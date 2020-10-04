Видео недели: экологическая катастрофа на Камчатке, краповые береты в Казани и трейлер второго «Бората»
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Экологическая катастрофа на Камчатке
У берегов Камчатки океан выбросил тысячи погибших рыб и морских животных на берег. Экспертиза показала, что в воде превышено содержание нефтепродуктов и фенола. Однако точно источник загрязнения пока не называли.
Краповые береты в Татарстане
Под Казанью спецназ Росгвардии обустроил полигон для проведения испытаний на краповый берет. Скоро такие экзамены будут проходить здесь каждые полгода. «Реальное время» понаблюдало за тем, как прошла первая сдача — среди кандидатов был действующий командир казанского отряда спецназа «Барс».
Второй «Борат»
Саша Барон Коэн неожиданно сообщил о выпуске второй части культового «Бората». Вышел трейлер продолжения скандальной комедии, и, похоже, она будет не хуже первой. По крайней мере, ролик оставляет ощущение, что фильм получился актуальным и жестким, как и предыдущий. Судя по трейлеру, большая часть издевательских шуток направлена против консервативных американцев, поддерживающих Трампа.
Чичерина в Нагорном Карабахе
На прошлой неделе в Нагорном Карабахе начались боевые действия. И Азербайджан, и Армения регулярно выкладывают ролики с обстрелами и подбитой техникой. Кадры войны — это всегда страшно. Но вот проект WarGonzo выложил ролик с Юлией Чичериной, устроившей концерт для карабахских бойцов прямо в бункере. И он вызывает гораздо больше эмоций самого разного спектра.
Киселев в халате
На звание «кринж недели» претендует телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Его сюжет, снятый в номере томской гостиницы, в котором останавливался Алексей Навальный, оставляет в легком недоумении. Осталось не вполне ясным, что хотел доказать журналист, ночуя на кровати, в которой месяц назад спал оппозиционер.
Татарстан и КОМЗ
Предприятие решило снять рекламу в духе романтической короткометражки. Хотя знакомство героев в ней происходит ближе к концу ролика, уже после того, как они походили за ручку и даже поцеловались. Удивляет и их неустанное желание рассматривать все объекты в бинокль.
День Сухопутных войск
Сухопутные войска России отметили 1 октября свое 470-летие. Минобороны подготовило к юбилею отличный ролик, прославляющий современных представителей этого рода войск, среди которых и танкисты, и пехотинцы, и саперы и многие другие.
Обзор нового плацкарта от РЖД
В тренды YouTube внезапно попал обзор на новые вагоны, которые планирует выпускать РЖД. Пока речь идет только о концепте, но вскоре похожие вагоны уже могут попасть на конвейер. Выглядит все действительно любопытно и наконец напоминает пресловутую клиентоориентированность. Хотя автор канала «808» все же нашел пассажирку, недовольную слишком маленькими отсеками для багажа.
Загитова и Ягудин у Урганта
Алина Загитова и Алексей Ягудин побывали на шоу «Вечерний Ургант», рассказав о работе над новым сезоном «Ледникового периода». Загитова не согласилась обращаться к коллеге на «ты», сославшись на мусульманские традиции.
Испания помнит умерших от коронавируса
В Испании простым и наглядным способом почтили память погибших от коронавируса. В Мадриде на склоне холма установили более 50 тысяч небольших испанских флагов, каждый из которых обозначал по одной жертве COVID-19. От взгляда на покрытый флажками холм берет оторопь.
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