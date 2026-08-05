За год новые авто в России прибавили в цене 9%
Средневзвешенная стоимость — 3,51 млн рублей
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в июле 2026 года достигла 3,51 млн рублей. Это на 9% больше, чем в июле прошлого года. Об этом рассказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин на совещании.
— Средневзвешенная цена с учетом веса каждой проданной марки модели составила 3,5 млн рублей, месяц к месяцу подросла на 3%, — передает его слова ТАСС.
На вторичном рынке динамика оказалась заметно слабее. Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом выросла на 1% относительно июля 2025 года и составила 1,17 млн рублей. К предыдущему месяцу показатель снизился на 0,1%.
Ранее сообщалось, что за январь — июль 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли на 10% и составили 815,1 тыс. машин.
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