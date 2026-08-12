Российский авторынок поднялся на пятое место в Европе

Лидером остается Германия

Фото: Динар Фатыхов

Россия по объему продаж автомобилей в июле 2026 года заняла пятое место в Европе, поднявшись с шестой позиции. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные GlobalData.

Лидером остается Германия с 268 068 проданными автомобилями (+12% к июлю 2025 года). На втором месте — Великобритания (156 571 шт., +11,7%), на третьем — Франция (126 808 шт., +9%). Четвертую позицию занимает Италия — 123 184 единицы (+4%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В России в июле продано 122 092 новых легковых автомобиля — на 1,2% больше, чем год назад. Шестое место у Испании, где реализовано 101 949 машин (+3,7%).

Как меняется производство и авторынок в стране, почему, по мнению экспертов, АвтоВАЗ проигрывает в конкурентной борьбе китайцам и какие меры могут изменить тенденцию на «схлопывание» рынка отечественных транспортных средств — читайте в материале «Реального времени».

Алсу Сабирзанова