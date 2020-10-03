«Спартак» — фаворит в дерби столиц, окрыленный «Краснодар» и «Ростов» на распродаже

Превью 10-го тура РПЛ

Десятый тур ознаменуется главным противостоянием последних лет в российском футболе, и, что более интересно, — впервые за это время красно-белые выглядят предпочтительнее, чем питерцы. Сергей Семак потерял сразу три важных «винтика», так что вояж в Москву будет для него крайне тяжелым. В других матчах тура «Краснодар» на лигочемпионском подъеме едет к кризисному «Динамо», на юге страны померятся силами новые «топы» — «Сочи» и «Ростов», а «Рубин» примет вязкий «Ахмат». О всех раскладах в этих поединках и шансах команд — в традиционном прогнозе «Реального времени».

«Спартак» — «Зенит»: красно-белые впервые фавориты за последние годы

Безусловно центральный матч тура состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена». Противостояние двух лучших на сегодня команд РПЛ определит единоличного лидера (если, конечно, не закончится ничьей) — пока что у «Спартака» и «Зенита» по 20 очков в активе и большие планы на главный трофей.

Последний раз соперники встречались в полуфинале Кубка России в июле. Сине-бело-голубые тогда выиграли не без волнений, а предматчевый бэкграунд, когда хозяина поля («Зенит») определила «техническая ошибка» РФС, заставил нейтрального российского болельщика симпатизировать «Спартаку». Ошибки в пользу Питера серьезно всем поднадоели.

На этот раз уже «Зенит» едет в Москву и точно не выглядит фаворитом «дерби столиц». В игре с «Уфой» питерцы потеряли два важнейших элемента своей атаки — Сердара Азмуна и Малкома, а также лидера обороны Деяна Ловрена. Игроки тренируются по индивидуальной программе, и все указывает на то, что питерцам придется справляться без лидеров. Впрочем, в Москву они полетели, а вот Дриуси и Лунев — нет.

На этот раз уже «Зенит» едет в Москву и точно не выглядит фаворитом «дерби столиц». Фото fc-zenit.ru

Линия нападения «Спартака», напротив, находится в лучшем состоянии за последние несколько сезонов. Джордан Ларссон, Александр Соболев и Эсекьель Понсе забили уже 10 мячей на троих. Есть в резерве у Доменико Тедеско еще и Александр Кокорин, которому наверняка есть что сказать бывшему клубу, не пожелавшему продолжать с ним сотрудничество. В общем, вариативность в атаке у немецкого специалиста явно богаче, чем у Семака.

Прогноз «Реального времени»



В последних играх «Спартак» не выглядит так же убедительно, как в начале сезона. В игре с «Рубином» красно-белые забили с двух моментов и больше ничего не создали, лишь обороняясь. Во встрече с «Тамбовом» выглядели тяжело.



«Зенит» же разнес «Уфу» в щепки, но то было с лидерами в составе. Теперь же тренерскому штабу питерцев придется выстраивать команду совершенно по-другому. Наработанных связок она лишилась, а полагаться лишь на Дзюбу, которого будут держать сверхвнимательно, нельзя. Наверняка красно-белые сумеют настроиться на эту игру лучше, чем на предыдущие две.



Победа «Спартака» — 2:1.

«Динамо» — «Краснодар»: такое разное состояние команд

Второй по интриге матч состоится также в Москве. Обезглавленное после отставки Кирилла Новикова «Динамо» примет воодушевленный выходом в основной турнир Лиги чемпионов «Краснодар».

Судя по всему, помимо тренера «Динамо» потеряло накануне матча и одного из своих звездных легионеров Максимилиана Филиппа, который возвращается в Германию. По информации «Спорт-Экспресса», «Вольфсбург» договорился с «Динамо» о годичной аренде 26-летнего нападающего, и тот уже провел последнюю тренировку в Москве, так что с «Краснодаром» точно не сыграет. Впрочем, в нынешнем сезоне у него всего один гол — мотивация в РПЛ для него, похоже, потеряна.

