«Золотая маска в Казани» прощается спектаклем «Добрый человек из Сезуана»

Постановку по пьесе Бертольда Брехта покажут на сцене театра им. Г. Камала сегодня и завтра вечером

Артисты Московского театра им. А.С. Пушкина привезли на фестиваль в Казань спектакль-победитель самой престижной театральной премии в России «Золотая маска» — «Добрый человек из Сезуана». Эта работа получила награду в 2014 году за лучшую женскую роль, которую в постановке Юрия Бутусова исполнила Александра Урсуляк. Правильнее сказать, она сыграла сразу две главные роли — проститутки Шен Те и ее выдуманного брата-злодея Шуй Та. На анонсирующей пресс-конференции, где побывал и корреспондент «Реального времени», московские артисты рассказали, для чего «раздели» камаловскую сцену, зачем потребовался новый перевод пьесы и комфортно ли им играть в незаполненном зале.

Хорошо забытое старое

Бертольд Брехт закончил свою пьесу-параболу (так обозначил ее сам автор) в 1941 году в Финляндии, куда успел перебраться из родной Германии. Трудился он над пьесой 11 лет. Интересно, что посвятил он ее своей супруге, которая была актрисой. Однако премьера состоялась только спустя два года, до Германии же спектакль добрался в 1952 году. В России пьеса стала известна в 1963 году, правда, название в первом, теперь уже менее известном варианте, звучало «Добрый человек из Сычуани». Первым поставил спектакль Юрий Любимов в 1964 году вместе со студентами «Щуки». Считается, что именно с этой постановки началась история любимовского «Театра на Таганке».

Исполнители новой постановки признались, что в своей работе не опирались на ставшую классической любимовскую версию, поэтому и сравнения не боятся. Более того, некоторые узнали об этой постановке только в процессе работы над ролью…

«Наши герои разговаривают как мы с вами», — отметил актер Театра имени Пушкина Александр Матросов

Театру нужен «живой» язык

Специально для постановки Юрия Бутусова был сделан новый перевод спектакля, за дело взялся театральный режиссер и педагог Егор Перегудов, его герои заговорили новым, более современным языком.

«Театр должен разговаривать со зрителем на живом, современном языке. Только тогда он живет и развивается. Наши герои разговаривают как мы с вами», — отметил актер Театра имени Пушкина Александр Матросов, исполнитель роли Ванга. Собственно, сам Брехт говорил, что Сычуань — город выдуманный, все происходящее в нем может случиться в любом другом уголке. Поэтому, как ответили актеры, название не столь важно. Костюмы, к слову, тоже вневременные, не привязаны к какой-то эпохе или национальным традициям.

Действие открывает небольшой оркестр, звучат зонги (вид баллады, иногда близкой к джазовому ритму) Пауля Дессау, артисты поют исключительно по-немецки. Хрупкая богиня приходит в бедный несчастный город, чтобы подарить деньги проститутке, той самой, что и стала добрым человеком из Сезуана. Что с ней происходит, в чем смысл существования человека, как и зачем выживать в мире, где плотно переплетены добро и зло, и людям, и богам — вот в чем предлагается разобраться зрителю.

Декорации — три дерева

Самой Александры Урсуляк, признанной театральной общественностью — критиками и зрителями — центром спектакля, его «пульсирующим сердцем», на пресс-конференции не было. «Актриса отдыхает, мы бережем ее. Очень трудно играть спектакль два дня подряд», — сообщил Матросов. Он, кстати, приехал в Казань первым, все остальные артисты прибыли в столицу Татарстана только утром в день спектакля.



Александр Матросов отметил, что сцена театра имени Г. Камала — довольно большая, «мы прекрасно все на ней уместимся». Первое, что было сделано — сцену «раздели». По задумке режиссера, не должно быть ни занавеса, ни кулис. Только три дерева спускаются сверху, чтобы одиноко стоять на фоне кирпичной натуральной кладки. Все необходимое артисты и техническая группа привезли с собой. «Это будет полноценный спектакль, мы взяли все, с чем привыкли играть в Москве», — рассказали артисты.

Нияз Игламов поделился, что подготовка к приезду гостей шла в «боевых условиях»

Фестиваль «в боевых условиях»

В свою очередь, куратор специальных проектов театра Нияз Игламов поделился, что подготовка к приезду гостей шла в «боевых условиях». Беспокоило и то, как зрители постковидного времени воспримут спектакль, не побоятся ли вообще прийти в театр? Хотя все меры безопасности соблюдаются, рассадка в зале соответствует всем требованиям, а заполняемость не превышает 70%.

— Мы задумывали фестиваль «Золотая маска в Татарстане» еще до пандемии. Теперь он состоялся в усеченном формате и только в Казани. Однако нам удалось привезти два основных спектакля, без которых фестиваль был бы просто невозможен. «Добрый человек из Сезуана» — очень важный спектакль в новейшей истории российского театра. Он очень жесткий и четкий. При всем обилии актерских работ, спектакль очень графичный, в нем выверена каждая деталь. Важен голос каждого персонажа, который в определенный момент сам начинает солировать. Приезд такого театра в Казань, да еще с подобным спектаклем — настоящее событие, — поделился мнением Нияз Игламов.

Он добавил, что немного билетов еще осталось — так всегда бывает, сначала, как только люди узнают о столь значимых гастролях, основная масса билетов сметается театралами. После они докупаются понемногу, как случилось и в этот раз.

Роль сразу трех богов в спектакле досталась Анастасии Лебедевой

«После 90-х ничего не страшно»

Роль сразу трех богов в спектакле досталась Анастасии Лебедевой:

— Сначала мы втроем пробовали играть этюды, но Юрий Николаевич Бутусов все же доверил мне быть одной за всех. Сначала я, конечно, испугалась, но доверие такого режиссера придало мне сил.

Все актеры играют в спектакле на немецком, по их признанию, впервые. «Бегущей строкой» идет перевод на русский. Не отвлекает ли это зрителя от действия на сцене? Артисты недоуменно ответили, что не знают — они-то видят все со сцены, а не и из зала. «Придите сами на спектакль и проверьте», — посоветовал исполнитель роли безработного летчика Александр Арсентьев (интересно, что в постановке Любимова эту роль исполняет Владимир Высоцкий). К слову, он хорошо высказался и в ответ на вопрос, не страшно ли им играть в дни, когда эпидемия еще не отступила:

— После 90-х уже ничего не страшно. В те годы, когда после представления в зале зажигался свет, мы видели, что зрителей меньше, чем актеров на сцене.

«Придите сами на спектакль и проверьте», — посоветовал исполнитель роли безработного летчика Александр Арсентьев

Его поддержал Матросов: «Энергия тех зрителей, что придут к нам, с лихвой заполнит пустые места в зале». И все участники встречи были уверены — аншлаг в театре ожидается и при 70-процентной разрешенной заполняемости.