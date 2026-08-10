Аналитик Целиков: за 20 лет цена машины снижается более чем в шесть раз
Разница в средней остаточной стоимости нового и 20-летнего BMW X5 или Audi Q7 достигает более чем 10 раз
За последние 20 лет цена автомобилей снизилась более чем в шесть раз, и сейчас составляет лишь 15% от первоначальной стоимости, причем премиальные модели теряют в цене еще быстрее. По данным платформы Appruvo, разница в средней остаточной стоимости (RV) нового и 20-летнего BMW X5 или Audi Q7 достигает более чем 10 раз, как сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Он отметил, что в текущих условиях речь идет о реальной стоимости денег: из-за постоянного роста цен на автомобили покупатель, который приобрел новый автомобиль 20 лет назад, например, за 300 тысяч рублей, сможет продать его примерно за ту же сумму сегодня.
По данным исследования, автомобили теряют около 30% своей стоимости в течение первых трех лет эксплуатации. За десять лет этот показатель возрастает до 64%, а по истечении 20 лет цена автомобиля падает до уровня так называемого «ведра».
На верхней границе по остаточной стоимости (RV), которая колеблется от 8 до 24%, находятся некоторые японские модели, такие как Toyota Corolla, Toyota Camry, Nissan Qashqai, а также Niva.
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