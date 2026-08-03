Продажи новых авто в России выросли на 10% за семь месяцев

За январь — июль продано 815 тыс. машин

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По данным Минпромторга, за январь — июль 2026 года объем продаж новых машин увеличился на 10% и составил 815,1 тыс. единиц.

— Наибольшее количество продаж зафиксировали среди легковых авто — 732,1 тыс. штук (+13,3%). Также было реализовано 48 тыс. легковых коммерческих авто (-17,2%); 29,3 тыс. грузовиков (-6,7%) и 5,7 тыс. автобусов (-3,5%), — сообщает «Коммерсантъ».

Доля отечественных автомобилей всех типов за отчетный период превысила 516 тыс. штук (+26,5%) и составила 63,4% рынка.

В июле рынок новых машин составил 135 тыс. штук (+0,3% к прошлому году), из них 121,4 тыс. — легковые (+1,2%). Грузовики выросли на 7,5% (до 4,7 тыс.), а продажи LCV и автобусов снизились.

Ранее сообщалось, что почти четверть автовладельцев в Татарстане (21%) проезжают за год менее 10 тыс. км.

Вадим Вахрушев