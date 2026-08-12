В соседней с РТ Оренбургской области ввели топливные ограничения на АЗС
Так, бензин и дизель физлицам будут продавать по дням, в зависимости от номера ТС
С 12:00 12 августа на всех АЗС Оренбургской области действует новый порядок:
- Отпуск топлива физическим и юридическим лицам будет осуществляться по дням, в зависимости от номерных знаков ТС (четные, нечетные числа). Например, 12 августа заправить авто смогут те, чьи госномера оканчиваются на четную цифру, 13-го — на нечетную. И так далее.
- Начинает действовать запрет на заправку топлива в канистры.
- Вводят также лимиты на объем отпускаемого топлива: бензин (АИ‑92, АИ‑95) — не менее 15 л и не более 30 л в одни руки. Дизельное топливо — до 60 л в черте населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области.
- Для координации обстановки на АЗС привлечем сотрудников МВД, а также волонтеров.
— Меры вынужденные. Уверен, ситуация разрешится в ближайшее время. Информировать буду лично. Еще раз отмечу, есть договоренности с другими регионами, усиливаем взаимодействие с РЖД. Топливный рынок нашей страны — один из стабильных в мире. А каждый, кто совершает преступления против России, несомненно, понесет самое тяжелое наказание, — отметил глава региона Евгений Солнцев в своем канале в «Макс».
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