Обезглавленное после отставки Кирилла Новикова «Динамо» примет воодушевленный выходом в основной турнир Лиги чемпионов «Краснодар». Фото fcdynamo.ru

Чего ждать от «Динамо» под руководством и. о. Александра Кульчия, выдернутого из «Динамо-2», — не знает никто. Можно отталкиваться лишь от «Краснодара».

Прогноз «Реального времени»



По составам, имеющимся в распоряжении клубов, они практически равны. Звезды и забивные легионеры есть и у «Динамо», и у «Краснодара». Однако психологический перевес, безусловно, на стороне южан — «быки» впервые в своей истории сыграют в групповом этапе ЛЧ, в то время как бело-голубые переживают очередной кризис.



Помешать «Краснодару» увезти три очка из Москвы может лишь накопившаяся усталость от тяжелого противостояния с греческим ПАОКом.



Победа «Краснодара» — 1:0

«Рубин» — «Ахмат»: Макаров и Кварацхелия могут стать спасителями от скуки на «Ак Барс Арене»

«Рубин» Леонида Слуцкого играет все интереснее. Даже в проигранном матче со «Спартаком» казанцы выглядели командой, которая ведет игру и способна биться с фаворитами сезона. У Казани два полноценных вратаря, «устаканившаяся» оборона и два креативных хавбека Макаров и Кварацхелия, способные организовать острые выпады как с правого, так и с левого фланга.

«Рубин» Леонида Слуцкого играет все интереснее. Даже в проигранном матче со «Спартаком» казанцы выглядели командой, которая ведет игру и способна биться с фаворитами сезона. Фото rubin-kazan.ru

Вопрос лишь в том, сумеют ли казанские креативщики пробиться через традиционно плотную и вязкую игру «Ахмата». Грозненцы под руководством Андрея Талалаева пытаются играть в атакующий футбол — получается с переменным успехом как с точки зрения результата, так и с точки зрения зрелищности. По большей части грозненский коллектив хорошо разрушает, а иногда за счет легионеров совершает неплохие выпады.

Перед казанской игрой «Ахмат» усилил атаку двумя футболистами — Артемом Полярусом из «Химок» и 21-летним россиянином из молодежной команды «Монпелье» Амиром Адуевым. Возможно, мы увидим их уже на поле «Ак Барс Арены», что может стать сюрпризом для «Рубина». Свежая кровь — всегда непредсказуемость для тренера соперников.

Прогноз «Реального времени»



Казанцы традиционно играют с «Ахматом» в безрадостный тягучий футбол. Наверняка не станет исключением и этот матч. Обилия голов мы не увидим точно.



Ничья — 1:1

«Сочи» — «Ростов»: одни без тренера, другие — без лидеров

Руководство «Ростова» после провала в концовке прошлого сезона и в еврокубковой кампании сезона нынешнего, похоже, окончательно утратило энтузиазм и желание держать в команде дорогостоящие активы — раскрывшихся игроков пора продавать, пока не перезрели.

Узбекский нападающий Эльдар Шомуродов уже отправился в итальянский чемпионат, очередь за норвежским полузащитником Матиасом Норманном, которого в Ростове хотят продать не менее чем за 25 млн евро. Наставнику ростовчан Валерию Карпину теперь будет тяжело поддерживать необходимый боевой дух в команде, когда менеджеры недвусмысленно сигнализируют: с лидерами расстаемся, а вы как-нибудь держитесь.

Сочинцы в этом сезоне обладают отличным составом, способным побороться за место в первой шестерке. До «Ростова», который занимает третью строчку, — всего одно очко. Нобоа и компания могут за один очный поединок обойти ростовчан и ворваться в первую тройку таблицы РПЛ.

Прогноз «Реального времени»



Проблемой «Сочи» может стать дисквалификация главного тренера Владимира Федотова, поскольку это классическая тренерская команда, пусть и с сильными исполнителями. «Ростов» при Карпине наверняка не проиграет, но сочинцы свое тоже возьмут.



Ничья — 2:2