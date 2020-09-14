«Нефтехимик» проиграл и дедушкам «Спартака», и внукам

Трудно спасти игру, когда в качестве «спасателей» выходят «пионеры»

Вторая неделя сентября началась для спортивного Нижнекамска встречей ветеранов московского «Спартака» и «Нефтехимика». Так в городе отметили торжественное открытие обновленного стадиона. «Дедушки» московского клуба обыграли местную команду — 5:4, порадовав шумную торсиду. А завершилась неделя матчем «внуков» «красно-белых» с «Нефтехимиком» в рамках 9-го тура чемпионата ФНЛ. Увы, и в нем нижнекамцы уступили. Подробности первого домашнего поражения в сезоне — в репортаже «Реального времени».

Красно-белое нашествие



Даже несмотря на накладку этого матча на долгожданную игру в Премьер-лиге между первой командой «Спартака» и ЦСКА, на стадионе «Нефтехимика» собрались десятки людей из сообщества «Красно-белый Нижнекамск», соседних Челнов, башкирского Нефтекамска.

Самым опасным оружием нижнекамцев в начале матча стали угловые. Вначале Максим Ширяев наносил прицельный удар, затем Лев Потапов повторил — оба раза мяч разминулся со штангой в опасной близости. Плюс Давид Хубаев, вернувшийся в основной состав, порадовал точным, но не слишком сильным ударом со штрафного. Кстати, Ширяев, получивший еще и желтую карточку за нарушение на Тимуре Акмурзине, оказался едва ли не самым активным игроком стартовой части матча. А лучшим стал Андрей Голубев, дважды отразивший опасные удары спартаковцев.

Любопытно, что Ширяев — уроженец Москвы, воспитанник школы ФК «Красногвардеец», так что встреча с «красно-белыми» была продолжением противостояния, знакомого ему с детства. Правда, в составе спартаковцев участников подобных детско-юношеских турниров Москвы совсем-совсем немного. Для понимания: Акмурзин — вратарь, прошедший школу «Локомотива» и академию «Рубина». Ильяс Муминов приехал из Питера. Армянин по отцу Степан Оганесян, уроженец шахтерского Кузбасса, закончил футбольное образование в Мособласти. Ивана Репяха выдернули из вполне успешной академии ФК «Краснодар», Святослава Кожедуба — из казахстанского Костаная (ранее таким же образом спартаковцем стал Александр Зуев, нынешний защитник «Рубина»). Грузина Николоза Кутателадзе нашли во Франции. Его прадедушка Николай Лагунов, кстати, был военным летчиком, Героем Советского Союза. А вот одноклубник Кутателадзе Кожедуб — только однофамилец трехкратного Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Он, как и самарец Артем Воропаев, какое-то время занимался в академии Коноплева, причем Воропаев был в одной группе 1999 года рождения вместе с рубиновцем Денисом Макаровым.

В составе спартаковцев участников подобных детско-юношеских турниров Москвы совсем-совсем немного

Если посмотреть заявку «Спартака-2», то там есть итальянец Андреа Романьоли, немец Малькольм Баду, либериец Сильванус Нимели, сенегалец Тьерно Тиуб — это вообще что-то совершенно непонятное в политике вторых команд. У «Спартака» уже был японец Иппэй Синодзука, а затем англичанин Джейкоб Гардинер-Смит, который воспитывался «на троих» с ЦСКА и «Зенитом», чтобы к нынешнему моменту вырасти до игрока уровня шестого английского дивизиона. И в целом это вызывает вопрос: зачем «Спартаку» своя академия, если, формируя вторую команду как составную часть футбольной пирамиды, там не опираются на собственных воспитанников?

Коронавирус снова отменил одну игру

Девятый тур был лишен не только матча «Алании» с брянским «Динамо», о чем давно было известно, но и встречи в Ярославле между местным «Шинником» и красноярским «Енисеем». Команда Александра Тарханова не смогла приехать в столицу Золотого кольца и, по-видимому, будет терять позиции в золотой середине. Между тем «Нефтехимик» уже сыграл с «Енисеем», тем самым обезопасив себя от абсурдных обвинений в массовом заражении соперников из Нижнего Новгорода и того же Брянска. Про то, что между двумя этими матчами была еще встреча 22 августа «Нефтехимик» — «Чертаново», ни слова. Получается какое-то точечное заражение — здесь болеем, здесь не болеем, здесь «рыбу заворачивали». Одна из составляющих нижнекамского алиби — это как раз ФК «Чертаново», пока избегающий заражений и в этом туре спокойно заполнивший 18 мест в заявке на матч с астраханским «Волгарем».

