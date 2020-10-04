Глава МИД Турции: «Если Азербайджан хочет решить проблему на поле, то мы будем рядом»

Интервью главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о конфликте в Нагорном Карабахе

В конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, острая фаза которого длится уже неделю, Азербайджан открыто поддерживает Турция. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в недавнем интервью в передаче агентства Анадолу «Стол редактора» подробно изложил позицию страны относительно конфликта и сделал несколько громких заявлений — «Реальное время» приводит пересказ этого интервью.

«В июле мы направили Армении очень жесткое предупреждение»

На вопрос относительно того, как в мире отреагировали на нападение, начатое Арменией на Азербайджан, и какие цели преследует Армения, Чавушоглу ответил, что Армения осмелела из-за того, что проблема Карабаха не разрешается вот уже 30 лет. «Этими нападениями Армения говорит, что ни во что не ставит международную систему и международное право».

Чавушоглу заявил, что Армения не хочет решать проблему путем дипломатии и переговоров, а хочет еще больше территорий, чем те 20% территории Азербайджана, которые она уже оккупировала. Армения продемонстрировала это, организовав в июле нападение на Товуз, являющийся критическим районом, по которому проходит железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и важные маршруты нефтепроводов.

Чавушоглу напомнил, что это систематическое и спланированное нападение было остановлено. Азербайджан сделал ответный ход, в ситуацию вмешалась Россия, и был обеспечен режим прекращения огня.

Утверждая, что последним нападением Армения не признает и этот режим прекращения огня, Чавушоглу высказал следующее:

«С кем бы мы ни разговаривали, мы всем задаем один и тот же вопрос. В июле мы направили Армении очень жесткое предупреждение. Образумься. Мы со всеми своими возможностями, как бы не пожелал Азербайджан, на стороне Азербайджана. Эти нападения не останутся без ответа. Тогда Азербайджан и так сделал на поле все необходимое. Несмотря на все эти предупреждения, откуда она находит столько смелости? Мы всем задаем этот вопрос, и Лаврову, и Маасу. Мы будем продолжать встречаться и с другими министрами. Мы говорим, что и на поле, и за столом мы на стороне Азербайджана и это не пустые слова, мы продолжаем прилагать усилия».

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Этими нападениями Армения говорит, что ни во что не ставит международную систему и международное право

«Нерешенность проблемы поощряет Армению»

На вопрос, что означает выражение «Турция на стороне Азербайджана, чего бы и как бы Азербайджан не пожелал», Чавушоглу обратил внимание на то, что международное сообщество и Минская тройка не предпринимают конкретных шагов для урегулирования карабахской проблемы.

Чавушоглу отметил, что Турция хотела бы экстраполировать сотрудничество с Россией в Сирии и на эту область и что в этих рамках проводятся двусторонние встречи. «Наш уважаемый президент сделал некоторые предложения Путину, мы встречались с Лавровом, однако ни на двухстороннем, ни на многостороннем уровне проблема не была урегулирована. Нерешенность проблемы поощряет Армению, и она нападает».

— Говорит ли международное сообщество Армении покинуть территорию Азербайджана? Нет, не говорит. Это неправильный подход. Если это будет решаться посредством дипломатии, мы снова будем защищать права Азербайджана за столом. Однако до сегодняшнего дня это не было решено дипломатией. Азербайджан хочет освободить свои территории от оккупации. Азербайджан ведет борьбу на своей территории. Где в мире видано, чтоб к оккупанту и к тому, чьи территории были оккупированы, относились бы одинаково? — заявил министр.

Чавушоглу отметил, что в Украине, Крыму и Грузии этого не было сделано. «Мы сказали, что если Азербайджан хочет решить проблему на поле, то мы будем рядом с Азербайджаном».



