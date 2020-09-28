Фестиваль «Великий Болгар»: коронавирусный ущерб организатору, но сказка для зрителей и участников

Фото: Илья Репин

Ежегодный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» в этом году оказался под угрозой срыва: коронавирусные ограничения не позволили провести его, как обычно, в августе, и до последнего было неясно, состоится ли он. Стопроцентная уверенность в том, что фестивалю быть, появилась чуть больше недели назад. Как в этом году прошел съезд любителей средневековья, что рассказывают его участники и посетители — в репортаже «Реального времени».

Коронавирус средневековью не помеха

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» в этом году получился «многострадальным»: из-за всем известных событий дату его проведения пришлось перенести с традиционного теплого августа на непредсказуемые по погоде 26—27 сентября. Но участники, организаторы и гости фестиваля в обиде не остались: главное — что он вообще состоялся.

Итак, на минувших выходных, 26—27 сентября в исторической зоне Болгара, в окружении натуральных исторических декораций (занесенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО), шли ожесточенные бои на ристалище, торговцы в колоритной одежде продавали изделия ручного промысла, на сцене голосили разнообразные музыкальные коллективы (средневековые и не очень) — в общем, было громко, красочно и интересно. С погодой рыцарям, торговцам, ремесленникам и другому фестивальному люду повезло: было солнечно и не очень холодно.

Как сообщили представители Болгарского музея-заповедника, за 2 дня фестиваль навестили около 20 тысяч человек — весьма внушительно, особенно учитывая не совсем уличный сезон и зловещую коронавирусную обстановку. Организаторы, наступив на горло собственной песне (а вернее, кошельку), отменили плату за вход, и в этом году, впервые с 2017-го, на фестиваль можно было приехать бесплатно. Возможно, это было сделано как раз для того, чтобы привлечь сюда как можно больше посетителей.

«Великий Болгар» — это особенный фестиваль, нам хотелось его в любом случае провести, мы не унывали до последнего момента. И вы видите, фестиваль есть

Алексей Кокурин, директор ООО «Путешествие в прошлое», которое организовывало фестиваль, посетовал в разговоре с «Реальным временем»:

— Естественно, коронавирус причинил нам финансовый ущерб. У нашей компании было в этом году отменено девять крупных фестивалей, уровня Болгара или даже больше. Так что потери мы, конечно, понесли. Но «Великий Болгар» — это особенный фестиваль, нам хотелось его в любом случае провести, мы не унывали до последнего момента. И вы видите, фестиваль есть, и на него приехали туристы. По первым оценкам, меньше, чем обычно. С бесплатным входом — в 2017 году — был самый большой приток, тысяч сорок человек. Но там реклама шла 4 месяца — и не только здесь, но и в смежных регионах. А в этом году реклама шла только 7 дней. По сравнению с прошлым годом, приехало больше организованных групп — не туроператоров, а школьных классов, например. Было, например, общество инвалидов из Ульяновска — их 80 человек.

Спросить, как дела у детишек, и сделать побольнее

На площадке «Ристалище» 2 дня сражались профессиональные команды исторических клубов. Были среди них и признанные чемпионы, и не очень титулованные соперники. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за красочными боями, которые очень напоминали постановку, но на самом деле действительно определяли победителей и побежденных. Были и одиночные бои, и бои дружин, и мечевое, и рапирное фехтование. А вот конных боев в этом году не было — в зрелищности фестиваль слегка потерял. Как и каждый год, в субботу, после окончания боев, зрители посмотрели захватывающую огненную сказку казанского фаер-шоу «Дженази» — это постоянные гости фестиваля.

Алексей Кокурин рассказывает, что бои — совершенно серьезные.

— Они стараются ударить друг друга посильнее, и у нас уже в первый день было несколько сломанных секций на ристалище — надо срочно было делать новые. Конечно, это были принципиальные поединки: у нас тут присутствовали команды-чемпионы, входящие в сборную России по историческому фехтованию, и они между собой очень жестко разбирались на ристалище.

Были и одиночные бои, и бои дружин, и мечевое, и рапирное фехтование

Артем, капитан команды клуба исторической реконструкции «Западная башня» из Калининграда, относится как раз к такому «чемпионскому» коллективу. В этом году клуб привез сюда две команды, которые завоевали 2-е и 3-е место.

— Мы здесь уже четвертый год подряд, и это удивительно. Я представляю, какой адский труд был организовать фестиваль в этом году. В сжатые сроки сделали замечательное мероприятие, все на высшем уровне. В этом году сюда приехали 20 человек из топа российского исторического фехтования, они входят и в сборную России.

