Минус Solo и Noone — плюс Ramzes. Почему VP хочет отказаться от своих звездных игроков?

Virtus.pro тоже пойдет на решафл?

Virtus.pro, похоже, также решила пойти на тотальный решафл вслед за NAVI, хотя генеральный менеджер команды Сергей Гламазда это отрицает. Слухи, однако, уже дошли до того, что всерьез обсуждается увольнение всего ростера VP и замена его на второй состав организации. «Реальное время» рассказывает, какие варианты для усиления есть у «медведей», вернется ли RAMZEs, останется ли Нун и не лукавит ли Гламазда, обещая сохранить состав.

Откуда появилась информация о решафле в VP и на чем она строится?

Итак, с чего все началось? В киберспортивных телеграмм-каналах прошла информация о том, что основной состав Virtus.pro перестал устраивать руководство команды и вскоре ее ожидает массовый решафл (смена состава). Вдогонку появилась и совсем уж фанатская версия развития событий: якобы VP готова превратить свой второй состав (VP.Prodigy) в основной, а коллектив Алексея Solo Березина, за исключением пары игроков, будет распущен. Об этом сообщил Telegram-канал Cyberslovo со ссылкой на собственные источники.

Инсайдеры утверждают, что причиной такого решения стали плохие результаты команды в последнее время, а также финансовые проблемы — а именно, большие расходы на зарплаты игроков основного состава.

И если восстановить цепочку предшествующих событий, то такая версия выглядит вполне логично и предполагает реализацию подобного сценария. Учитывая, что в организации числится два сильных состава по Dota 2 и у второго из них зарплаты наверняка не сильно меньше, нагрузка действительно получается внушительной. Больших призовых на онлайн-турнирах за последние полгода «медведи» в «Доте» не выигрывали, соответственно, и доходы у организации другие.

По другой же информации, сценарий полной перезагрузки сегодня не рассматривается, однако вариант с точечными заменами вполне возможен. Самым очевидным выглядит уход iLTW в Natus Vincere, куда его и сватают. Но еще интереснее возможное историческое возвращение представителя «золотого» состава Романа RAMZEs Кушнарева.

Второй состав организации, в свою очередь, также претерпит изменения. По информации Cyberslovo, в VP.Prodigy перейдут саппорт NAVI Ильяс Illias Ганеев и мидер Gambit Данил Gpk Скутин. В обратном направлении, то есть в NAVI, проследуют керри и мидлайнер Ростислав fn Лозовой.

Гламазда лукавит — рокировке с VP.Prodigy быть?

Тем временем сама VP от этих слухов не отстраняется и даже дает обратную связь. Так, генеральный директор Virtus.pro Сергей Гламазда отреагировал на предположение об изменении составов по Dota 2 через Twitter.

Сначала он написал, что Virtus.pro и дальше будет поддерживать молодых талантов, причем не только в Dota 2. На последовавший вопрос, сохраняется ли основной состав Virtus.pro, Гламазда ответил лаконично: «Конечно».

Впрочем, как расценивать этот утвердительный ответ, если вопрос изначально поставлен нечетко? По сути, функционер ничего не опроверг, все написанное в ветке можно читать двояко. Очевидно, что основной состав останется — другой вопрос, кто будет его составлять. Гламазда действительно может сделать «продиджей» основой и подписать вместо нее новую, еще более юную молодежь.

При этом если решафл все же произойдет, то довольно странно будет выглядеть отказ от таких игроков, как Владимир Noone Миненко и Бакыт Zayac Эмилжанов, из-за которого организация едва не рассорилась с NAVI и всем остальным СНГ-дивизионом.

Рамзес снова в Virtus.pro? Хорошая ли это идея?

Остановимся на самом интригующем потенциальном трансфере — камбэке Рамзеса, который пока что выглядит как фантастика.

RAMZEs выступал за VP на протяжении трех лет — с августа 2016 года по сентябрь 2019-го. После провального The International 2019 в Китае он покинул организацию, как и большинство тиммейтов, и перешел в американскую Evil Geniuses.

Почему возвращение Рамзеса маловероятно? Во-первых, дела в Evil Geniuses у него идут вполне неплохо, уходить на такой ноте нелогично. С ним американский коллектив вошел в топ-4 на MDL Chengdu Major и занял второе место на мейджоре DreamLeague Leipzig Major.

А учитывая сегодняшний раздрай на СНГ-сцене «Доты», это становится только дополнительной мотивацией оставаться в командах других дивизионов. Сегодня в СНГ нет ни одной организации, сопоставимой с EG и по уровню игры, и по уровню организации для игроков.

Дела в Evil Geniuses у него идут вполне неплохо, уходить на такой ноте нелогично. Фото vk.com/evilgeniuses

Во-вторых, сейчас и у самой EG нет адекватной замены Рамзесу на позиции оффлейнера. Разрыв отношений не нужен американцам, так что они должны продлить заканчивающийся контракт.

Во время активной фазы пандемии коронавируса EG выступала на американских онлайн-турнирах без Рамзеса. В сентябре команда сыграла на OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division с Кушнаревым в составе, и EG завершила турнир на 5—6 месте.

С другой стороны, Рамзес может сам желать возвращения в Россию, ведь здесь у него огромная фанатская база, в отличие от Северной Америки, и внутреннюю кухню СНГ-«Доты» он знает лучше. А поскольку в составе уже нет RodjER, с которым у Кушнарева были определенные проблемы, это несколько повышает шансы на камбэк. В таком случае вполне возможно, что у Рамзеса уже был разговор с Solo по поводу перспективы капитанства.

Однако есть одна загвоздочка: у нынешнего состава «медведей» существуют две позиции, требующие усиления — оффлейнер и керри. Даже если Кушнарев и вернется, он сможет закрыть только одну из них. В таком случае у VP все равно будут проблемы с составом.

Решением могло бы стать приглашение на позицию оффлейнера еще одного «бывшего» в лице Павла 9pasha Хвастунова (кикнутого на днях из NAVI) и отказ от услуг Романа Resolut1on Фоминка. Но это был бы совсем фантастический вариант, учитывая, что сам Хвастунов заявил о желании взять перерыв и отдохнуть от «Доты».