— Если бы сегодня Армения не находила поддержку других стран, от Запада и России, то она не обладала бы такой смелостью. Следовательно, Азербайджан говорит: «Моих сил достаточно», — и это правда — сила и достаточные средства у него есть. Мы сотрудничаем с Азербайджаном в области оборонной промышленности и военного сотрудничества, так же как это делаем и с другими странами. Разве мы не можем этого делать? Можем и даже должны делать больше, чем с другими странами.

Чавушоглу отметил, что это было сделано в рамках соглашений между Турцией и Азербайджаном, которые были заключены согласно концепции «одна нация, два государства». «На сегодняшний день Азербайджан обладает необходимым потенциалом для освобождения своих территорий в одиночку, однако в какой бы сфере у него не возникло потребности в Турции, мы всегда рядом в качестве государства, нации и правительства.

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Они говорят: «Пусть будет режим прекращения огня». Правильно, никто не хочет конфликта, однако здесь, как я уже отмечал ранее, не должно быть равного отношения к Армении и Азербайджану

«Одним режимом прекращения огня проблему не решить. Армения должна покинуть азербайджанские территории»

На вопрос, решит ли режим прекращения огня эту проблему, Чавушоглу подчеркнул, что Турция до сегодняшнего дня отстаивала решение этой проблемы дипломатическими и мирными путями в рамках резолюций ООН и ОБСЕ и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Чавушоглу также отметил, что очень хорошо понимает и опасения Азербайджана. «Азербайджан видит, что на протяжении 30 лет эта проблема не решается и для этих целей не предпринимаются конкретные шаги. Все эти 30 лет Армения продолжает свою агрессию. Кроме того, Армения незаконным образом размещает на этих территориях армян, которых она привела из других регионов Ближнего Востока. То есть эта неразрешенность проблемы играет на руку Армении», — заявляет он

Указав на то, что проблема не разрешается дипломатией, Чавушоглу сказал следующее: «Очевидно, что и этими странами проблема не решится. Да, они говорят: «Пусть будет режим прекращения огня». Правильно, никто не хочет конфликта, однако здесь, как я уже отмечал ранее, не должно быть равного отношения к Армении и Азербайджану. Кроме того, одним режимом прекращения огня проблему не решить. Им следует сказать: «Армения немедленно должна покинуть азербайджанские территории». Говорят ли они этого? Нет».

«ЕС не исполнило свои обязательства»

Комментируя предстоящий Саммит ЕС (интервью Агентству Анадолу было дано несколькими днями ранее, — прим. переводчика), Чавушоглу отметил, что в последнее время взаимоотношения между Турцией и ЕС обладают положительной атмосферой: «В последнее время есть положительная атмосфера, однако есть и сложности. Сложности внутри ЕС. В политике ЕС есть разделенность и, хотим мы того или нет, в ней присутствует и направленность против Турции. Некоторые страны обостряют эту направленность».

Чавушоглу отметил, что Греческое управление Южного Кипра (ГУЮК) и Греция пытаются взять в заложники отношения Турции с ЕС: «У нас возникла небольшая напряженность из-за наших решительных шагов в Восточном Средиземноморье, однако мы стараемся защитить свои права и права турков-киприотов».

Фото epa.eu

В политике ЕС есть разделенность и, хотим мы того или нет, в ней присутствует и направленность против Турции. Некоторые страны обостряют эту направленность

Чавушоглу заявил, что Турция никогда не отвергала дипломатию, осуществляла встречи с лидерами стран ЕС и руководством ЕС. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель 7 раз.

К тому же Чавушоглу отметил, что ГУЮК и Греция не воспользовались теми дипломатическими возможностями, созданными Турцией: «Когда наше судно прибыло для диагностики, возникли новые возможности. Следовательно, в позитивной атмосфере даже Греция, ранее отказывавшаяся от предварительных переговоров, несмотря на все наши призывы, заявила о своей готовности к переговорам. Начиная с 2016 года Греция избегала вести с нами переговоры. Здесь в положительной атмосфере мы говорим, что готовы к дипломатии. Страна, которая уверена в себе, должна быть за столом, должна быть активна в дипломатии и должна защищать свои убеждения».

