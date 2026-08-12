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С начала года стоимость б/у иномарок в Татарстане выросла на 6%

10:09, 12.08.2026

При этом цены на новые автомобили в республике практически не изменились

С начала года стоимость б/у иномарок в Татарстане выросла на 6%
Фото: Реальное время

По итогам июня 2026 средняя стоимость б/у иномарки в Татарстане составила 1 млн 295 тыс. рублей в среднем. Это на 6% больше, чем в январе того же года (около 1 млн 222 тыс.), следует из данных Росстата.

Реальное время / realnoevremya.ru

В свою очередь, новые отечественные машины подорожали с начала года на 0,5%, до 1,4 млн рублей. Тем временем средняя стоимость новой иномарки в республике по итогам июня составила 2 млн 449 тыс. рублей, что на 1,2% меньше, чем в январе текущего года.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков сообщил, что за 20 лет цена машины снижается более чем в шесть раз.

Никита Егоров

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