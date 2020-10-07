ООО ГСМ-ТРЕЙД
Общая информация
ООО «ГСМ-ТРЕЙД» — крупная нефтеторговая компания из пгт Богатые Сабы, ранее известная как «Ликада Плюс».
Юридическое лицо было образовано 24 августа 2010 года.
Компания занималась торговлей нефтепродуктов посредством использования собственного парка бензовозов.
17.09.2020 — юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Конкурсный управляющий — Галлямова Лейсан Анваровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Богатые Сабы
- Адрес: 422060, ул Строителей, 6
Дата последнего обновления: 07.10.2020