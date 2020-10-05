Источник: «В «Ак Барсе» заражены Зарипов, Яруллин, Доус, Вистранд и Петров»

По информации Metarating, специализирующегося на инсайдерской информации и ставках, в сегодняшнем матче против «Салавата» не смогут сыграть сразу семь игроков «Ак Барса». Они, предположительно, заразились коронавирусом.



Как утверждает источник, это Альберт Яруллин, Микаэль Викстранд, Кирилл Петров, Роман Рукавишников, Найджел Доус, Данис Зарипов и Никита Дыняк. При этом, как утверждает издание, шведский защитник Викстранд заболел «ковидом» уже второй раз.



Напомним, что четверо из этих хоккеистов еще принимали участие в матче против «Локомотива» в четверг — это Викстранд, Доус, Петров и Дыняк.



Кроме того, в матче против «Салавата» не сыграют Дмитрий Воронков и Кристиан Хенкель: у россиянина — повреждение плеча, у белоруса — перелом пальца. Из «Барса» вызваны пять хоккеистов и уже принимают участие в утренней раскатке.

Ранее казанский клуб объявил о выявлении симптомов ОРВИ у нескольких игроков, представителей тренерского штаба и персонала.



Фото: скриншот ak-bars.ru

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» пройдет сегодня на льду «Татнефть Арены». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

