В Татарстане назвали компании, чьи водители чаще нарушают ПДД

Абсолютным антилидером стала компания «Лаборатория РТХ»

Фото: Динар Фатыхов

Лидерами антирейтинга по безопасности дорожного движения по итогам января — июля 2026 года стали организации, базирующиеся в Казани и других крупных городах республики. Абсолютным антилидером стала компания «Лаборатория РТХ», водители которой совершили 528 нарушений ПДД. Такие данные опубликовала Правительственная комиссия Татарстана по обеспечению БДД.

Второе место заняло елабужское предприятие «АВП Групп» с показателем 459 нарушений, а тройку замкнуло «Райз» из Набережных Челнов (415 нарушений).

В пятерку также вошли компании «Нефтестройэнерго» (Альметьевск) с результатом 411 нарушений и «ПСО Казань» (406 нарушений). Кроме того, в антирейтинг попали ИТЦ ТКС Поволжье (401 нарушение) и челнинская фирма «Детали машин» (384 нарушения).

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Замыкают топ-10 казанские предприятия «ПК Профснаб», «СТР» и «Амаль транс», получившие более 300 нарушений каждое.

Совокупное количество нарушений только этими десятью компаниями составило почти 4000 случаев.

Статистика Госавтоинспекции МВД по РТ фиксирует тревожную динамику: с начала года на дорогах республики зарегистрировано 1663 ДТП, в результате которых 183 человека погибли, а 2021 получили травмы. Эти цифры подчеркивают критическую важность дисциплины на дорогах.



Ранее сообщалось, что более 700 нарушений на скоростных трассах выявлено в России с начала года.

Никита Егоров