На вопрос о травмах Артем уверенно отвечает «Реальному времени»: по безопасности историческое фехтование даже безопаснее, чем футбол (и немудрено, учитывая, сколько килограммов доспехов таскают на себе участники боев).

— Бывают у нас и смешные моменты, которых не видно зрителям. Мы много лет сражаемся против друг друга, хорошо друг друга знаем и находимся в прекрасных отношениях. И вот, допустим, выходим мы на ристалище, надо биться, а мы в промежутках между ударами ведем светскую беседу: спрашиваем о здоровье, стандартные вопросы «Как жена, как дети?». Ударишь соперника мечом, вежливо спросишь, не больно ли ему было. И если не больно — то в следующий раз бьешь больнее, — раскрывает секреты куртуазной подлости Артем.

А еще на ярмарке ведущие реконструкторы-ремесленники проводили мастер-классы для всех желающих

«Собирались кузнеца привезти, а он ребра себе сломал»

Историческая ярмарка ремесленников работала оба дня с 10 утра до позднего вечера, и здесь можно было поживиться самыми уникальными вещами: тут продавали и украшения, и сувенирное оружие, и одежду, и посуду, и сумки, и обувь, и игрушки, и еще многое-многое другое. Главное, что объединяет всех этих людей, — уникальное мастерство, ведь все, что они продают — они делают своими руками.

А еще на ярмарке ведущие реконструкторы-ремесленники проводили мастер-классы для всех желающих. В этом году большинство из них было бесплатным. Традиционно самыми частыми их посетителями были дети. Причем разные мастер-классы посещало разное количество желающих: к примеру, у гончара, у мельника и у мастера кольчужных дел было просто не протолкнуться. А обиженные резчики по дереву грустно сидели и вздыхали: к их искусству почему-то решили прикоснуться лишь единицы.

Мастер по плетению кольчуги Алексей Бородачев представлял клуб исторической реконструкции «Русская дружина» из Ивановской области. Он рассказал «Реальному времени», что здесь в первый раз, приехал сюда один, потому что бойцы клуба недавно вернулись еще с одного масштабного фестиваля реконструкторов («Куликово поле») и не успели восстановиться физически.

— Мы еще и ремеслами занимаемся, у нас каждый боец умеет что-то делать. Плетут кольчуги, кожаные шнурки, гончарным ремеслом занимаются. Кузница у нас прекрасная есть, мы сюда даже кузнеца собирались привезти, но он на «Куликовом поле» ребра себе сломал. Так что приехать не смог.

У гончара, у мельника и у мастера кольчужных дел было просто не протолкнуться

Алексей — опытный участник фестивалей, и о «Великом Болгаре» отзывается очень положительно:

— Очень красивая природа, удивительное место с древними памятниками, хорошая организация. Четко разделены поля, где проходят бои, бойцы дерутся строго определенно, не хаотично. Зрелищно. Для туристов «Великий Болгар» — хороший фестиваль.

Тимур Макраев, который отвечал в этом году за организацию ярмарки, сообщил «Реальному времени», что мастера приехали из Казани, Челнов, Ульяновска, Самары, Ярославля, Перми, Златоуста, Нижнего Новгорода, Тольятти и даже из ХМАО. Но многие мастера в связи с переносом дат отказались от участия — обычно ярмарка в Болгаре более представительна.

Как стыкуется рок-музыка с древними руинами

Площадка «Балаган» напряженно работала 2 дня: здесь обеспечивалось шумовое и плясовое сопровождение фестиваля. Из-за сжатых сроков подготовки и сложной ситуации сюда не смогли приехать многие коллективы, «зажигавшие» на фестивале в прошлые годы, но и без них все получилось. Мастер-классы по историческим танцам собрали довольно много людей, которые с удивлением обнаруживали — то, что они периодически выделывали на школьных дискотеках, оказывается, было почти средневековым танцем. Здесь же награждали победителей конкурса рисунков и проходило умопомрачительное дефиле семейного конкурса костюмов.

Ребята из средневекового театра «Обратная перспектива» (Саратов) несколько раз показали «Новые сказки о хитром Ходже Насретдине». А концертное сопровождение фестиваля обеспечивали группы BROKEN DRONEZ (Москва), EL MENTAL (Саратов), TEUFELSTANZ (Москва), «Алконост» (Казань) и ряд других коллективов. Играли тут не только чинную флейтовую музыку рыцарских романов, но и вполне себе уверенный, густой фолк-рок разной степени тяжести. Так что весело было всем.

