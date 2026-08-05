У жителя Челнов забрали Mazda за уклонение от уплаты таможенных платежей

С учетом пеней автовладельцу начислили около 1,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах по требованию транспортного прокурора суд изъял незаконно ввезенную из-за рубежа Mazda.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, в 2021 году житель автограда ввез из-за рубежа японскую легковушку. Чтобы не платить таможенные платежи, автомобиль был ввезен под видом транспортного средства, используемого для международных перевозок. Однако в дальнейшем местный житель пользовался машиной в личных целях и беспрепятственно передвигался по стране.

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— По требованию транспортного прокурора таможенным органом проведена дополнительная проверка и автовладельцу начислены таможенные платежи и пени на сумму около 1,2 млн рублей. Автомобиль задержан, однако его собственник добровольно пошлины не уплатил, — говорится в сообщении.

В итоге машину изъяли в собственность государства.

Ранее сообщалось, что траты жителей Татарстана на аренду автомобилей выросли почти в 2,5 раза за год.

Никита Егоров