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ООО ГСМ-ТРЕЙД

Торговля

Общая информация

ООО «ГСМ-ТРЕЙД» — крупная нефтеторговая компания из пгт Богатые Сабы, ранее известная как «Ликада Плюс».

Юридическое лицо было образовано 24 августа 2010 года.

Компания занималась торговлей нефтепродуктов посредством использования собственного парка бензовозов.

17.09.2020 — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсный управляющий — Галлямова Лейсан Анваровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Богатые Сабы
  • Адрес: 422060, ул Строителей, 6

Дата последнего обновления: 07.10.2020

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