«Безнең җыр»: творческое объединение «Калеб» дошло до филармонии

Завершается первая лаборатория татарских «неоклассических» песен

1 октября в Татарской филармонии пройдет гала-концерт творческой лаборатории «Безнең җыр». Таким образом, самый долгоиграющий — по причинам пандемии — проект объединения «Калеб» будет доведен до конца. Песни, написанные новыми тандемами композиторов и поэтов, споют звезды татарской эстрады.

Наша волна, наши песни

Своя песенная лаборатория — давняя мечта Гузель Сагитовой, которая организовала «Калеб», еще будучи преподавателем консерватории и журналистом ТНВ. Теперь она директор театра Кариева, в котором ее объединение иногда реализует некоторые проекты.

Еще одним стимулом для лаборатории стал круглый стол в консерватории в 2016 году, связанный с фестивалем «Үзгәреш җиле». Основной упрек концерту, собравшему московских аранжировщиков, артистов театра оперы и балета и местных певцов, заключался в том, что на нем не исполняются новые песни. «Мы поем и поем песни, которые были сочинены до нас. Нет стихов, которые можно положить на музыку, не видно и авторов, которые могут сочинить мелодии, западающие в душу», — говорил Артур Исламов, участник фестиваля, который, впрочем, и поет новые песни — раньше в группе Alqanat, а теперь в сольном плавании.

Одной из идей, звучавших тогда, и была мысль о проведении лаборатории. Для более масштабных опусов после этого в Казани провели Kazan Opera Lab, три оперы, появившиеся в результате работы либреттиста, композитора, режиссера и многочисленных трупп, показали в театре имени Тинчурина.

«Безнең җыр» начался в мае 2019 года, когда композиторы и поэты, многие из которых ранее участвовали в других мероприятиях «Калеба», будь то спектакль, творческий вечер или конкурс, собрались, чтобы послушать сначала стихотворца Разиля Валеева, а потом песенника Резеду Ахиярову. Потом путем жребия их разбили на тройки, всего 18 компаний, каждая из которых должна была написать за 10 дней песню.

Отметим, что в отличие того же Kazan Opera Lab творцов не насыщали новыми знаниями на семинарах и лекциях. Хотя та же Ахиярова вспоминала, что в консерватории им буквально-таки запрещали писать песни. А это значит, что песенный жанр был знаком авторам только из собственных опытов и представлений. Многие не могли быстро собраться, чтобы начать процесс, так что проект вышел за рамки дедлайнов.



В итоге, однако, появились целых 32 песни, которые зрители и солидное жюри прослушали и оценили 18 декабря прошлого года в театре имени Кариева. Фото yalkyn.ru

Сложности выбора

В итоге, однако, появились целых 32 песни, которые зрители и солидное жюри (в числе участников — народные артисты Георгий Ибушев, Резеда Галимова, поэт Разиль Валеев, композитор Резеда Ахиярова, редактор «Болгар радиосы» Илфар Каримов, редактор «Тәртип FM» Ризаля Исмагилова и другие) прослушали и оценили 18 декабря прошлого года в театре имени Кариева. Песни звучали в основном под пианино, совсем редко — под готовый «минус», еще реже — под какие-то другие инструменты. 19 песен отобрало жюри, 20-ю взяли по голосованию на сайте «Интертат.ру» — ею стала композиция «Син бит ул» (стихи Гүзель Закировой, музыка Мадины Галиевой). Любопытно, что среди тех, кто получил тогда самые высокие оценки, была песня «Көнбагыш сере» с абсолютно пахмутовским настроем, но исполненным самим Филюсом Кагировым.

Тогда же Георгий Ибушев в интервью заявил, что «все песни одинаковые, песни должны околдовывать и не отпускать, здесь я таких не заметил». Также он отметил, что поэты пишут слишком длинные тексты.

Оставляя за бортом субъективность, отметим, что изначально «Безнең җыр» строился на почитании традиции советской татарской песни — в качестве ориентиров звучали имена Рустема Яхина, Сары Садыковой, Фарида Яруллина. К сожалению, серьезных движений в сторону дореволюционной этнографии тоже не было сделано, однако это лишь показывает определенность ориентиров участников.

Гала-концерт должен был пройти 14 апреля, но в итоге организаторы сместили его на неопределенный срок.



Изначально «Безнең җыр» строился на почитании традиции советской татарской песни. Фото idel-tat.ru

Филармония татарская, оркестр — тинчуринский

На пресс-конференции, посвященной концерту 1 октября, Гузель Сагитова отметила, что количество различных событий, связанных с сочинительством, множится — у канала «ШАЯН ТВ» появился свой конкурс песен для детей, фонд Вагапова запустил свой. Пока будущее «Безнең җыр», в котором песни пишутся специально, неизвестно. Организаторам удалось выплатить участникам небольшие гонорары, впрочем, главный вопрос — будут ли эти песни звучать на радио и телевидении?

1 октября в филармонии будет играть оркестр театра имени Тинчурина. Также Сагитова поведала, что в поисках человека, который написал бы к песням оркестровки, она пробовала работать с джазменом Андреем Руденко: «Мы же думали, что запишем песни, они будут звучать на радио, потом уже будет концерт. Он взялся за дело, но там звучали латиноамериканские мотивы, джаз, как в «Үзгәреш җиле», так что мы отказались от этой идеи. Думали о сотрудничестве с оркестром Sforzando Данияра Соколова. Но потом я сходила на концерт Артура и Эльзы Исламовых и решила работать с Ильясом Камалом».

Камал — один из самых перспективных композиторов Казани. Он работал и в Kazan Opera Lab, и с La Primaverа, вплоть до проектов с альтернативным роком. Как отметил его коллега Зульфат Валиуллин: «Для оркестра может писать только человек, работавший с ним. Я отдал Ильясу несколько готовых композиций и понимаю, что там будут изменения». Любопытно, что песни самого Камала в гала-концерт не попали. «Я считаю, что все песни — победители, — отвечает Сагитова. — Мы сделали конкурс, чтобы выбрать песни для концерта».

По ее словам, ведутся переговоры с радио, чтобы получить эфир для новых композиций. Понятно, что вариантов развития проекта очень много — от создания собственного оркестра, о котором мечтала на пресс-конференции певица Илюса Хузина, до гастролей по регионам и районам. Но основное слово должен сказать слушатель.

