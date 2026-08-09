Продажи новых автобусов в России упали на 22% в июле

Почти треть продаж (200 штук) пришлась на марку PAZ

В июле 2026 года в России реализовали 677 новых автобусов, что на 13% меньше июньского показателя и на 22% ниже уровня июля прошлого года. Об этом сообщают аналитики ресурса «Автостат».

Почти треть продаж (200 штук) пришлась на марку PAZ, однако ее результат упал на 51% к июлю 2025 года. Второе место занял LIAZ с ростом продаж в 3,4 раза (124 шт.), третье — KAMAZ (86 шт., рост в 2,3 раза). Китайский Yutong сместился на четвертую строчку (67 шт., падение на 53%), NEFAZ (56 шт.) остался пятым.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Лидером среди моделей впервые стал LIAZ Citymax 12 (123 единицы), потеснивший прежнего фаворита PAZ 3204 (114 шт.). Третье место занял электробус KAMAZ 6282 (65 шт.).

За семь месяцев 2026 года продажи составили 5046 единиц, что лишь на 0,4% превышает показатель января — июля прошлого года. Сегмент стагнирует, несмотря на резкий рост отдельных отечественных марок во второй месяц лета.

Зульфат Шафигуллин