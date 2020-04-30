В Казани экс-начальника отдела полиции заподозрили в избиении задержанного

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции «Восход» УМВД по Казани Ильдара Вафина. Он подозревается в превышении полномочий с применением насилия.

Инцидент произошел вечером 18 марта 2020 года в туалете отдела полиции «Восход» УМВД по Казани. Вафин, выражаясь нецензурными словами, наносил задержанному множественные удары по лицу, щекам и голове. Так он заставлял мужчину дать признательные показания.

По итогам служебной проверки Вафина, проработавшего в системе МВД 21 год, уволили по отрицательным мотивам.

Сейчас возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия.

Отмечается, что подозреваемый явился в Следком только после объявления его в розыск. Экс-подполковник полиции находится под домашним арестом, а интересы потерпевшего представляет адвокат, сотрудничающий с «Зоной права», передает «Интерфакс».