства в стартовых матчах был просто неудержим.

Харти свой самый тяжеловесный контракт в «Салавате» отрабатывает по полной

Уровень Теему Хартикайнена уже давно известен всей лиге, но ничего поделать с ним большинство команд просто не может. Харти свой самый тяжеловесный контракт в «Салавате» отрабатывает по полной и даже пропуская ряд матчей из-за болезни остается на верхней строчке списка бомбардиров по итогам сентября. Очки финн набирал не только в играх с соперниками уровня «Северстали» и «Торпедо», но и отметился роскошным дублем в домашней игре против «Авангарда», который лидирует на Востоке по итогам месяца.

Пока что сложно однозначно сказать, что нового привнес в команду финский тренер Томи Ламса, однако если руководствоваться цифрами, то можно отметить довольно солидное большинство. Из минусов — проблемы с дисциплиной, слабая игра в обороне и отвратительное меньшинство.

Вирус дал шанс молодежи, и она его не упустила

В 20-х числах сентября начала появляться информация о первых зараженных в команде. К этому времени «Салават» все больше напоминал себя самого образца двух последних сезонов, когда командой руководил Николай Цулыгин. Тогда регулярный сезон клуб проводил привычно неровно. Вот и сейчас уфимцы проиграли худшей команде Запада «Сочи» дома (2:3) и прилично помучились в гостях с «Куньлунем» (3:2 по буллитам), который играл с четырьмя защитниками.

Первые положительные тесты сдали главный тренер, а также Гранлунд и молодой нападающий Даниил Башкиров. На матч с сочинцами команду выводил тренер Виктор Козлов. В прошлом он был капитаном того самого «Салавата», который выигрывал чемпионский кубок в 2011 году, а к этому сезону имел за плечами уже неплохой тренерский опыт: например, самостоятельно тренировал «Магнитку» в плей-офф-2018, проиграв «Ак Барсу» и открыв ему путь к чемпионству. С «Салаватом» Козлов победил только во второй своей игре в роли и.о., обыграв «Трактор» (3:1) еще и без Хартикайнена, который пополнил «ковид-список». Судя по видео из раздевалки, которое опубликовала пресс-служба уфимского клуба, игроки к Виктору Николаевичу относятся с большим уважением. Даже лисью шапку лучшему игроку встречи вопреки традиции надели после той встречи именно на голову Козлова.

На матч с сочинцами команду выводил тренер Виктор Козлов

Коронавирус, ударивший по КХЛ во второй половине сентября, стал отличной проверкой на прочность для лиги и многих клубов. Увы, не обошлось без скандалов, организационного бардака и недопонимания, карантинов и технических поражений. Однако для некоторых команд ковидный кризис открыл новые возможности. Так произошло с питерским СКА, который дал настоящий бой «Ак Барсу», так сейчас происходит и с «Салаватом Юлаевым».

Домашний матч уфимцев против «Витязя» Континентальная хоккейная лига может смело прикладывать в свое виртуальное резюме и использовать как визитную карточку. Это была невероятная встреча обескровленного отсутствием большинства игроков основного состава башкирского клуба и подмосковного задиристого соперника, который начал сезон с победы 4:0 в Казани. Матч заставил замолчать тех, кто весь сентябрь говорил о том, что «Салават» — это команда одного звена. Перед этой игрой ситуация стала для «юлаевцев» совсем печальной. К Хартикайнену и Гранлунду в списке травмированных (можно читать как «коронавирусный» список) добавились почти все хоккеисты, определявшие лицо команды. Моторные двусторонние форварды Кадейкин, Хохряков и Жарков, отвечавшие за темп, скорость и меньшинство «Салавата», ведущий защитник Григорий Панин и основной вратарь Юха Метсола. При этом с начала сезона не играет Филип Ларсен.

В случае поражения никто бы из болельщиков «Салавата» не упрекнул команду, однако Никита Сошников, Дмитрий Кугрышев и примкнувшая к ним молодая компания уфимских игроков совершили маленький подвиг и буквально выгрызли победу в сверхрезультативном и интереснейшем матче — 6:5. «Юлаевцы» продемонстрировали, что коронавирус для них не повод ныть и сдаваться, а возможность доказать, что эта команда больше не находится в прямой зависимости от игры трех легионеров. Помимо характера и изрядной доли спортивного оптимизма матч с «Витязем» наглядно показал, что в «Салавате» есть глубина состава и крутая молодежь, которая ждет своего шанса. Талантливый 18-летний защитник Шакир Мухамадуллин уже точно стал игроком основного состава, а Родион Амиров получил шанс проявить себя в первом звене и блестяще им воспользовался.

