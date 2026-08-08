Доля китайских брендов среди свежих автомобилей такси превысила 44%

В России на апрель 2026 года разрешение на работу в такси имели 940,5 тыс. автомобилей, из которых лишь 30% (288,8 тыс.) выпущены с 2023 по 2026 год

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В России на апрель 2026 года разрешение на работу в такси имели 940,5 тыс. автомобилей, из которых лишь 30% (288,8 тыс.) выпущены с 2023 по 2026 год. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В общем парке лидируют LADA (16,6%), Kia (13,5%), Hyundai (12,3%) и Volkswagen (8%).

На долю отечественной марки приходится 25,5%, тогда как китайские бренды Chery (13,7%), Haval (13,4%), Geely и Belgee (по 8,7%) суммарно занимают более 44%. В модельном ряду свежего парка первую строчку удерживает LADA Granta (17,8%), за ней следуют Haval Jolion (9,8%) и LADA Vesta (7,3%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Целиков отмечает резкое сокращение выбора для перевозчиков. Доля кроссоверов и внедорожников среди новых такси выросла до 46% против 17,2% в среднем по всему парку. При этом в 2026 году на продажи SUV корпоративным клиентам пришлось 76%.

Эксперт подчеркивает, что таксистам приходится покупать доступный продукт, а структура парков сильно разнится по регионам — от Московского до Сибири. На топ-15 моделей общего таксопарка приходится почти 60% всех машин, а в сегменте авто последних лет выпуска концентрация достигает 73%.

С 1 сентября в России вступают в силу новые нормы по режиму работы и отдыха водителей.

Зульфат Шафигуллин