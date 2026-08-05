Траты жителей Татарстана на аренду автомобилей выросли почти в 2,5 раза за год

При подсчетах эксперты учли также услуги на лизинг машин

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — июня 2026 года жители Татарстана потратили на услуги аренды и лизинга автомобилей, включая каршеринг, 539,1 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из данных Татарстанстата.



Напомним, что ранее Казань вошла в число популярных городов для каршеринга зимой. Причем с декабря 2025 года по февраль 2026 года пользователи сервиса чаще всего бронировали автомобили в дневные часы. Пик активности приходился примерно на 17:00. Вечером и ночью количество поездок сокращалось, а утренние часы оставались самым спокойным временем суток.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одновременно с этим в столице Татарстана снизилось количество ДТП по вине пользователей каршеринга на 44%.

Помимо этого, в сентябре в Казани планируют запустить шеринг электрокаров на базе электромобилей «Атом». Об этом «Реальному времени» сообщил общественный представитель уполномоченного при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей (Казань) Михаил Кузнецов.

Однако в целом по России не очень хорошо развивается история с использованием каршеринга, считает экономист Михаил Беляев. О том, почему личный автомобиль остается в приоритете у населения, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров