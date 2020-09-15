Беларусь, коронавирус и давление Запада на ООН: как открылась осенняя сессия Госдумы

Выборы в России, Беларуси и прививки от коронавируса стали темой обсуждения парламентариев на первой осенней сессии Госдумы, которая состоялась сегодня. Также особое внимание народные избранники уделили давлению Запада на политику ООН — в рамках заседания даже было принято соответствующее заявление. Подробности — в материале «Реального времени».

«Беларусь будет находиться у нас на иждивении»

Выступление председателя ГД РФ Вячеслава Володина, предварявшее открытие сессии, частично было посвящено событиям в Белоруссии. Спикер указал на то, что «попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства» не прекращаются.

— Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства, — сорвал аплодисменты Володин. — В этой связи прошу вас, коллеги, более активно работать в парламентском собрании Союза Беларуси и России. Мы должны через принятие модельных законов выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов.

Вячеслав Володин: «Прошу вас, коллеги, более активно работать в парламентском собрании Союза Беларуси и России. Мы должны через принятие модельных законов выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов»

Эту острую тему в своих выступлениях также затронули руководители различных политических фракций. К примеру, глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «Беларусь — это союзное государство», следовательно, «это наше общее дело». По словам политика, сейчас необходимо сделать все, чтобы «поддержать тот курс независимости и уровня жизни, который сформировался за последние годы Лукашенко».

В свою очередь руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выразил недовольство относительно «сталинской внешней политики», из-за которой Белоруссия, по его мнению, будет «находиться у нас на иждивении».

— Я не сомневаюсь в том, что Александр Григорьевич Лукашенко победил на этих выборах. У меня есть сомнения в цифре «80%», но это пускай судят белорусы. Но так жестко поступать со своим народом — это недопустимо. На мой взгляд, одна из главных причин происходящего сейчас там — отсутствие серьезной парламентской партии и парламента в целом. Парламент Беларуси слаб, — высказал свое мнение руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Владимир Жириновский выразил недовольство относительно «сталинской внешней политики», из-за которой Белоруссия, по его мнению, будет «находиться у нас на иждивении»

Миронов потребовал убрать избирательные участки из школ

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов напомнил, что завершившиеся 13 сентября выборы впервые проходили в течение трех дней — это в первую очередь связано с тем, что пандемия потребовала особого внимания к обеспечению безопасности.

— Избирательная кампания была масштабной и затронула 83 региона. Выбирали более 77 тыс. депутатов и глав муниципального уровня, прошли довыборы депутатов в ГД РФ и так далее. Явка была достаточно высокой, — дал оценку прошедшему голосованию Неверов.

Негативно о выборах высказались Жириновский и Зюганов. Последний заявил, что «народ не хочет идти, идет, но все больше смотрит исподлобья». Также глава фракции КПРФ сообщил, что он и его коллеги не признают выборы там, где «отстранили их губернаторов». По словам лидера ЛДПР, процедура голосования и вовсе подогрела протестные настроения в российском обществе.

— Несмотря на то, что мы фиксировали нарушения, у нас нет никаких оснований ставить под сомнение те результаты, которые были получены, — выступил Сергей Миронов. — Подводя итоги голосования, могу сказать, что я рад, что наша фракция увеличится. К слову, член нашей партии стал губернатором Чувашии.

Сергей Миронов: «Я рад, что наша фракция увеличится. К слову, член нашей партии стал губернатором Чувашии»

Далее глава фракции «Справедливая Россия» озвучил несколько предложений касательно выборов. Во-первых, по мнению политика, продолжать использовать формат трехдневного голосования будет большой ошибкой, которая может вызвать серьезные претензии. Во-вторых, необходимо отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов. В-третьих, Миронов предложил «развести политику и образование», убрав избирательные участки с территории школ.

«Где прививки от коронавируса?»

Как сообщил Вячеслав Володин, многие депутаты уже успели переболеть коронавирусом. Речь о порядка 50 народных избранников. Также спикер заявил, что пандемия на сегодняшний день остается вызовом, который необходимо учитывать при организации работы Госдумы. А затем Володин плавно переключился на работу европейских коллег.

— Ряд европейских парламентов как ушли на изоляцию, так и не вернулись. Идет дискуссия в ПАСЕ о том, как проводить заседания и можно ли использовать формат ВКС (видео-конференц-связи). Что касается ПАСЕ, то мы надеемся, что это место для дискуссий, и они найдут в себе мужество, чтобы собраться вместе. Их волнует один вопрос — что еще можно сделать в виде санкций и как нагадить нашей стране. Этот вопрос они выносят на ближайшее заседание. Они хотят протащить это в режиме ВКС, чтобы навесить ярлыки обвинения в адрес России, чтобы самим действовать в нарушение всех законов и чтобы им никто не мешал захватить власть в суверенной Беларуси. Мы настаиваем на том, чтобы обсуждения велись очно и открыто. У нас есть аргументы, и мы их озвучим обязательно, — высказался председатель Госдумы.

Владимир Жириновский: «Миллион человек заразился в нашей стране, и наша вина в этом есть. Какое спасибо сказать за отсутствие прививок для депутатов? Где прививки от коронавируса?»

Снова в Россию вернул дискуссию лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, поднявший вопрос вакцинации.

— Миллион человек заразился в нашей стране, и наша вина в этом есть. Какое спасибо сказать за отсутствие прививок для депутатов? Где прививки от коронавируса? А в Беларусь уже готовы отправлять! Пока всей стране не сделаем прививки… Это запретить должен парламент, — возмутился политик.

На выпады Жириновского председатель Госдумы РФ ответил, что принцип «депутатам вне очереди» нам не подходит.

— Надо сделать все, чтобы вакцина была доступна всем, — продолжил Володин. — Также есть возможность в рамках проходящего сейчас эксперимента принять участие в вакцинировании. Ряд наших коллег согласились и записались как добровольцы для участия. Все остальное, наверное, будет неправильно. Время — осень. У нас наступает пора, когда правильно было бы привиться от гриппа. Совет — сделайте это.

«Попытка Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам»

Сегодня, в один день с заседанием ГД РФ, проходит юбилейная, 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Депутаты Госдумы, собравшиеся на сегодняшнем заседании, уделили особое внимание теме Организации Объединенных Наций и даже приняли соответствующее заявление о недопустимости давления Запада на ООН.

— Нам важно вести открытый диалог с парламентами всех стран на принципах доверия. ПАСЕ и Европарламент не должны превращаться в площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления. Мы против этого. Недопустимо ослаблять роль ООН как единственного легитимного международного органа, который отвечает за стабильность в мире. Попытка Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам ведет к подрыву международного права — так же, как решение США выйти из ВОЗ и возложить на нее вину за распространение коронавирусной инфекции, — высказался Вячеслав Володин.

Геннадий Зюганов: «Европа, используя Навального, организовала против России мощную провокацию, пытаясь сорвать «Северный поток»

Свои «пять копеек» по теме вставил и Геннадий Зюганов, заявивший, что Европа, «используя Навального, организовала против России мощную провокацию, пытаясь сорвать «Северный поток». По мнению политика, это очень сильно ухудшает международные отношения.

— Эта организация за десятилетия доказала свою беспристрастность, и то, что она является системообразующей и координирующей организацией в международных делах. ООН доказала свою безальтернативность в решении конфликтов в разных уголках мира, — выступил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий призвал коллег принять заявление в поддержку координирующей роли организации с критикой попыток ее переформатирования. Политик пояснил, что документ направлен на пресечение попыток западных стран расшатать роль ООН в мировой политике.