Количество ДТП с водителями-иностранцами в Татарстане сократилось на 23% за год
Динамика снижения таких аварий в республике оказалась сильнее, чем в целом по России
В Татарстане по итогам января — июня 2026 года зарегистрировано 67 ДТП с водителями-иностранцами. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, следует из аналитики агентства «Промрейтинг».
В целом по России в первом полугодии 2026 года в России зарегистрировано 1705 аварий с участием водителей-иностранцев, причем 93,7% из них приходятся на граждан государств СНГ. Показатель снизился на 18% относительно аналогичного периода прошлого года.
Также отмечается, что в общей структуре аварийности доля таких происшествий составляет всего 3,1%. Для справки: общее число ДТП за указанный период — 54 289.
Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-15 регионов России по аварийности на дорогах.
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