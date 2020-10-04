Алина Загитова: «Мама сказала: на права надо на «механике» сдавать. Мало ли как в жизни сложится!»

Фигурное катание выходит из «бессознательного состояния» в «рабочее»

Десятый сезон «Ледникового периода» готов компенсировать любителям «фигурки» многие потери эпохи коронавируса. Так, действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова попробовала себя в роли телеведущей, а журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин с любопытством посмотрел на «муму фигурного катания».

Ургант на этот раз не бесил



Подводкой к очередному, юбилейному сезону телешоу на Первом канале стало приглашение его ведущих Алексея Ягудина и дебютантки Алины Загитовой на шоу «Вечерний Ургант». Его бессменный ведущий Иван Ургант, увы, зачастую разочаровывает демонстрацией своей некомпетентности во встречах с представителями спорта. Но на этот раз все прошло в меру гладко, мило и даже весело. Замечание Ивана, что «Леша стал олимпийским чемпионом, когда Алины не было на Земле», было уместно и верно (Алина появилась на свет в мае 2002 года, через три месяца после победы Ягудина в Солт-Лейк-Сити), а реплику Загитовой о совете мамы перед экзаменом на вождение «Тебе надо на «механике» сдавать. Мало ли как в жизни сложится!» можно охарактеризовать как отличную шутку, произнесенную, кстати, весьма непосредственно.

Увы, этой самой непосредственности Загитовой пока не хватало в сокомментировании с Ягудиным. Она не так часто улыбалась, поджимала губки после того, как задавала вопросы. Алина призналась, что преподаватель сценической речи сетовал, что у нее «ленивые губы». Наверное, если бы она чаще растягивала их в улыбке в ходе общения с участниками ЛП, это было бы весьма кстати, тем более что сама программа развлекательная с элементами соревновательности. А с вопросительной интонацией, с которой свежеиспеченная телеведущая разговаривала с участниками «Ледникового периода», была утеряна некая естественность в общении. А вот не поставленный пока голос не выглядел каким-то раздражающим моментом. Мы должны понимать, что в худеньких телах фигуристок не скрываются возможности иерихонской трубы. Напомню, в том числе и для того, чтобы Золушка не писклявила, в одноименный советский кинофильм 1947 года пригласили 38-летнюю Янину Жеймо.

Увы, этой самой непосредственности Загитовой пока не хватало в сокомментировании с Ягудиным. Скриншот видео

Вообще, подбешивающих составляющих в первом выпуске ЛП-2020 практически не было. Даже в выходе Ольги Бузовой с Дмитрием Соловьевым, хотя «домушница» и заняла своей персоной всю презентацию дуэта. Подбешивал, как ни странно, Костя Цзю, которого сценаристы попытались мягко и ненавязчиво вплести в репортаж с его рекламным роликом. Увы, получилось, наоборот, грубо и топорно, лучше бы просто оставили рекламный ролик. Ну и совсем не вдохновило исполнение знаменитой композиции Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» от певицы Палины. Вот как это можно, во время, когда шоу «Голос» покорило все возраста от детей до пенсионеров, петь, проглатывая слова и звуки? Не уверен, что к Палине повернулся бы хотя бы один из судей, захоти она промычать эту композицию на слепых просмотрах. Даже артисты сериала «Улицы разбитых фонарей» исполняли эту песню лучше, во всяком случае от всей души.

Правда, мои оценки разошлись с мнением председателя жюри Татьяны Тарасовой, заявившей, что ей эта песня понравилась, а вот композицию The Sound of Silence, под которую катали Вольфганг Черни и Оксана Домнина, она не признала. Между тем это чемпионская произвольная Дмитрия Алиева, с которой ученик Евгения Рукавицына побеждал на чемпионате Европы нынешнего года.

На хрупких плечах

Домниной было во многом сложнее, поскольку в подобном проекте профессиональные фигуристы имеют преимущество — к виртуозному владению коньком добавляется еще и физическая сила. К примеру, выступление Александра Энберта с актрисой Ольгой Кузьминой вполне напоминало показательные выступления какого-нибудь чемпионата Кипра или Турции. Кузьмина, которая автору этой непрофессиональной рецензии знакома по рекламе сотовой связи, выглядела легкой как перышко, Энберт, чьи руки помнили Наталью Забияко и Катарину Гербольдт, был надежен в поддержках. И это очень важно, поскольку, увы, только что на этапе Кубка России в Сызрани тяжелую травму получил российский парник Максим Серов.

Надежен был и Максим Маринин с Надеждой Михалковой, причем там была очень любопытная презентация дуэта: «Никто тебя здесь не пожалеет. Тут все сволочи. Каждый сам за себя…» Это, пожалуй, было толстым намеком на тот негатив, который есть сейчас вокруг российского фигурного катания.