«Если мы решим справедливое разделение на Кипре, то решится 51% проблем Восточного Средиземноморья»

Чавушоглу отметил, что Турция инициировала идею по проведению конференции, где бы обсуждались проблемы Восточного Средиземноморья: «Мы сказали, что готовы встретиться со всеми странами, чьи берега выходят к Восточному Средиземноморью, и заключить соглашения о справедливом разделении. До сегодняшнего дня были предприняты шаги, изолирующие Турцию, в ответ мы предприняли свои».

По словам Чавушоглу, на данном этапе ведется работа по тому, кто будет участвовать в конференции, определяются сложные и легкие темы для решения. По его мнению, тема Кипра также важна для конференции.

«Если здесь будет проведена конференция, то необходимо, чтобы из Кипра были участники и с той и с этой стороны. Если не будет турецкой стороны, то и участие греческой стороны не будет правильным, так как для справедливого раздела нужно выслушать каждую сторону. На Кипре нет гарантии политического решения, однако тема раздела углеводородных богатств очень проста. Необходимо обеспечить справедливый раздел. Для этого необходимо, чтобы в конференции приняли участие обе стороны или чтобы ни одна из сторон не участвовала. Участие обеих сторон является нашим предпочтением. Возможно, мы здесь решим и эту проблему. С решением этой проблемы 51% проблем Восточного Средиземноморья будет разрешена», — говорит министр.

Фото instagram.com/bundeskanzlerin

Меркель ответила, что прочла письмо, отметила, что темы хорошо изложены и есть сферы, над которыми нужно поработать

«Многие лидеры принимают правоту Турции в Восточном Средиземноморье»

Чавушоглу отметил, что разъяснил членам ЕС позицию Турции по Восточному Средиземноморью: «Большинство членов ЕС прекрасно понимают законные требования Турции. Министры иностранных дел важных членов и даже их лидеры признают правоту Турции в вопросе Восточного Средиземноморья, в вопросе острова Меис, в вопросе так называемой карты Севиллы. Также они принимают правоту Турции в вопросе требуемого континентального шельфа для острова Меис».

Чавушоглу отметил, что письменно уведомил постоянных и временных членов Совбеза ООН, Генерального Секретаря НАТО, а также лидеров стран ЕС относительно позиции Турции, при этом он в этом же письме привел примеры из международного права и практики: «Получив это письмо, президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание встретиться. Меркель ответила, что прочла письмо, отметила, что темы хорошо изложены и есть сферы, над которыми нужно поработать».

Между тем Чавушоглу заметил, что одной правоты Турции недостаточно: «В ЕС решения принимаются на основании консенсуса. Я не хочу использовать это выражение, однако ГУЮК и Греция под предлогом других вопросов взяли ЕС в заложники. Они говорят: «Если вы нас не поддержите, даже при том, что мы не правы, что мы будем ветировать другие решения». Недавно ГУЮК заявило: «Если вы не примите решение о санкциях относительно Турции, то мы будем ветировать решение по Белоруссии». Какая связь между Белоруссией и Восточным Средиземноморьем?»

Чавушоглу отметил, что эта ситуация вызывает озабоченность в ЕС, и указывает на то, что ЕС необходимо начать процесс реформирования.



Фото facebook.com/WhiteHouse

Мы как Турция хотели бы развивать наши взаимоотношения с США независимо от того, кого выберет народ США в качестве управляющего

«Независимо от того, кто придет к власти в США, мы хотим развивать наши отношения»

Чавушоглу отметил, что первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом в прямом эфире прошли немного напряженно, этого следовало ожидать после череды взаимных обвинений. Добавив, что оценку выборам будет давать народ США, он сказал следующее:

«Народ США придает значение телевизионным дебатам. Будет еще два эфира. В конечном счете мы как Турция хотели бы развивать наши взаимоотношения с США независимо от того, кого выберет народ США в качестве управляющего, однако и в США должно быть аналогичное понимание. Нам нужно освободиться от тем, которые отравляют наши взаимоотношения в последнее время, таких как YPG (курдские Отряды народной самообороны), PKK (Рабочая партия Курдистана) и FETÖ (Движение Гюлена). С другой стороны, нам необходимо между собой решить вопросы, связанные с оборонной промышленностью. Кто бы ни был избран на новый срок, мы можем сделать совместные шаги навстречу».