Юрий Уткульбаев, вымуштровавший нынешний состав «Нефтехимика», мог быть доволен действиями игроков в обороне, но нижнекамцам объективно не хватает остроты в нападении. Ее сейчас практически некому создавать, поэтому Юрий Анварович вписал в стартовый состав только одного нападающего — Мераби Уридию. Второй номинальный форвард Артем Котик остался в запасе.

Тем временем второй тайм начался блестяще исполненным ударом Кожедуба из-за пределов штрафной площади и блестящего сейва Голубева. Страсти на поле разгорались, радуя фанатов ММА уже третьей стычкой подряд, а гости вычерчивали дальними передачами размашистые атаки, ничем не напоминая команду с упором на фирменные стеночки и забегания. Но какая разница, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Спартаковцы осадили ворота «Нефтехимика», Оганесян завершал навес на ворота ударом в штангу и беспрепятственно добивал. В данном случае оборонцы хозяев сплоховали, и началось это мгновениями ранее, когда на левом фланге защиты один защитник метался между двумя спартаковцами, в итоге так и не сумев помешать одному из них сделать опасный кросс.

Уступив спартаковцам, нижнекамцы пропустили соперников выше себя в турнирной таблице

Уткульбаев выпустил на поле Котика и Александра Юшина, воспитанника «Спартака», которому не нашлось места в составах команд родного клуба, заявленного только что Владимира Осипова, воспитанника «Нефтехимика», которому только в пятницу исполнилось 19 лет. Тем самым средний возраст нижнекамцев максимально приблизился к возрасту второй команды «Спартака», обремененной 31-летним Виталием Дьяковым. В итоге Осипов запомнился только нестандартной обводкой в центре поля по выходу и необязательной желтой карточкой, полученной, как и в начале матча Ширяевым, на Акмурзине.

Уступив спартаковцам, нижнекамцы пропустили соперников выше себя в турнирной таблице, пока оставшись в зоне переходных матчей.

Молодое «мясо»

Как ни странно, но «Спартак-2» возник гораздо позже своих московских собратьев. В советские времена функцию дубля «красно-белых» исполняла команда «Красная Пресня», основанная в 1978 году. После продажи ее иранскому бизнесмену Аль-Халиди в 1989-м «Спартак» остался без дубля. Надо быть честным: Аль-Халиди купил практически только название, из «движимого имущества» ему достались 11 не самых лучших футболистов, включая Константина Сарсанию.

Он, воспитанник «Динамо», начинал в «Динамо-2», созданном в 1986 году путем ликвидации «Динамо» из Каширы. В том же году был создан «ЦСКА-2». Получается, что динамовцы и армейцы опередили «Спартак» в плане создания дублирующей команды, но «Спартак», возродив дубль в 1992-м, быстро оставил позади извечных конкурентов. Снова его дубль был самым конкурентоспособным, востребованным. Но — прекратил существование в 2000 году, практически одновременно со «Спартаком-Чукоткой», созданной при содействии руководства спартаковского клуба, где играли на момент расформирования семеро воспитанников «красно-белых».

Новую жизнь в клуб вдохнули в 2013-м. И прямо сейчас команда добилась наивысшего для себя результата, поднявшись на четвертое место в ФНЛ, то есть общее 20-е в российском футболе. Хотя с прямой задачей — подготовкой хороших футболистов в недрах спартаковского клуба — нынешний «Спартак-2» справляется хуже своих предшественников.

Весь сентябрь команда проведет на домашнем поле, последовательно принимая «Аланию» из Владикавказа, ивановский «Текстильщик» и «Крылья Советов» из Самары

Возвращаясь к «Нефтехимику»: весь сентябрь команда проведет на домашнем поле, последовательно принимая «Аланию» из Владикавказа, ивановский «Текстильщик» и «Крылья Советов» из Самары. Матч со «Спартаком-2» наглядно продемонстрировал недостаточную укомплектованность нижнекамцев опытными мастерами. Прекрасно, когда у тебя есть «пионеры-герои», но сражения выигрывают взрослые. Даже в рядах ближайших наших соперников будут такие игроки, как Дзахов, Засеев и Малоян в «Алании», Батов, Сысуев и Аппаев в «Текстильщике». Ну а «Крылышки» — это сплав мастерства чемпиона Европы Якубы, вице-чемпиона Европы Чернова (оба — в юниорских составах сборной России) и опыта аксакалов Гацкана, Канунникова и Дмитрия Комбарова.

