«Благодаря хаке мы экономим на чирлидерах»

Новозеландский наставник Робби Харлоу не просто тренирует, но и сыграл за казанскую «Стрелу»

Фото: пресс-служба РК «Стрела»

Робби Харлоу — тренер из Новой Зеландии, отвечающий за общефизическую подготовку регбистов казанской «Стрелы». Именно он держит их в отличной форме, более того, сам в 36 лет находится в таком состоянии, что готов выйти на поле. Во всяком случае, так было на недавнем Кубке союзных государств по регби-7, где «Стрела» заняла второе место. В преддверии матча полуфинала Кубка России с «Красным Яром» (26 сентября) «Реальное время» взяло эксклюзивное интервью у человека, который приехал в Казань с другого конца земного шара.

«На родине играл за команду воздушно-десантных войск»



— Робби, в спортивных командах Казани практически не было представителей Зеленого континента и соседствующей с ним Новой Зеландии. Вспоминаются разве что баскетболисты УНИКСа Крис Энсти и Эндрю Богут из Австралии. Поэтому просьба рассказать подробнее не только о себе, но и о родных местах.

— Если кратко, то, родившись в Новой Зеландии, я начал там заниматься регби, после чего играл в Англии, Испании, где начал тренировать. И оттуда переехал в Россию, сначала в Краснодар, а сейчас тружусь в Казани. Если говорить подробнее, то родился в Веллингтоне, но затем семья переехала в Крайстчерч, где я и провел большую часть жизни. В нашей семье я старший из детей, есть еще четыре брата и сестры. После учебы в школе был призван в воздушно-десантные войска, где провел более десяти лет. Помимо этого, обучался на тренера по ОФП, чем сейчас и занимаюсь. Если говорить о родословной моей семьи, то один из моих дедушек родился в Англии, одна из бабушек — в Шотландии, но познакомились они уже в Новой Зеландии.

— Австралия отличается тем, что в ней есть большие диаспоры из той же Греции, стран бывшей Югославии, во всяком случае, это видно из составов команд по разным видам спорта. Но в отношении Новой Зеландии я такого не заметил, по крайней мере, в спорте.

— Вы правы. На мой взгляд, большинство жителей Новой Зеландии — выходцы из Великобритании, как, к примеру, представители моей семьи, и, конечно же, много представителей местных племен, самое известное из которых маори. Достаточно много выходцев из азиатских стран — японцев, корейцев, китайцев.

Самый любимый вид спорта у нас регби, в которое лично я начал играть с четырех лет. В детстве я сочетал его с игрой в крикет, футбол, баскетбол, это как раз самые популярные виды спорта в нашей стране. Выступал на родине за несколько команд по регби, включая ту, которая представляла воздушно-десантные войска.

Родившись в Новой Зеландии, я начал там заниматься регби, после чего играл в Англии, Испании, где начал тренировать. И оттуда переехал в Россию, сначала в Краснодар, а сейчас тружусь в Казани

«За достижения в спорте в звании не повышали»

— В Советском Союзе тоже ранее были армейские команды — ЦСКА, «Звезда», конкретно воздушно-десантные войска представляли команды под названием «Искра». И была такая традиция, что игрокам и тренерам присваивали звания за спортивные успехи.

— Нет, у нас такое не практикуется. В Новой Зеландии в звании повышали за воинские заслуги, выслугу лет. Лично я дослужился до капитана. Но отмечу, что хорошее несение службы дает некоторые привилегии: например, выделяется дополнительное время для занятий спортом.

— И что сподвигло вас, уже армейского капитана, на переезд в Европу?

— Мне нравится получать новый опыт. Сделать это можно, прежде всего путешествуя, что мне также нравится в целом, я посетил уже 36 стран мира. А в качестве регбиста я отправился поначалу в чемпионат Англии. Не самый сильный дивизион, где провел два года. Вообще, в Англию я приехал, еще будучи 20-летним, за год до окончания университета. Потом вернулся на родину, завершил обучение и поехал уже в качестве игрока. Вернувшись после двух лет на родину, играл в Новой Зеландии, пока не принял предложение одного из друзей, который сказал, что есть вариант с испанским чемпионатом, в городе Ла-Корунья.

— На тот момент как раз был расцвет местной футбольной команды «Депортиво».

— Да, «Ла-Корунья» тогда была очень хороша, благодаря ее успешному выступлению в Примере я также стал свидетелем ее матчей с сильными соперниками, но первая игра, на которую я пришел, завершилась со счетом 0:0, что не вызвало энтузиазма. А далее она стала испытывать проблемы и постепенно терять завоеванные позиции.

Если говорить об интересе к моему виду спорта, то его можно считать сравнимым с ситуацией в России, где регби также не так популярно. В Испании, купив местную газету, можно было долго перелистывать страницы, посвященные футболу, далее баскетболу, гандболу, другим игровым видам спорта, и только в конце обнаружить что-то, связанное с регби.

У нас в «Стреле» была только одна проблема, когда, приехав сюда, мы оказались на некоторое время заперты в своих квартирах в COVID-заключении

«В Краснодаре сильно переживал за будущее команды»

— И уже из Испании вы переехали на работу в Россию. Как это случилось?

— Будучи играющим тренером в Испании, я принял предложение тренера, с которым ранее работал в Новой Зеландии, переехать в Краснодар. Ему предложили там работу, он вспомнил обо мне, и я присоединился к его тренерской группе. Тот тренер формировал группу из знакомых ему новозеландцев, это примерно так же, как тренер «Стрелы» Джей Пи Нил построил свой тренерский штаб и легионерский корпус команды из знакомых ему регбистов из ЮАР и Намибии.