Чавушоглу сделал упор на то, что заявление руководителя Палаты представителей США от демократов Нэнси Пелоси относительно Турции неприемлемо. Он также отметил, что был дан ответ на это и что это высказывание является показателем незнания и невежества.

Чавушоглу сказал, что находит неправильным и последний призыв Байдена: «Я ничего не могу сказать по поводу призыва к прекращению огня (имеется в виду азербайджано-армянский конфликт), однако считаю крайне ошибочным призыв к тому, чтобы такие страны, как Турция, держались подальше отсюда. Если они не понимают, то я могу повторить. С Азербайджаном мы одна нация и два государства. При необходимости мы действуем как одно государство. Вопросы Азербайджана — это наши вопросы, их проблемы — это наши проблемы. Пусть не пытаются показать отдельно Азербайджан от Турции. Если бы вместо заявления, пусть Турция оттуда уйдет, было сказано «Пусть Армения покинет оккупированные территории Азербайджана», тогда мы отнеслись бы к этому нейтрально. Это внутренний месседж армянской диаспоры, направленный на победу в игре».

Фото facebook.com/EmmanuelMacron

Я бы понял, если бы Макрон сказал: «Пусть Азербайджан после того, как вернет свои территории, не нападает на Армению». Мы бы тоже так сказали

«Господин Макрон, что вы сделали до сегодняшнего дня, кроме поддержки Армении?»

Относительно высказывания Макрона, что заявления Турции он находит опасными, Чавушоглу сказал следующее: «Господин Макрон, что вы сделали до сегодняшнего дня, кроме поддержки Армении? Вы тоже находитесь внутри Минской тройки — Россия, США и Франция. Они предпочитают Армению и поддерживают ее. Заявления Макрона показывают это. Тогда в чем опасность и неприемлемость нашего заявления относительно нашего братского народа? Ты тоже выйди и честно скажи: «Армения оккупировала территории Азербайджана и должна отступить. Скажи, что есть резолюции Совбеза ООН и я постоянный участник Совбеза». Тогда мы только поздравим его».

По поводу выражения Макрона «Азербайджан заново отвоевал свои территории», Чавушоглу сказал следующее: «На самом деле это означает признание того, что территории Азербайджана были оккупированы, однако необходимо сказать это более открыто и честнее. Я бы понял, если бы Макрон сказал: «Пусть Азербайджан после того, как вернет свои территории, не нападает на Армению». Мы бы тоже так сказали. Относиться к Азербайджану так, будто он напал на Армению, — показатель двуличия и двойных стандартов, а также показатель того, почему эта проблема не была урегулирована до сегодняшнего дня. Азербайджан терпел 30 лет. До каких пор? У этого терпения тоже есть пределы».

«Франция на всех платформах ведет политику против Турции»

Комментируя спад в отношениях между Турцией и Францией и отвечая на вопрос, на чем основана враждебность президента Франции Макрона по отношению к Турции, Чавушоглу сказал, что после операций в Сирии, проведенных Турцией против террористической организации YPG/PKK, Франция на всех платформах начала вести политику против Турции.

Чавушоглу добавил, что Франция и не скрывает этого: «Он высказал это и во время нашей последней телефонной беседы. Мол, почему мы туда вошли и почему мы с ними боремся? Оказывается, так называемые курды ведут там борьбу с ДАИШ (другое название ИГИЛ — организация, запрещенная на территории РФ, — прим. ред.). У нас там нет проблем с нашими курдскими братьями. Однако нужно делать различие между курдами и PKK/YPG. Не следует держать наших невинных курдских братьев с ними заодно».

