Видео недели: экологическая катастрофа на Камчатке, краповые береты в Казани и трейлер второго «Бората»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Экологическая катастрофа на Камчатке

У берегов Камчатки океан выбросил тысячи погибших рыб и морских животных на берег. Экспертиза показала, что в воде превышено содержание нефтепродуктов и фенола. Однако точно источник загрязнения пока не называли.

Краповые береты в Татарстане

Под Казанью спецназ Росгвардии обустроил полигон для проведения испытаний на краповый берет. Скоро такие экзамены будут проходить здесь каждые полгода. «Реальное время» понаблюдало за тем, как прошла первая сдача — среди кандидатов был действующий командир казанского отряда спецназа «Барс».

Второй «Борат»

Саша Барон Коэн неожиданно сообщил о выпуске второй части культового «Бората». Вышел трейлер продолжения скандальной комедии, и, похоже, она будет не хуже первой. По крайней мере, ролик оставляет ощущение, что фильм получился актуальным и жестким, как и предыдущий. Судя по трейлеру, большая часть издевательских шуток направлена против консервативных американцев, поддерживающих Трампа.

Чичерина в Нагорном Карабахе

На прошлой неделе в Нагорном Карабахе начались боевые действия. И Азербайджан, и Армения регулярно выкладывают ролики с обстрелами и подбитой техникой. Кадры войны — это всегда страшно. Но вот проект WarGonzo выложил ролик с Юлией Чичериной, устроившей концерт для карабахских бойцов прямо в бункере. И он вызывает гораздо больше эмоций самого разного спектра.

Киселев в халате

На звание «кринж недели» претендует телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Его сюжет, снятый в номере томской гостиницы, в котором останавливался Алексей Навальный, оставляет в легком недоумении. Осталось не вполне ясным, что хотел доказать журналист, ночуя на кровати, в которой месяц назад спал оппозиционер.

Татарстан и КОМЗ

Предприятие решило снять рекламу в духе романтической короткометражки. Хотя знакомство героев в ней происходит ближе к концу ролика, уже после того, как они походили за ручку и даже поцеловались. Удивляет и их неустанное желание рассматривать все объекты в бинокль.

День Сухопутных войск

Сухопутные войска России отметили 1 октября свое 470-летие. Минобороны подготовило к юбилею отличный ролик, прославляющий современных представителей этого рода войск, среди которых и танкисты, и пехотинцы, и саперы и многие другие.

Обзор нового плацкарта от РЖД

В тренды YouTube внезапно попал обзор на новые вагоны, которые планирует выпускать РЖД. Пока речь идет только о концепте, но вскоре похожие вагоны уже могут попасть на конвейер. Выглядит все действительно любопытно и наконец напоминает пресловутую клиентоориентированность. Хотя автор канала «808» все же нашел пассажирку, недовольную слишком маленькими отсеками для багажа.

Загитова и Ягудин у Урганта

Алина Загитова и Алексей Ягудин побывали на шоу «Вечерний Ургант», рассказав о работе над новым сезоном «Ледникового периода». Загитова не согласилась обращаться к коллеге на «ты», сославшись на мусульманские традиции.

Испания помнит умерших от коронавируса

В Испании простым и наглядным способом почтили память погибших от коронавируса. В Мадриде на склоне холма установили более 50 тысяч небольших испанских флагов, каждый из которых обозначал по одной жертве COVID-19. От взгляда на покрытый флажками холм берет оторопь.