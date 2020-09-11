Владимир Алекно: «Гегемония казанского «Зенита» закончилась»

Сегодня руководство волейбольного клуба «Зенит-Казань» встретилось с игроками и тренерским штабом команды. На встрече были озвучены цели команды на будущий сезон, а также прошло традиционное вручение национальных тюбетеек новичкам клуба. Главный тренер казанцев Владимир Алекно поделился своим мнением о предстоящем сезоне, а также назвал главных соперников его команды:



— Все ребята соскучились по волейболу, по игровому ритму. Был важен их настрой. У всех было большое желание — это основа всего. Все мои просьбы, требования по командной игре были выполнены на первом этапе кубка в Уфе. И я сейчас даже не о результате говорю. Бедноржем я доволен. Пока молодец. Но напротив пока не было сильных соперников, чтобы по-настоящему его проверить. Кубок России, честно говоря, имеет подготовительный характер. Настоящей проверкой будут первые два тура чемпионата России — с «Факелом» и «Локомотивом» за Суперкубок.

— Сегодня в хоккее отменены матчи из-за коронавируса. Не боитесь, что и в волейболе будет начало сезона скомканным?

— Сейчас такое время, что человек в маске — это уже норма. Без маски — не норма. В каждой команде есть проблемы. От этого никуда не уйти. Принимаешь как данность. Мы через это тоже прошли. Будем надеяться, что сезон пройдет нормально. К сожалению, от коронавирусной ситуации никуда не уйти. И то, что происходит на этом этапе, не так страшно.

— Кого видите главными конкурентами вашей команды?

— На манеже все те же. Понятно, что «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Локомотив». «Динамо» неплохо укрепилось, с ними будет сложнее. «Кузбасс». Кого еще забыл? «Факел». Наша гегемония закончилась, это данность. Мы в последние 2 года дали соперникам понимание, что с нами можно играть и обыгрывать. Мы теперь не те, кто приезжает и знает результат матча заранее. В каждой игре нужно доказывать делом, — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».



Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит-Казань» завоевал Кубок России, а также стал вторым в чемпионате страны, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. На клубном чемпионате мира были завоеваны бронзовые медали, а в Лиге чемпионов команда впервые в истории не вышла из группы, досрочно прекратив выступления.