Состав «Салавата» был уже даже не молодежным, разбавленным игроками основы («слег» даже Сошников), а натурально походил на ростер команды ВХЛ

Матч с «Автомобилистом»: дебют Скрынника и возвращение Цулыгина

Накануне уфимцы играли с «Автомобилистом» дома и уступили со счетом 1:4. Результат не должен смущать — состав «Салавата» был уже даже не молодежным, разбавленным игроками основы («слег» даже Сошников), а натурально походил на ростер команды ВХЛ. Вот когда еще предоставится шанс хоккеистам Александру Пашину, Михаилу Козлову, Вячеславу Шевченко, Владиславу Лукину? Когда еще во втором звене выйдут Илья Баранов, Алексей Пустозеров и Данил Алалыкин? Когда еще в КХЛ вернется вратарь Александр Скрынник (последние годы он играл в тольяттинской «Ладе», а в межсезонье перебрался в нефтекамский «Торос» — фарм-клуб «Салавата Юлаева»)?

Но самая неожиданная и весьма аллегоричная метаморфоза произошла на тренерском мостике. Уфимский клуб вновь возглавил Николай Цулыгин! Пускай пока и на время коронавирусной вспышки, но факт остается фактом. Весной именно злополучный вирус прервал сезон и помешал великолепно игравшей команде этого тренера побороться за Кубок Гагарина. А теперь этот же вирус сразил весь тренерский штаб, но не тронул Николая Леонидовича.

«Автомобилист» — лучшая команда лиги по реализации большинства, 13 заброшенных шайб. Всего минута уральцам понадобилась для того, чтобы распечатать ворота Скрынника. Макеев и Дацюк устроили перепасовку перед воротами «Салавата», шайба чуть застряла в игроках перед воротами, а самым проворным на пятачке оказался Белоусов — 1:0 в пользу гостей. Во втором большинстве за период уфимцы уже выстояли, хотя рисковали получить куда более суровое наказание. Судьи в динамике просто не заметили эпизода у борта, когда Шевченко нанес удар локтем в голову Геноуэя. Игрок «Автомобилиста» после столкновения упал на лед, а затем отправился прямиком в раздевалку.

Понятно, что большую часть матча вынужденно омолодившийся состав «Салавата Юлаева» провел в своей зоне, играя на контратаках, однако и в этой игре уфимцам стоит отдать должное. По итоговому количеству бросков они даже превзошли соперника — 47:43.

— Не сказать, что они нас переигрывают. Просто используют наши ошибки, — говорил в первом перерыве в телевизионном интервью центральный нападающий нынешнего первого звена Михаил Воробьев.

Отчасти это было правдой — «Салават» старался, но много ошибался, а Дацюк и компания свои моменты не имели права не реализовывать. «Автомобилист» и так потерпел сразу три поражения подряд в предыдущих матчах и осечку в Уфе вряд ли допустил бы при любых раскладах.

Николай Цулыгин рассказал, с какими чувствами снова выводил «Салават Юлаев» на матч:

— Эмоциональная игра для молодых ребят, мне понравилось, что было большое желание, создавали моменты при пять на пять. Не хватило мастерства и опыта для победы.

— У вас был план до начала сезона, на случай заболевания игроков?

— Наш припасенный план — молодые ребята. Ситуация новая, но она происходит со всеми командами. Мы рассчитываем на свою систему.

— Какие чувства испытали, когда узнали, что вы вновь будете исполнять обязанности главного тренера?

— Мы все работаем на «Салават Юлаев», делаем все, чтобы команда выигрывала. Я также работаю с защитниками, меняю их. Но сегодня было больше ответственности.

— Почему не сделали замену вратаря при счете 0:3, 0:4?

— Дали доиграть нашему вратарю, чтобы он набрался опыта. Решили, что он обязательно должен доиграть матч.

— Вы обращаете внимание на то, что болельщики вам аплодируют больше всех, когда объявляют тренерский штаб команды?

— Я благодарен болельщикам, не слышал их сегодня в тот момент, о котором вы говорили, погрузился в игру. Я хочу сказать спасибо болельщикам, при счете 0:4 весь стадион гнал мальчишек вперед. В ответ они показали небезразличных хоккей, — заявил Цулыгин по завершении встречи.

«Зеленое дерби» снова получится неполноценным?

К сожалению, да. Первый матч сезона между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоялся в Казани две недели назад и не оправдал ожиданий. Само по себе поражение уфимцев со счетом 1:4 не так критично. Гораздо печальнее та игра, которую показали подопечные Ламсы в самом важном матче сентября. Хотя в прошлом году в регулярном чемпионате было сразу шесть игр между Уфой и Казанью, и каждая из них подарила свой неповторимый сюжет.



По игре в меньшинстве «Салават Юлаев» продолжает оставаться абсолютно худшей командой КХЛ — их соперники реализуют каждое третье численное преимущество. У лидеров «Ак Барса» будет прекрасная возможность поправить свою статистику, играя как в большинстве, так и в равных составах. Учитывая, что лидеры «Салавата Юлаева» вряд ли восстановятся к очередному «зеленому дерби», вопрос о фаворите и об исходе встречи будет снят заранее.