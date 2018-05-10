Кантюков Рафкат Абдулхаевич
Общая информация
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, президент волейбольного клуба «Зенит-Казань»
Родился в с. Аллагуват Стерлитамакского района Башкирской АССР. Окончил Салаватский индустриальный техникум по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобилей» (1979 г.), Уфимский нефтяной институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов» (1986 г.), Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по программе «Мастер делового администрирования» (2001 г.).
Трудовая деятельность:
1970 — 1973 гг. — токарь Салаватского ремонтно-механического завода.
1973 — 1982 гг. — водитель.
1983 — 1989 гг. — заместитель начальника цеха объединения «Салаватнефтеоргсинтез».
1989 — 1998 гг. — начальник отдела предприятия «Ямбурггаздобыча».
1998 г. — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань».
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва.
2004 г. — президент волейбольного клуба «Зенит-Казань».
2008 г. — член Президиума Государственного Совета РТ.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Кандидат технических наук.
Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Почетный работник газовой промышленности.
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ.
Почетный гражданин г. Казани (2013 г.).
Лауреат Премии Международной топливно-энергетической Ассоциации (МТЭА) им. Н.К. Байбакова в области устойчивого развития энергетики и общества (2006 г.), Национальной технологической премии Академии технологических наук РФ за развитие и создание новых технологий (2006 г.).
Победитель республиканского конкурса «Руководитель года» в номинации «Лучший руководитель транспорта и дорожного хозяйства» (2002 г.).
Награжден медалями Республики Татарстан «За доблестный труд» (2005 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), орденом Дружбы (2011 г.), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. А.Кутуя, 41
- Телефон: +7(843) 272-60-02
- Email: info@tattg.gazprom.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018