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ООО Путешествие в Прошлое

Туризм

Общая информация

ООО «Путешествие в прошлое» образовано 10 апреля 2017 года.

Агентство специализируется на исторических путешествиях и событийном туризме.

Выступает организатором известного Международного фестиваля средневекового боя «Великий Болгар».

Руководитель — Ишмухаметова Валентина Маратовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420030, ул. Адмиралтейская, 3, к.1. оф 312
  • Телефон: (843)258-05-50
  • Email: info@pvp.agency
  • Сайт: http://historicaljourney.ru/

Дата последнего обновления: 02.10.2020

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