Чавушоглу сделал упор на то, что в районе, где Турция проводит операцию, нет террористической организации ДАИШ, а есть террористическая организация YPG/PKK: «Где была ДАИШ? В провинции Эль-Баб. Кто их зачистил? Мы зачистили. К тому же, когда мы туда вошли, на другом востоке ДАИШ уже не осталось. Даже в провинции Ракка и в провинции Дейр-аз-Зор РКК посадили (боевиков) ДАИШ на автобусы и отправили».

Фото twitter.com/smmlibya

Хафтар за короткое время должен был захватить всю Ливию. Франция заявляла об этом на всех платформах. Она говорила, что Хафтар сможет. Не получилось

«Мы никогда не были категоричными противниками Франции»

Отметив, что Франция находится в Ливии на неправильной стороне, Чавушоглу сказал следующее:

«С другой стороны они были очень обнадежены тем, что находились в Ливии на неправильной стороне. Хафтар за короткое время должен был захватить всю Ливию. Франция заявляла об этом на всех платформах. Она говорила, что Хафтар сможет. Не получилось. Они расстроились из-за этого. Затем был инцидент с судном. Они не смогли ничего доказать на судне. Мы же доказали, что нет. Они оказались там в сложном положении. Превратилось в ненужную агрессию».

Напомнив о телефонном разговоре между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Макроном, Чавушоглу сказал: «Последний телефонный разговор нашего президента с Макроном был положительным и полезным. Решили продолжить этот диалог».

Между тем Чавушоглу отметил, что его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан приглашал его в Париж в начале сентября, однако из-за нестыковок в программах визит осуществить не удалось, тем не менее во время телефонного разговора президента Эрдогана с Макроном они были единодушны в мнении, что профильные министры в самое ближайшее время определят дату встречи.

Чавушоглу обратил внимание на то, что, пока продолжается этот процесс диалога, было бы неправильным продолжать действия Франции против Турции:

«Мы никогда не были категоричными противниками Франции, однако как в прошлом, так и в настоящем критиковали ошибочную политику Франции, если это продолжится, то мы снова будем ее критиковать. Это естественно. Они не обязаны быть с нами за одно в каждом вопросе. Однако когда есть очевидные факты, когда, не опасаясь за Азербайджанские территории, демонстрируется солидарность с Арменией, то это подобно поддержке оккупации. Это подобно поддержке путчиста Хафтара в Ливии. Член Совбеза ООН всегда должен быть на стороне законности».

Фото kremlin.ru

Он приложил очень много усилий для разрешения проблем региона. Был очень мудрым человеком

«Был человеком, которого все уважали»

На вопрос по поводу смерти Эмира Кувейта Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабир Ас-Сабаха Чавушоглу сказал, что он был очень ценным человеком.

Пожелав Эмиру Сабаху милости, Чавушоглу сказал следующее:

«Он был человеком, которого все уважали. Он приложил очень много усилий для разрешения проблем региона. Был очень мудрым человеком. Он был посредником в решении вопросов, возникших у Катара с другими четырьмя государствами. Он приложил очень много усилий. Он был человеком, обладающим авторитетом в регионе, все его любили и уважали. С нашим уважаемым президентом у него были особые взаимоотношения. Покойный также испытывал любовь и уважение к нашему президенту. Он проявлял несгибаемость в вопросах своей уммы».

Чавушоглу отметил, что на Эмира Сабаха оказывалось давление, чтобы он вел негативную политику в отношении Турции: «Однако он никогда не отказывался от своих принципов. Поэтому мы всегда будем вспоминать его с уважением и милостью. Сегодня утром я встречался с Мухаммедом (министром иностранных дел Кувейта). Дженазе сегодня после икинди намаза около 15.00. Завтра до обеда, а также в воскресенье и понедельник будет проводиться панихида. Даст Бог, мы тоже примем в них участие».