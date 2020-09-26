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Видеоопрос: «Нужно ли штрафовать владельцев электросамокатов за опасную езду?»

00:00, 26.09.2020
Видеоопрос: «Нужно ли штрафовать владельцев электросамокатов за опасную езду?»
Фото: astrakhanfm.ru

Минтранс России разработал поправки к ПДД. Если изменения вступят в силу, то за опасное катание на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и роликовых коньках начнут штрафовать. Нарушителям придется заплатить от 500 до 1 500 рублей.

— Нужно ли штрафовать владельцев электросамокатов за опасную езду? — спросили у казанцев корреспонденты «Реального времени».

Алсу Гусманова, видео Камиля Исмаилова
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