Алексею Кокурину в беседе с журналистами пришлось отражать нападки: в голове у некоторых не увязался средневековый фестиваль и агрессивный металл на сцене.

— А от чего вас коробит? Вы спрашиваете, как стыкуется рок-музыка и развалины Болгара? Так же, как «Феррари» и старинный итальянский город. Или вот Бергамо очень хорошо стыкуется с футбольной командой Аталанта, которая зажигает в Лиге чемпионов. Ну да, если говорить о настроении рок-н-ролл, то оно здесь присутствует, но что в этом плохого?

И, наконец, на фестивале работал фудкорт — уж что-что, а эта площадка не пустовала ни минуты

Детские забавы и недетские развлечения

На площадке семейного отдыха особенно вольготно было родителям с детьми. Тут были и старинные игры с колоритными аниматорами, и всевозможные ручейки и хороводы, и детское историческое фехтование мягкими мечами, и лучный тир, и всяческие конкурсы и эстафеты, и игровая крепость, и даже лабиринт из сена. В принципе, сюда можно было сдать ребенка на целый день — и ему совсем не было бы скучно под присмотром группы фестивальных аниматоров (все — с педагогическим образованием и в умопомрачительных костюмах).

Площадка «Волжская Булгария» целью своей ставила развлечь взрослых, которые уже успели потратить деньги на ярмарке, поучиться средневековым танцам и насладиться зрелищем средневекового боя. Тут можно было отвести душу в средневековых и народных играх, поучиться кузнечному делу, пройти мастер-класс по метанию копья и по историческому фехтованию (за копьем стояли очереди, за мечом — почему-то нет). Дамы могли попробовать себя в ткачестве или в изготовлении кукол. Любители нумизматики — отчеканить себе монеты (и заодно амулет на счастье), поклонники фенечек — изготовить кожаный браслет. А на площадке лучного тира 2 дня подряд проводили соревнования для любителей стрельбы из лука.

И, наконец, на фестивале работал фудкорт — уж что-что, а эта площадка не пустовала ни минуты.

А что говорят туристы?

Конечно же, самым важным в каждом таком фестивале становится оценка гостей. А она — исключительно положительная. Впрочем, как и каждый год. В соцсетях уже выложены сотни фотографий под соответствующим тэгом, гости из Татарстана и из сопредельных территорий с восторгом пишут посты-отчеты о своей поездке. Есть среди них и любители истории, и обычные люди. Корреспондент «Реального времени» наугад вылавливал из толпы людей и спрашивал у них, как им впечатления. Получилась очень позитивная мозаика.

Андрей и Наталья из Ульяновска приехали сюда впервые:

— Мы здесь уже несколько часов, посмотрели бои, в восторге. Очень интересно! Правда, цены могли бы быть и пониже, но мы понимаем, что в таких местах всегда недешево. Нам понравилось, приедем сюда в следующий раз.

Конечно же, самым важным в каждом таком фестивале становится оценка гостей. А она — исключительно положительная

Еще одна супружеская пара из Ульяновска тоже заезжала на разведку — и в итоге в следующем году сюда собирается целый десант:

— У нас сюда брат приезжал два раза, очень советовал, вот и мы решили. Очень понравилось! Интересно. Как в сказку попали. Посмотрели и бои, и поучаствовали в мастер-классах — в основной массе все посмотрели. Купили сувениры. На пять баллов и питание, и организация. В следующий раз приедем с детьми обязательно и с друзьями. Разведка оказалась удачной, мы сняли видео, отправили родственникам, и теперь все наши сюда хотят, даже из Пензы.

Надежда — руководитель клуба из Ульяновской области, так что она здесь не только набирается впечатлений, но и подсматривает опыт культмассовой работы:

— Почти каждый год приезжаем, нам очень нравится. Думали, в этом году не будет, но чудо случилось. В августе, конечно, это все было покрасочнее, побольше. Народу сегодня не так много, как раньше. Но хорошо, хоть так…

Айсылу из Казани с друзьями подготовились заранее и сняли места в палаточном городке фестиваля.

— Мы здесь с самого утра. Я приехала больше посмотреть на рукотворные шедевры, нежели на бои. Девочки такие девочки, чему ж тут удивляться! Ярмарка очень понравилась, там были удивительные валяные вещицы из шерсти, украшения в бохо-стиле из ткани. Тут, конечно, не все в средневековом духе, но вдохновляет! Тут столько творчества!

Еще несколько казанских семейных пар рассказали «Реальному времени», что приезжают сюда несколько лет подряд, всегда привозят детей и неизменно уезжают с ощущением, будто побывали в сказке.