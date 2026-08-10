Аналитик Целиков: за 20 лет цена машины снижается более чем в шесть раз

Разница в средней остаточной стоимости нового и 20-летнего BMW X5 или Audi Q7 достигает более чем 10 раз

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За последние 20 лет цена автомобилей снизилась более чем в шесть раз, и сейчас составляет лишь 15% от первоначальной стоимости, причем премиальные модели теряют в цене еще быстрее. По данным платформы Appruvo, разница в средней остаточной стоимости (RV) нового и 20-летнего BMW X5 или Audi Q7 достигает более чем 10 раз, как сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он отметил, что в текущих условиях речь идет о реальной стоимости денег: из-за постоянного роста цен на автомобили покупатель, который приобрел новый автомобиль 20 лет назад, например, за 300 тысяч рублей, сможет продать его примерно за ту же сумму сегодня.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным исследования, автомобили теряют около 30% своей стоимости в течение первых трех лет эксплуатации. За десять лет этот показатель возрастает до 64%, а по истечении 20 лет цена автомобиля падает до уровня так называемого «ведра».

На верхней границе по остаточной стоимости (RV), которая колеблется от 8 до 24%, находятся некоторые японские модели, такие как Toyota Corolla, Toyota Camry, Nissan Qashqai, а также Niva.

Никита Егоров