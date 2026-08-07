Доля авто из Китая в Татарстане снизилась на 11% в связи с локализацией

Также наблюдается рост спроса на китайские автомобили с пробегом

Фото: Динар Фатыхов

Доля китайских автомобильных брендов в Татарстане стала снижаться на фоне роста локализованных моделей, производимых в стране под новыми марками. К концу июля на марки из КНР приходилось 61% предложения в регионе, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор по продажам ГК «Диалог Авто» Дмитрий Попов в интервью РБК.

Согласно данным издания, рынок новых китайских автомобилей как в республике, так и в стране в целом испытывает спад. За первое полугодие продажи новых автомобилей из КНР уменьшились на 29%, составив 222,3 тыс. единиц. Тем не менее их доля в общем объеме продаж осталась на уровне 43% из-за общего сокращения рынка.

Среди причин изменения структуры рынка эксперты выделяют усиливающийся тренд на локализацию. Китайские производители начинают выпуск автомобилей в России и предлагают их под новыми брендами. Если ранее 38% проданных китайских автомобилей имели российский VIN, то в июне этот показатель увеличился до 45%.

Покупатели начали более внимательно подходить к выбору автомобилей, учитывая не только цену и комплектацию, но и стоимость владения, доступность запчастей, условия гарантии и ликвидность моделей. Исполнительный директор компании «Квазар» Марат Зиганшин отметил, что в Казани сейчас предлагается широкий выбор как новых, так и подержанных автомобилей, однако выбор стал более рациональным.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также наблюдается рост спроса на китайские автомобили с пробегом. В первом полугодии в стране было продано 163,7 тыс. таких машин, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля китайских автомобилей на вторичном рынке достигла 7,4%, а среди машин 2022—2025 годов выпуска приблизилась к 40%.

— Массовые продажи новых китайских автомобилей начались в 2022—2023 годах, и сейчас именно эти машины выходят на вторичный рынок. На авто 2023 года приходится 32% продаж. Альтернативы исчерпаны, а на покупку некитайских машин, приобретенных в 2022—2023 годах, больше не рассчитывают, поэтому покупатели переключились на китайские марки. Кроме того, они становятся дешевле других машин, что привлекает клиентов, ищущих бюджетные варианты, — объяснил Попов.

Ситуация в Татарстане в целом соответствует общероссийским тенденциям. По итогам первого полугодия средняя стоимость нового автомобиля в регионе увеличилась на 1,8% и составила 2,99 млн рублей, а на вторичном рынке средняя цена возросла на 11,8% до 1,68 млн рублей, сообщил руководитель группы ПФО «Авто.ру» Рустам Гатауллин. Наиболее популярные китайские марки в Татарстане включают Chery, Haval, Changan, Geely и Jetour, а лидирующими моделями являются Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 7.

Также наблюдается изменение в сегменте премиальных китайских автомобилей: хотя общий рынок премиум-класса в России растет, внутри сегмента происходит перераспределение спроса, где одни бренды теряют позиции, а другие укрепляются благодаря локализации производства и развитию официальных каналов продаж.

Никита Егоров