Надежен был и Максим Маринин с Надеждой Михалковой. Фото youtube.com

Любопытно, что Маринин начинал в Ростове-на-Дону, на льду местного Дворца спорта. Само по себе появление льда в южном городе было тогда оправданным разве что с точки зрения того, что первый выезд рок-группы «Машина времени» с часовым отделением в 1983 году пришелся на Ростов — концерт прошел в ЛДС «Труд». Потом там появились Маринин, Максим Ставиский, работающий на нынешнем ЛП в качестве хореографа, а годы спустя еще и Вячеслав Чепурченко, актер, который наверняка выходил на этот лед, а иначе как объяснить то, что он уверенно держался в компании Татьяны Тотьмяниной. Если говорить о тех, кто не был профессионалом льда, то хорош оказался Дмитрий Сычев в паре с Марией Петровой. Хотя экс-футболист сборной России, конечно же, был в более выигрышном положении, поскольку и в детстве позанимался хоккеем в родном Омске, да и сейчас играет в него любителем. В КВН он уже поиграл, выступая за сборную Цирка на Вернадском, сейчас пришла очередь ледового шоу.

Но между тем следует заметить, что в ЛП зачастую женщины тащили на себе партнеров (как это происходит и в спорте, и во многих других областях): Елена Ильиных — Влада Топалова, Маргарита Дробязко — Владимира Маркони. Стоит отметить, что Дробязко сейчас повезло меньше остальных, все-таки рядом с ней был даже не актер, а блогер. Но стоит признать, что в одном из предыдущих «периодов» ей было полегче, поскольку она каталась с бывшим хоккеистом Станиславом Ярушиным.

Организаторы шоу предложили зрителям также вынести свои оценки первому этапу. И тут пара, занимающая промежуточное, десятое место среди 14 участников, вынесла всех в одну калитку. Один из участников этой пары Бузова, а нам остается предположить, что это фанаты Соловьева обеспечили им победу. И это, наверное, одно из немногих обстоятельств, благодаря которым ЛП-10 можно охарактеризовать как «муму фигурного катания», как недавно выразилась Ирина Роднина. А в остальном получилось вполне смотрибельно.

К примеру, вчера в Казани не состоялась игра четвертьфинала чемпионата России по регби-15 между местной «Стрелой» и красноярским «Енисеем-СТМ», она перенесена на неопределенный срок. Фото Рината Назметдинова

Регламенты разные, неопределенность одна

А в заключение снова о вопросе — права ли Загитова в том, что приостановила спортивную карьеру? Что было бы, если бы она сейчас не заканчивала съемки на ЛП, а оставалась на льду. Соревновалась бы на «Небельхорне» с Алексией Паганини и Николь Шотт? Или готовилась к следующему этапу выступлений — на втором этапе Кубка России в Москве? Japan Open, на котором Загитова в прошлом году презентовала свой шикарный наряд, в этом году превратился в Джапан Клозет. На льду были десять японцев, американцы Мэрайя Белл и Нэйтан Чен прислали видео своих выступлений. Трибуны были пусты. Примерно такая же картина ожидается на этапах Гран-при, поскольку опубликован состав участников, и это исключительно местные спортсмены. Вообще, этап Гран-при Китая будет уступать даже четвертому этапу Кубка России, параллельно с которым пройдет в начале ноября. Уже сейчас под сомнением финал Гран-при в Китае… Что лучше: сидеть и ждать у моря погоды, чем и занимаются сейчас фигуристы всего мира, разбавляя серые будни яркими скандалами в интернете, или получить новый опыт?

Тем более что ситуация остается угрожающей, что становится понятно, если следить за всей картиной спортивных соревнований. К примеру, вчера в Казани не состоялась игра четвертьфинала чемпионата России по регби-15 между местной «Стрелой» и красноярским «Енисеем-СТМ», она перенесена на неопределенный срок. Причина тривиальна — в команде красноярцев были обнаружены спортсмены, сдавшие положительный тест на Covid-19. Причем в Красноярске это уже далеко не первый случай. Только что вышел из карантина футбольный клуб «Енисей», проигрывающий сейчас по всем статьям любому сопернику. В свою очередь на карантине находятся хоккеисты местной команды «Сокол» и ее дубля под названием «Красноярские рыси».

Ситуация может выйти из-под контроля со стартом оставшихся чемпионатов по баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею с мячом, водному поло. Количество команд, передвигающихся по стране, увеличится в геометрической прогрессии, и, увы, они будут первыми в группе риска, как и календарь внутренних чемпионатов. А уж международный сезон наверняка будет приостановлен.

