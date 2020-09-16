В «Доводе» Кристофера Нолана снялся самый отвязный игрок НХЛ начала нулевых

Удивительная история провокатора Шона Эйвери

В начале сентября в российском кинопрокате наконец-то вышел самый ожидаемый фильм года. «Довод» культового режиссера Кристофера Нолана должен был появиться на больших экранах страны еще летом, однако пандемия отсрочила премьеру по всему миру. Каждый, кто уже посмотрел это кино и, самое главное, понял его, советует не отвлекаться ни на секунду. А особо внимательный зритель, увлеченный хоккеем, при просмотре может заметить в эпизодической роли одного из главных балагуров НХЛ «нулевых» Шона Эйвери. О том, как 40-летний хоккеист уже успел засветиться в пяти полнометражных фильмах и почему его безбашенная карьера стала незабываемой для НХЛ — в материале «Реального времени».

«Красный солдат» Эйвери

Фильмы Кристофера Нолана уже давно стали настоящим брендом в киноиндустрии. Интересные, запутанные, душевные, умные, непонятные, неповторимые, псевдоинтеллектуальные — каждый подберет для себя определение сам. В последние годы режиссер радует поклонников новой картиной стабильно раз в три года. В 2014-м был «Интерстеллар», в 2017-м — «Дюнкерк» и вот в 2020-м на экраны все-таки вышел «Довод». Пандемия коронавируса меняла дату премьеры несколько раз, однако как только в разных уголках мира вновь стали открываться кинотеатры, главным на всех афишах шел именно «Довод».

Любопытно, что Нолан дальтоник и не различает зеленый, синий и красный цвета. Одной из ключевых сцен «Довода» является битва солдат синего и красного оттенков в вымышленном сибирском городе Стальск-12. Если бы Кристофер был не режиссером, а зрителем, то он мог бы сразу и не понять, какого цвета солдаты на экране. Но не услышать звонкий голос одного из «красных» он уже не мог. Голос принадлежит Шону Эйвери, который сыграл в фильме пусть и эпизодическую, но все же роль.

В начале 2020 года появилась новость, что бывший игрок НХЛ принял участие в съемках «Довода». Шон пришел в гости в популярный хоккейный подкаст Spittin ’Chiclets и рассказал, как это было:

— Ходят слухи, что Нолан слишком вспыльчив во время съемок. Поверьте, это не так. Он просто предан своему делу и переживает за каждый нюанс. Дисциплина, ответственность и работа на общую цель для него важнее всего. Я появлялся в кадре на несколько секунд, но ощущение причастности к чему-то великому не покидает до сих пор. Съемочная площадка поразила меня своим масштабом. Ему не зря доверяют бюджеты в сотни миллионы долларов. Крис — настоящий зверь, рабочая лошадка. Он требует, чтобы все приходили с рассветом солнца, а за 22 дня сделал только 4 перерыва! За таким лидером хочется тянуться, его нельзя было подводить…



Во время съемки сцены с моим участием рядом было 300-400 человек, которые даже не попадали в кадр. Операторы все время переговаривались друг с другом на понятном только им языке, — рассказал Эйвери.

Многие актеры фильма на момент окончания съемок признавались, что не знали сюжета полностью и не читали полноценного сценария, это было одним из условий режиссера. Даже Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший главную роль Протагониста, на протяжении всего съемочного процесса не знал, чем закончится картина, так как большинство сцен снимались отдельно друг от друга в хаотичном порядке. А давний друг Кристофера Нолана, актер Майкл Кейн, который снимается почти в каждом фильме режиссера, заявил, что и вовсе не знал, о чем кино. Он просто получил слова своего героя (офицера британской разведки), снялся в сцене и стал дожидаться премьеры.

Еще один интересный факт — Джон Дэвид Вашингтон и сам был хоккеистом. По словам Шона, им бы обязательно нашлось о чем поговорить, но было попросту некогда. Эйвери также не скрывал своего восхищения актером, как и Ноланом:

— Он трудолюбив настолько, что, кажется, постоянно хочет выйти из тени своего отца. Все знают его как сына Дензела Вашингтона, а он своей работой заставляет забыть об этом и показывает все грани своего таланта, раскрывает свою личность. Мне было очень любопытно посмотреть, какой актер получился из бывшего хоккеиста. И увиденное меня поразило — он просто жил на съемочной площадке под девизом «Я еще не все успел тут сделать». Было очень интересно наблюдать за его работой.

