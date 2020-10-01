Коронавирус омолодил «Салават Юлаев» и вернул Цулыгина
В каком состоянии уфимский клуб подходит к очередному «зеленому дерби»
Уже в ближайший понедельник в Казани состоится новая серия татаро-башкирского противостояния. «Ак Барс» проиграл два гостевых матча в Череповце и в Нижнем Новгороде, а сегодня сыграет еще и в Ярославле, где также будет непросто. У команды Дмитрия Квартальнова игровые проблемы. А вот у «Салавата Юлаева» нынче проблемы исключительно «ковидные»: большая часть тренерского штаба и хоккеистов основного состава слегла с признаками ОРВИ, почти все сдали положительные тесты на коронавирус. В такой сложной ситуации прекрасный шанс проявить себя предоставился молодым игрокам, дублерам из ВХЛ, а Николай Цулыгин в отсутствие Томи Ламсы и Виктора Козлова снова стал главным тренером хорошо знакомой ему команды. О том, как уфимский клуб провел стартовый месяц чемпионата КХЛ и в каком состоянии подходит к очередному «зеленому дерби» — в материале «Реального времени».
Бомбардирские подвиги финнов
«Салават Юлаев» отлично начал сезон, одержав четыре победы в пяти матчах. При этом большая часть из них была сыграна в гостях. Уфимцы тогда уступили лишь в Москве «Спартаку» (3:5), сыграв с соперником в очень открытый хоккей. Все бы ничего, но на последнем рубеже в той встрече был не основной голкипер Юха Метсола, а пришедший летом Владислав Сухачев, который откровенно не выручал. Во многом именно по этой причине в башкирскую команду возвращается Даниил Тарасов (правда ненадолго, у хоккеиста есть действующий контракт с «Коламбусом»). Сам финн на старте сезона пока привычно не феерит, но ниже определенного уровня планку не опускает.
А вот финны, которые играют в нападении, начали регулярку настолько уверенно, что сходу оккупировали все верхние строчки бомбардирского списка КХЛ и вновь подняли болезненную тему, что «Салават Юлаев» — это команда одного звена. Новичок Маркус Гранлунд еще на предсезонке стал лучшим бомбардиром лиги и решил не откладывать подвиги в атаке надолго в официальных играх. Его по привычке еще будут какое-то время сравнивать с Линусом Умарком, однако уже сейчас понятно, насколько это разноплановые хоккеисты. Гранлунд не такой креативщик, как швед, однако играет максимально полезно на всех фронтах площадки: не чурается черновой работы в средней зоне и в обороне, почти всегда отлично выбирает позицию и в атакующих действиях. При розыгрыша большинства в стартовых матчах был просто неудержим.
Уровень Теему Хартикайнена уже давно известен всей лиге, но ничего поделать с ним большинство команд просто не может. Харти свой самый тяжеловесный контракт в «Салавате» отрабатывает по полной и даже пропуская ряд матчей из-за болезни остается на верхней строчке списка бомбардиров по итогам сентября. Очки финн набирал не только в играх с соперниками уровня «Северстали» и «Торпедо», но и отметился роскошным дублем в домашней игре против «Авангарда», который лидирует на Востоке по итогам месяца.
Пока что сложно однозначно сказать, что нового привнес в команду финский тренер Томи Ламса, однако если руководствоваться цифрами, то можно отметить довольно солидное большинство. Из минусов — проблемы с дисциплиной, слабая игра в обороне и отвратительное меньшинство.
Вирус дал шанс молодежи, и она его не упустила
В 20-х числах сентября начала появляться информация о первых зараженных в команде. К этому времени «Салават» все больше напоминал себя самого образца двух последних сезонов, когда командой руководил Николай Цулыгин. Тогда регулярный сезон клуб проводил привычно неровно. Вот и сейчас уфимцы проиграли худшей команде Запада «Сочи» дома (2:3) и прилично помучились в гостях с «Куньлунем» (3:2 по буллитам), который играл с четырьмя защитниками.
