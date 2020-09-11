Одного из богатейших депутатов Госсовета хотят привлечь к ответственности по долгам «Крекинг-Профа»

Арбитражный суд арестовал имущество Салихова

Как выяснило «Реальное время», конкурсный управляющий обанкротившегося нефтетрейдера из Нижнекамска «Крекинг-Проф» намерен привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия контролирующих компанию лиц. Соответствующее ходатайство уже направлено в Арбитражный суд Татарстана.

Компания в равных долях принадлежит бизнесмена Игорю Васильеву и Вадиму Иванову, в разные периоды они также занимали должность генерального директора. Однако ходатайство конкурсного управляющих направлено не на них — ответчиками числятся богатейший депутат Госсовета Татарстана, председатель совета директоров ГК «Ядран-Ойл» Ирек Салихов, директор компании Дамир Мадьяров, а также подконтрольные им «Альянс Ойл» и ликвидированное «Трейд Ойл».



— Есть различные основания, перечень лиц, которые могут быть признаны контролирующими должника, он не исчерпывающий, не ограничивается только участниками (имеются в виду учредители компании — прим. ред.). Могут быть признаны контролирующими лицами должника и выгодоприобретатели, которые получали необоснованную выгоду. — заявил конкурсный управляющий «Крекинг-Профа», не став, впрочем, раскрывать подробности.

Совладелец «Крекинг-Профа» Игорь Васильев в разговоре с «Реальным временем» также не стал прояснять природу взаимоотношений «Крекинг-Профа» с Салиховым и Мадьяровым. Юрист «Крекинг-профа» подтвердила «Реальному времени», что им известно о требованиях «конкурсника» привлечь к субсидиарной ответственности, однако официальная позиция по этим требованиям пока не сформирована.

В пресс-службе «Ядран-Ойл» заявили следующее:

— Да, действительно, нам известно о заявлении исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Крекинг-Проф» о привлечении к субсидиарной ответственности И.Салихова и Д.Мадьярова. Несколько лет назад Д.Мадьяров был руководителем компании, которая поставляла товар ООО «Крекинг-Проф». Нам известно, что впоследствии по заявлению АО «Солид банк» Крекинг-Проф был признан банкротом Арбитражным судом Республики Татарстан. Юристами изучается суть заявления.

Более того, в рамках судебного разбирательства конкурсный управляющий уже добился наложения ареста на имущество Ирека Салихова и Дамира Мадьярова, а также еще четырех компаний (ООО «Магистраль», ООО «Вест ЛТД», ООО «Астор», ООО «Девелопмент+» (как указывает «конкурсник» «Крекинг-Профа», на эти юрлица якобы была разделена «Трейд-Ойл») в размере аж 620 млн рублей. Салихов и Мадьяров уже подали апелляционную жалобу.



«Крекинг-проф» переводил компаниям Салихова миллиарды рублей

Через «СПАРК-Интерфакс» можно проследить определенную связь «Крекинг-Профа» и Ирека Салихова — правда, выйдет, что называется, «седьмая вода на киселе». Соучредитель «Крекинг-Профа» Игорь Васильев является директором и владельцем 25% ООО «Президент» (оставшейся долей владеет некто Артем Семенихин). Эта компания, в свою очередь, владела небольшой, менее процента, долей в ныне ликвидированном ООО «Трейд Ойл». А уже «Трейд Ойл» была фирмой из периметра бизнеса Салихова — например, в определенный период времени, учредителем «Альянс Ойл»

Однако из документов суда можно сделать вывод, что взаимоотношения бизнеса Салихова и «Крекинг-Профа» были все-таки теснее. Дело в том, что в короткий период конкурсный управляющий подал сразу ряд заявлений об оспаривании сделок между «Крекинг-Профом» и связанными с главой совета директоров «Ядран-Ойла» компаниями. В числе их — перечисление денежных средств в адрес «Ядран-Ойла» аж на 1,9 млрд рублей, в адрес «Альянс Ойла» на 82,5 млн рублей. Назначение этих платежей неизвестно.



Как обанкротился «Крекинг-проф»

Зарегистрированная в 2006 году компания «Крекиннг-проф» занималась оптовой торговлей ГСМ, а также их транспортировкой. Кроме того, у компании была небольшая сеть АЗС из трех заправок в татарстане и двух — в Самарской области. В 2018 году выручка ее составила 3,8 млрд рублей (чистая прибыль за тот же период — 6,5 млрд рублей), однако по итогам 2019 года снизилась до 245,8 млн рублей при убытке в 1,7 млн рублей.

Дело в том, что уже в середине 2019 года в Арбитражный суд Татарстана поступил иск о банкротстве «Крекинг-Профа». В числе кредиторов компании есть, к примеру, «Солид-Банк» с требованиями на 102 млн рублей, еще одна нижнекамская нефтеторговая компания «Нафта трейд» с требованиями на 111,5 млн рублей, «Промсвязьбанк» с требованиями на 60,5 млн рублей. Наиболее крупным кредитором стала компания «Стандарт-Ойл» из Казани с требованиями на 319 млн рублей.

Впрочем, процедура наблюдения была введена в компании только в январе 2020 года, спустя четыре месяца суд ввел в компании конкурсное производство. Общий объем требований, включенных в реестр кредиторов превысил 620 млн рублей.

До банкротства довели контрагенты и «Татфондбанк»?

Ранее юрист Игоря Васильева объяснял «Реальному времени», что к банкротству компанию привели крупные задолженности со стороны контрагентов — в отдельных случаях свыше 100 млн рублей. В качестве должника называли в том числе и упомянутую выше «Нафта трейд»

Сыграло свою роль и падение «Татфондбанка» — в компании заявляли, что «Крекинг-проф» кредитовался там, затем долг был продан «Радиотехбанку». Интересно, что Арбитражный суд Татарстан до сих пор не включил АСВ с перечень кредиторов «Крекинг-профа» — требования от лица банка все еще на стадии рассмотрения.

Добавим, что сами Васильев и Иванов также были признаны судом личными банкротами из-за поручительств по долгам их компании — на банкротство подало как раз АСВ от лица «Радиотехбанка». В отношении Иванова введена процедура реструктуризации долгов, в отношении Васильева — процедура реализации имущества.

Александр Артемьев