Психологическая атака на вратаря, сексистские шутки и звание самого ненавистного хоккеиста лиги

Шон Эйвери родился в канадской провинции Онтарио в небольшом городке под названием Пикеринг. Однажды в детской лиге за 70 игр он набрал 115 очков и 180 минут штрафа. В хоккее у него было амплуа провокатора на льду, он мастерски умел «залезть под кожу» любому другому хоккеисту и почти всегда ехидно улыбался. Ни в одном из своих сезонов за «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» он не забивал больше 15-ти шайб, при этом суммарно в НХЛ провел 580 матчей.

Его лучшим отрезком с точки зрения непосредственно хоккея стали первые матчи за «рейнджеров» в сезоне 2006/2007 — тогда в 29 встречах регулярного сезона Шон набрал 20 очков. Однако забивать голы от хоккеиста тренеры и не требовали — Эйвери еще застал ту НХЛ, где почти в каждой команде в третьем-четвертом звене обязательно играли и провокаторы, и так называемые «полицейские», способные устроить драку на льду в любой момент, защищая своих лидеров, либо просто ради встряски.

В 2007 году ведущие заокеанские спортивные ресурсы проводили традиционный опрос среди хоккеистов НХЛ, и Шон занял первое место с большим отрывом в номинации «Самый ненавистный игрок лиги».

В течение карьеры от его услуг отказывались не раз далеко не по спортивным критериям. Поводом становились сексисткие шутки, что для толерантных заокеанских лиг неприемлемо. Перейдя в «Даллас» в 2008 году, он приехал на выездной матч в Канаду и дал громкое интервью, за что получил сразу 6 матчей дисквалификации «в связи с неприемлемыми публичными комментариями, не связанными с хоккеем». Дословно Шон сказал следующее:

— Рад вернуться в Калгари. Я люблю Канаду. Хочу лишь сказать, что для парней из НХЛ стало в порядке вещей встречаться с девушками, которых я уже имел.

Генеральный менеджер «Далласа» не стал поддерживать хоккеиста и решил выгнать его из команды. После того, как Эйвери дважды выставляли на драфт отказов, его все-таки забрали обратно в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Помимо этого случая его еще не раз штрафовали на крупные суммы, за сезон Шон легко мог набрать под 300 минут штрафного времени, а однажды НХЛ даже изменила из-за Эйвери собственные правила, так как хоккеист нашел уникальный способ выводить из себя вратаря соперника — он стоял перед кипером, махал перед ним клюшкой и крагами, закрывая обзор. Хрестоматийной стала история его противостояния с легендарным вратарем «Нью-Джерси» Мартином Бродо. Провокатор в каждом матче между «Девилз» и «Рейнджерс» подъезжал, делал свои выкрутасы и попутно напоминал голкиперу, как плохо тот поступил, что завел «интрижку» с женой брата жены, уйдя из своей семьи. В этом можно запутаться, но Шон не путался, постоянно выводя из себя Бродо — одного из лучших хоккейных вратарей в истории. После того эпизода НХЛ придумала новое правило, названное именем Эйвери, по которому игрок больше не мог закрывать обзор вратарю таким способом.

Даже карьеру профессионального хоккеиста Шон не смог завершить нормально. В 2012 году он заявил журналистам, что уходит из спорта, но позже его агент все опроверг, заявив, что игрок просто пошутил.



«Из-за меня расстались Курникова и Федоров»

В последние годы в Америке прогремел настоящий бум подкастов среди бывших спортсменов. Эйвери не стал исключением и прошедшей зимой начал вести свое шоу под названием No Gruffs Given («Никаких грубостей»). В описании на apple.com сказано:

— Только настоящий нарцисс, такой как Шон, может вести непримиримый разговор с самим собой. Некоторые будут ненавидеть его, а другие — любить. Наслаждайтесь одним из величайших болтунов в профессиональном спорте в его подкасте.

