ООО Путешествие в Прошлое
Общая информация
ООО «Путешествие в прошлое» образовано 10 апреля 2017 года.
Агентство специализируется на исторических путешествиях и событийном туризме.
Выступает организатором известного Международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар».
Руководитель — Ишмухаметова Валентина Маратовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420030, ул. Адмиралтейская, 3, к.1. оф 312
- Телефон: (843)258-05-50
- Email: info@pvp.agency
- Сайт: http://historicaljourney.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2020