Первые положительные тесты сдали главный тренер, а также Гранлунд и молодой нападающий Даниил Башкиров. На матч с сочинцами команду выводил тренер Виктор Козлов. В прошлом он был капитаном того самого «Салавата», который выигрывал чемпионский кубок в 2011 году, а к этому сезону имел за плечами уже неплохой тренерский опыт: например, самостоятельно тренировал «Магнитку» в плей-офф-2018, проиграв «Ак Барсу» и открыв ему путь к чемпионству. С «Салаватом» Козлов победил только во второй своей игре в роли и.о., обыграв «Трактор» (3:1) еще и без Хартикайнена, который пополнил «ковид-список». Судя по видео из раздевалки, которое опубликовала пресс-служба уфимского клуба, игроки к Виктору Николаевичу относятся с большим уважением. Даже лисью шапку лучшему игроку встречи вопреки традиции надели после той встречи именно на голову Козлова.
Коронавирус, ударивший по КХЛ во второй половине сентября, стал отличной проверкой на прочность для лиги и многих клубов. Увы, не обошлось без скандалов, организационного бардака и недопонимания, карантинов и технических поражений. Однако для некоторых команд ковидный кризис открыл новые возможности. Так произошло с питерским СКА, который дал настоящий бой «Ак Барсу», так сейчас происходит и с «Салаватом Юлаевым».
Домашний матч уфимцев против «Витязя» Континентальная хоккейная лига может смело прикладывать в свое виртуальное резюме и использовать как визитную карточку. Это была невероятная встреча обескровленного отсутствием большинства игроков основного состава башкирского клуба и подмосковного задиристого соперника, который начал сезон с победы 4:0 в Казани. Матч заставил замолчать тех, кто весь сентябрь говорил о том, что «Салават» — это команда одного звена. Перед этой игрой ситуация стала для «юлаевцев» совсем печальной. К Хартикайнену и Гранлунду в списке травмированных (можно читать как «коронавирусный» список) добавились почти все хоккеисты, определявшие лицо команды. Моторные двусторонние форварды Кадейкин, Хохряков и Жарков, отвечавшие за темп, скорость и меньшинство «Салавата», ведущий защитник Григорий Панин и основной вратарь Юха Метсола. При этом с начала сезона не играет Филип Ларсен.
В случае поражения никто бы из болельщиков «Салавата» не упрекнул команду, однако Никита Сошников, Дмитрий Кугрышев и примкнувшая к ним молодая компания уфимских игроков совершили маленький подвиг и буквально выгрызли победу в сверхрезультативном и интереснейшем матче — 6:5. «Юлаевцы» продемонстрировали, что коронавирус для них не повод ныть и сдаваться, а возможность доказать, что эта команда больше не находится в прямой зависимости от игры трех легионеров. Помимо характера и изрядной доли спортивного оптимизма матч с «Витязем» наглядно показал, что в «Салавате» есть глубина состава и крутая молодежь, которая ждет своего шанса. Талантливый 18-летний защитник Шакир Мухамадуллин уже точно стал игроком основного состава, а Родион Амиров получил шанс проявить себя в первом звене и блестяще им воспользовался.
Матч с «Автомобилистом»: дебют Скрынника и возвращение Цулыгина
Накануне уфимцы играли с «Автомобилистом» дома и уступили со счетом 1:4. Результат не должен смущать — состав «Салавата» был уже даже не молодежным, разбавленным игроками основы («слег» даже Сошников), а натурально походил на ростер команды ВХЛ. Вот когда еще предоставится шанс хоккеистам Александру Пашину, Михаилу Козлову, Вячеславу Шевченко, Владиславу Лукину? Когда еще во втором звене выйдут Илья Баранов, Алексей Пустозеров и Данил Алалыкин? Когда еще в КХЛ вернется вратарь Александр Скрынник (последние годы он играл в тольяттинской «Ладе», а в межсезонье перебрался в нефтекамский «Торос» — фарм-клуб «Салавата Юлаева»)?