Одной из главных историй, которую Шон рассказал в своем шоу, стала байка про то, как из-за него окончательно разошлись теннисистка Анна Курникова и хоккеист Сергей Федоров (перевод — телеграм-канал «Эпицентр»):

— 2002 год. «Детройт» проводит очередной матч, я сижу в запасе и в раздевалке смотрю одним глазом хоккей, а другим — MTV. Где-то в конце второго периода камеры выхватили первые ряды, а там на шоу Анна Курникова рядом с Энрике Иглесиасом. По-моему, около меня тогда был Даррен Маккарти. Мы переглянулись. Мак был близок с Сергеем Федоровым, да его все тогда любили. Он был очень крутым. Настолько крутым, насколько вы это можете представить. Невероятный чувак. И в то время Федоров и Курникова встречались. Они жили в одном доме в Детройте и даже посещали командные вечеринки. На Рождество, на Супербоул, на День благодарения. Они были парой, и это все знали.

Мы с Маком уставились на экран и не могли поверить. Воу-воу, может, нам показалось? Может, их просто посадили рядом? И тут бум — Анна поцеловала Иглесиаса во время эфира. Я смотрю на Мака — он как будто увидел привидение. Блин, что нам делать?

Федоров на льду, его близкий друг Крис Челиос тоже там. Я точно не хотел быть тем, кто расскажет Сергею об этом. Вдруг Мак говорит: «Я разберусь». Он дождался перерыва, подошел к Челиосу и объяснил ему, что случилось. Сергей не говорил нам, что он с Анной расстался или что-то такое. И мы вроде бы видели ее не так давно вместе с ним. Челиос был не в восторге. Крис дружил с Анной, и ему нравилось то, что она и Сергей были парой и, кажется, даже были обручены.

Игра закончилась. Уходя со льда, Челиос выдернул Федорова в одну из пустых комнат и сказал ему, что случилось. Когда они вернулись в раздевалку, Сергей выглядел расстроенным. Обычно его сложно было выбить из колеи, но на этот раз было видно, что он был зол. Он быстро переоделся и исчез из раздевалки.

Ух, если бы я встретил Иглесиаса сейчас, я бы напомнил ему об этом, и мне плевать, что прошло уже 30 лет. На следующий день Скотти Боумэн собрал нас перед тренировкой и сказал: «Парни, вы знаете, что случилось с Сергеем. Ему нужно разобраться со своими делами, он улетел в Майами и вернется, когда сможет. На этом точка». И на тот момент это звучало очень неожиданно. Тренерам обычно плевать на проблемы игроков с подругами, детьми от любовниц и подобной фигней. Но Скотти понимал, насколько каждый игрок «Детройта» хорошо относился к Федорову, и он не мог поступить иначе, — рассказал Эйвери.

В 2003 году в интервью The Hockey News Сергей Федоров заявил, что был недолго женат на Анне, но их брак распался. Позже нападающий рассказывал, что разрыв с Курниковой испортил ему последние годы карьеры и именно из-за этого он ушел из «Детройта».



Скандал с однополым браком Эйвери и популярного ведущего

Совсем неудивительно, что Шон был первым игроком из четырех североамериканских топ-лиг (НХЛ, НБА, НФЛ и МЛБ), который публично выступил в поддержку однополых браков. При этом он регулярно заводил романы с голливудскими актрисами и становился героем женских глянцевых журналов.

В 2013 году издание The Fame Driven сообщило, что Эйвери помолвлен с известным телеведущим Энди Коэном. Во время игры за «Рейнджерс» Шон активно выступал за права геев. Любопытно, что ни хоккеист, ни ведущий информацию опровергать не стали. Эйвери к тому моменту уже назвали первым хоккеистом НХЛ, который публично признался в своей гомосексуальности, а лига поспешила выпустить официальный пресс-релиз, чтобы хоккеиста принимали таким, какой он есть, и не устраивали обструкцию.

По завершении карьеры Шон выпустил автобиографию, которая сразу стала бестселлером. Этот эпизод он описывал там так (перевод — Андрей Осадченко, блог Hockey Books):

— Я познакомился с Энди за пару лет до этого, когда он пригласил меня на свое ток-шоу. Мы встретились на рождественской вечеринке, и для меня это был первый опыт, когда гомосексуалист стал мне как «братан», а не представитель мира моды. Энди родом из Сент-Луиса и любит бейсбол, особенно «Кардиналс». И он мужицкого склада. Большинство его друзей — натуралы. Он словно натурал, запертый в теле гомосексуалиста. Он приходил на игры «Рейнджерс», и мы частенько после них тусили.