В Краснодаре мне понравилось, в том числе климатически, я был удивлен, что там жарко. Я жил на окраине города, примерно так же, как в Казани, знакомился с местными людьми. Увы, регби, как и в целом по России, там не имело такой популярности, уступая футболу, баскетболу, другим игровым видам. Покинуть город пришлось из-за того, что у команды не стало спонсора и она попросту развалилась.

— Да, фигурировала информация, что структуры Олега Дерипаски отказались от финансирования «Кубани».

— Мы поначалу не очень понимали, что происходит, поскольку информация в прессе если и появлялась, то была на русском. Потом узнали о финансовых проблемах, после чего многие легионеры стали разрывать контракты и покидать команду. Лично я очень переживал происходящее, нервничал, но постепенно все наладилось.

— Обманули один раз — виноват обманувший, обманули второй раз — виноват сам, не сделал выводы. Почему вы решили рискнуть второй раз, оставшись в России?

— После разговора с Джей Пи я уверился, что в Казани все очень серьезно. И пока у нас в «Стреле» была только одна проблема, когда, приехав сюда, мы оказались на некоторое время заперты в своих квартирах в COVID-заключении. Пришлось нагрузить себя рутинной работой, тренировать и тренироваться самому по интернет-трансляциям.

Если говорить о распространении коронавируса у меня на родине, то ситуация в принципе благополучная. Все-таки там нет такой скученности людей, как в странах и городах, где эта проблема выглядела очень серьезно. Насколько я знаю, в Новой Зеландии уже какое-то время вообще нет новых случаев заражения, после того как были приняты меры по предотвращению распространения заразы. Что касается Австралии, то там ситуация складывается в зависимости от региона. Где-то болезнь вообще себя не проявляла, а где-то стала большим бедствием. Но там также приняты меры — запрещено перемещение по стране.

Кстати, этими ограничениями вызван в том числе и тот факт, что практически весь состав нынешней сборной страны выступает на родине, в местных командах.

Если в «пятнашке» упор делается на мощь, скоростно-силовые качества, выносливость, большое количество физических контактов, то «семерка» требует больше ускорений и соответствующей работы

«В Австралии нет чемпионатов континента»

— Ваша работа по ОФП заточена только под требования регби-15 или есть необходимый функционал и для регби-7?

— Поскольку у нас команда, играющая в чемпионате по классическому регби, то основные требования в работе всего тренерского штаба связаны с регби-15. В том числе и требования по ОФП, которые, само собой, отличаются для двух разновидностей регби. Если в «пятнашке» упор делается на мощь, скоростно-силовые качества, выносливость, большое количество физических контактов, то «семерка» требует больше ускорений и соответствующей работы.

Отмечу только, что наша команда стала серебряным призером Кубка союзных государств, в котором принимали участие команды Казахстана, Молдавии, Крыма. Я ездил туда в качестве играющего тренера, а обязанности главного тренера исполнял наш тренер-аналитик Марат Зиатдинов (выражаем ему огромную благодарность за профессиональный и четкий перевод состоявшегося интервью, — прим. ред.). Я немного переживал за свои ускорения, но, судя по итоговому второму месту, мы и сыграли неплохо, и достигли необходимого результата.

— Одной из неотъемлемых частей новозеландского регби служит воинственный танец хака, исполняемый перед каждым матчем. Это один и тот же танец на всю страну или, допустим, в каких-то регионах есть свои разновидности? Учат ли хаке непосредственно в профессиональных командах или туда приходят люди, уже умеющие ее танцевать?

— В разных школах регби — разная хака. Я столкнулся с этим, когда переходил из команды в команду. Обучение этому танцу начинается в школе, поскольку регби сильно развито еще на школьном уровне, там множество команд, и перед матчами на школьных соревнованиях каждая команда исполняет свой танец. Благодаря этому мы экономим на чирлидерах и группах поддержки (шутка).

Даже будущий чемпион мира — Испания проиграла в группе Швейцарии, а наша маленькая сборная оказалась единственной, кто не испытал горечь поражений. Для нас это был существенный повод для спортивной гордости

— Я обратил внимание на то, что в соседней Австралии есть некий Институт спорта, который формирует национальные команды в волейболе, гандболе, юниорские сборные страны по футболу. Что это за мощная структура?

— Туда поступают учиться, чтобы приобрести профессию в спорте. Но я не очень хорошо с этим знаком, поскольку регби не входит в программу обучения, скорее — менее популярные виды спорта, которым необходима государственная поддержка.

— Вам не скучно соревноваться на континентальном уровне, где есть мощная Австралия, ваша Новая Зеландия, уступающая ей во многом, и мелкие Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Таити, Тонга, Фиджи, многочисленные острова?

— А у нас нет чемпионатов континента в том понимании, как чемпионаты Европы, Америки. Наши спортсмены соревнуются в Играх содружества (ранее это были Игры Британской империи). Что касается регби, то нам посчастливилось иметь два сильных чемпионата Австралии и Новой Зеландии, а на международном уровне, помимо кубков мира, есть солидный турнир, который носит название чемпионата регби, где играют еще Аргентина и ЮАР.

— Последний раз Новая Зеландия выступала на футбольном чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Это был спортивный праздник для страны?

— Конечно, и у нас был серьезный повод. Мы играли в группе с Италией, Словакией и Парагваем и не проиграли никому из них, а итальянцев даже опередили в итоге. Даже будущий чемпион мира — Испания проиграла в группе Швейцарии, а наша маленькая сборная оказалась единственной, кто не испытал горечь поражений. Для нас это был существенный повод для спортивной гордости.