Но самая неожиданная и весьма аллегоричная метаморфоза произошла на тренерском мостике. Уфимский клуб вновь возглавил Николай Цулыгин! Пускай пока и на время коронавирусной вспышки, но факт остается фактом. Весной именно злополучный вирус прервал сезон и помешал великолепно игравшей команде этого тренера побороться за Кубок Гагарина. А теперь этот же вирус сразил весь тренерский штаб, но не тронул Николая Леонидовича.
«Автомобилист» — лучшая команда лиги по реализации большинства, 13 заброшенных шайб. Всего минута уральцам понадобилась для того, чтобы распечатать ворота Скрынника. Макеев и Дацюк устроили перепасовку перед воротами «Салавата», шайба чуть застряла в игроках перед воротами, а самым проворным на пятачке оказался Белоусов — 1:0 в пользу гостей. Во втором большинстве за период уфимцы уже выстояли, хотя рисковали получить куда более суровое наказание. Судьи в динамике просто не заметили эпизода у борта, когда Шевченко нанес удар локтем в голову Геноуэя. Игрок «Автомобилиста» после столкновения упал на лед, а затем отправился прямиком в раздевалку.
Понятно, что большую часть матча вынужденно омолодившийся состав «Салавата Юлаева» провел в своей зоне, играя на контратаках, однако и в этой игре уфимцам стоит отдать должное. По итоговому количеству бросков они даже превзошли соперника — 47:43.
— Не сказать, что они нас переигрывают. Просто используют наши ошибки, — говорил в первом перерыве в телевизионном интервью центральный нападающий нынешнего первого звена Михаил Воробьев.
Отчасти это было правдой — «Салават» старался, но много ошибался, а Дацюк и компания свои моменты не имели права не реализовывать. «Автомобилист» и так потерпел сразу три поражения подряд в предыдущих матчах и осечку в Уфе вряд ли допустил бы при любых раскладах.
Николай Цулыгин рассказал, с какими чувствами снова выводил «Салават Юлаев» на матч:
— Эмоциональная игра для молодых ребят, мне понравилось, что было большое желание, создавали моменты при пять на пять. Не хватило мастерства и опыта для победы.
— У вас был план до начала сезона, на случай заболевания игроков?
— Наш припасенный план — молодые ребята. Ситуация новая, но она происходит со всеми командами. Мы рассчитываем на свою систему.
— Какие чувства испытали, когда узнали, что вы вновь будете исполнять обязанности главного тренера?
— Мы все работаем на «Салават Юлаев», делаем все, чтобы команда выигрывала. Я также работаю с защитниками, меняю их. Но сегодня было больше ответственности.
— Почему не сделали замену вратаря при счете 0:3, 0:4?
— Дали доиграть нашему вратарю, чтобы он набрался опыта. Решили, что он обязательно должен доиграть матч.
— Вы обращаете внимание на то, что болельщики вам аплодируют больше всех, когда объявляют тренерский штаб команды?
— Я благодарен болельщикам, не слышал их сегодня в тот момент, о котором вы говорили, погрузился в игру. Я хочу сказать спасибо болельщикам, при счете 0:4 весь стадион гнал мальчишек вперед. В ответ они показали небезразличных хоккей, — заявил Цулыгин по завершении встречи.
«Зеленое дерби» снова получится неполноценным?
К сожалению, да. Первый матч сезона между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоялся в Казани две недели назад и не оправдал ожиданий. Само по себе поражение уфимцев со счетом 1:4 не так критично. Гораздо печальнее та игра, которую показали подопечные Ламсы в самом важном матче сентября. Хотя в прошлом году в регулярном чемпионате было сразу шесть игр между Уфой и Казанью, и каждая из них подарила свой неповторимый сюжет.
По игре в меньшинстве «Салават Юлаев» продолжает оставаться абсолютно худшей командой КХЛ — их соперники реализуют каждое третье численное преимущество. У лидеров «Ак Барса» будет прекрасная возможность поправить свою статистику, играя как в большинстве, так и в равных составах. Учитывая, что лидеры «Салавата Юлаева» вряд ли восстановятся к очередному «зеленому дерби», вопрос о фаворите и об исходе встречи будет снят заранее.
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