Так вот, в Майами днем мы зависали у бассейна, затем шли на ужин, а затем мы отправлялись по клубам, а он — в гомо-бары. Мы часто мелькали вместе в социальных сетях. Следующим летом я поехал к нему в гости отмечать День независимости, и мы сфотографировались без рубашек, обернутые в звезды и полоски. Мы оба уверены в своей ориентации и считали забавным, что люди думают, будто между нами что-то было. После этой фотографии в одном авторитетном издании заявили, что мы помолвлены, и все это подхватили. Никто даже не позвонил, чтобы просто проверить информацию. Мы немного подыграли этой теме. Мы думали, что саркастическими высказываниями внесем ясность в этот вопрос, но на деле лишь подкрепили слухи. Все затихло после того, как я принял самое разумное решение в жизни — сделал предложение своей возлюбленной Хилари.

Пойдет ли Шон по пути Винни Джонса?

История, когда плохой парень из мира спорта снялся в культовом фильме, конечно, не нова. Футболист Винни Джонс однажды избил своего соседа по дому и чуть не угодил в тюрьму, дрался с болельщиком на стадионе прямо во время матча, устраивал дебош в самолете и получал за это запрет на полеты от одной из популярных авиакомпаний. Он был одним из самых грязных игроков английского футбола 90-х, а по завершении спортивной карьеры стал известным киноактером. В отличие от Эйвери, Джонс не начинал с эпизодических ролей, а сразу сыграл в фильмах Гая Ритчи, которые впоследствии стали культовыми. Сначала — в «Карты, деньги, два ствола» роль Большого Криса, а затем в «Большом Куше» — неповторимого Тони «Пуля в зубах». В итоге в послужном списке 55-летнего Винни накопилось участие более чем в 50-ти полнометражных фильмах.

У 40-летнего Шона таких лент пока всего пять. До «Довода» он отметился участием в картинах «Морис Ришар», «День патриота», «22 мили» и «Отрыв». В своей автобиографии Эйвери сделал акцент на том моменте, когда твердо решил сниматься в кино (перевод — Андрей Осадченко, блог Hockey Books):

— Я не стал уговаривать мою супругу Хилари оставить жизнь супермодели в Нью-Йорке и переехать в квартиру в маленьком городке в Онтарио рядом с гольф-клубом, где я вечно зависал бы в районе девятнадцатой лунки. Нет. Я сказал ей, что хочу играть в шекспировских пьесах на Бродвее.

Я серьезно. Все началось с того, что мой друг Питер Берг, с которым мы познакомились на первой пляжной вечеринке у Чели в Малибу, пригласил меня на съемки своего фильма «День патриота». Он о бостонских терактах, и я там сыграл эпизодическую роль полицейского. Стоило попасть в объектив камеры, как меня отбросило в детство, когда я точно понял, что хочу снова и снова испытывать то радостное чувство, которое мне приносил хоккей. Я снова нашел это чувство — в актерской игре. После этого я стал брать уроки актерского мастерства и влюбился в Шекспира. В школе я его толком не читал, потому что и в школу-то не особо ходил.

Я пытался попасть в НХЛ. И вот теперь я восполнял пробелы. Гений Шекспира заключается в том, что он мог залезть в голову кого угодно — от королей до убийц. А я знаю в этом толк. Он даже дерьмом людей поливает. Ну, например, фраза «Ты жирный, словно масло» — это же вообще прям про вратаря Марти Бродо (цитата из «Генриха IV» — прим. переводчика).

Я тоже старался залезть в голову людям, только совершенно в ином ключе. Я не говорю, что я Шекспир. Просто он говорит с миром, частью которого являюсь и я. И теперь мне хочется передать его слова миру. Я столько лет играл в НХЛ определенную роль, что нет ничего удивительного в такой смене деятельности. Да, некоторые утверждают, что у меня ничего не получится; но вы же помните, что я таким людям отвечал в детстве. Думаю, мне удалось доказать им обратное, так что подобные слова меня теперь только мотивируют.

Мне по-прежнему хочется радовать людей на сцене, просто теперь я выступаю на другой арене. Можете меня даже ненавидеть, но ведь это все из-за моих ролей. Если я вызываю у вас эмоции — будь то любовь, ненависть или смех — значит, я добился своей цели, — написал бывший хоккеист и нынешний киноактер.

Пойдет ли кинокарьера Шона Эйвери по пути Винни Джонса, пока непонятно. Никогда не знаешь, что на уме у этих плохих парней из мира спорта.