Кантюков Рафкат Абдулхаевич

Общая информация

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент волейбольного клуба «Зенит-Казань»

Родился в с. Аллагуват Стерлитамакского района Башкирской АССР. Окончил Салаватский индустриальный техникум по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (1979 г.), Уфимский нефтяной институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов» (1986 г.), Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе «Мастер делового администрирования» (2001 г.).

Трудовая деятельность:

1970 — 1973 гг. — токарь Салаватского ремонтно-механического завода.

1973 — 1982 гг. — водитель.

1983 — 1989 гг. — заместитель начальника цеха объединения «Салаватнефтеоргсинтез».

1989 — 1998 гг. — начальник отдела предприятия «Ямбурггаздобыча».

1998 г. — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».

2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.

2004 г. — президент волейбольного клуба «Зенит-Казань».

2008 г. — член Президиума Государственного Совета РТ.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Кандидат технических наук.

Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Почетный работник газовой промышленности.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.

Почетный гражданин г. Казани (2013 г.).

Лауреат Премии Международной топливно-энергетической Ассоциации (МТЭА) им. Н.К. Байбакова в области устойчивого развития энергетики и общества (2006 г.), Национальной технологической премии Академии технологических наук РФ за развитие и создание новых технологий (2006 г.).

Победитель республиканского конкурса «Руководитель года» в номинации «Лучший руководитель транспорта и дорожного хозяйства» (2002 г.).

Награжден медалями Республики Татарстан «За доблестный труд» (2005 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом Дружбы (2011 г.), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2013 г.).





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