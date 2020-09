Адмиралтейская слобода Казани: Бишбалта, конструктивизм и топи

Гид по «оцарапанным» мечтам

Планы по реновации Адмиралтейской слободы в Казани, похоже, отошли на второй план. Ее трехсотлетие прошло более чем скромно. Туристы, проезжающие в эту часть города, теперь стремятся попасть лишь в Храм всех религий, не задерживая взгляд на промышленных постройках в удручающем состоянии. В конце прошлой недели слобода вновь попала в новостные ленты — произошло обрушение исторического здания по улице Клары Цеткин — одного из корпусов бывшего завода «Сантехприбор». Между тем, даже в период полураспада Адмиралтейка сохраняет мрачную притягательность, и «Реальное время» предлагает прогуляться по ее самым интересным местам.

Механический завод

Еще в марте «Реальное время» писало, что долги обанкротившегося в 2019 году «Сантехприбора» (и его территории) выкупил владелец группы компаний «Волжский домостроительный комбинат» Николай Морсин. Построен он на месте сада «Тиволи» конца 19 века. В нем, благодаря деятельному Густаву Тальквисту, играл духовой оркестр, проходили танцы и благотворительные концерты, а главное — огромные промышленные и сельскохозяйственные выставки, к примеру, Вторая частная Казанская Камско-Волжская промышленная выставка. В 1941-м здесь построили Государственный союзный завод №543 (он же Казанский государственный союзный механический завод), в нынешнее время превратившийся в безобразный памятник самому себе. Долгое время он еще и «славился» останками здания конторы «Товарищества заводов Алафузовых» на углу, а по «заброшке» любили бродить любители острых ощущений.

Фото из музея «Сантехприбора» / pastvu.com

Соцгород КВЗ

Впрочем, Адмиралтейка уже 300 лет — промышленная территория. Ее новая история начала с 1718 года, с основания Казанского адмиралтейства.

Здесь работала бочарная и паркетная фабрика Локке (это как раз часть нынешних корпусов завода «Сантехприбор»), чугунолитейный, машиностроительный, кузнечно-котельный и механический завод А.Н.Свешникова (из него появился «Серп и молот», а потом и печально известный ТЦ «Адмирал»), Журавлевская мельница (здание Петрушкиного двора, также — военные казармы) и, к примеру, табачно-махорочная фабрика купчихи Е.Эккерт.

В советское время эпоха индустриализация развернулась в 1929 году, когда в слободу переехал из Чувашии завод обозных деталей. Владимир Антонов, проработавший 60 лет на заводе, вспоминает: «Делали тачанки. С 1935 года стали делать детали для самолетов, хвостовое оперение, плоскости. В 1940-м завод стал авиационным. К нам эвакуировали военный завод №387.

Всю войну мы делали самолеты. Деревянные. Немцы называли их «русфанера». Конструктор — Поликарпов. Назывался он По-2 или У-2. Мы таких выпустили 11 тысяч самолетов. Я попал на завод потому, что мой отец тут работал, пришел технологом, занимался фюзеляжами. У завода было несколько филиалов. Один находился на Шоссейной улице (потом на его месте построили отель «Сафар» — прим. ред.)».

Общежитие завода обозных деталей. Фото pastvu.com

Улицы Мало-Московская и Адмиралтейская — готовый музей провинциального конструктивизма под открытым небом. К сожалению, здесь, в отличие от Мергасовского дома, не жили писатели, поэты и художники, по этому району не ставят спектаклей, так что он тихо, несмотря на протесты жителей и точечные капитальные ремонты, продолжает разрушаться.

Как указывают Ляйля Сайфуллина и Диляра Садыкова в статье «К вопросу изучения исторической застройки Казани советского периода на примере здания пожарного депо, расположенного по адресу г. Казань, ул. Мало-Московская, 19»: «В 1930-е годы действовало постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) ТР о ликвидации жилстроительства во всех кварталах слободы «КзылАрмия», за исключением кварталов No 17 и No 10. В квартале No 17 в границах нынешних улиц Адмиралтейская, Мало-Московская и Урицкого возник первый в Казани жилой комплекс, сформировавшийся по принципам соцгорода». Сейчас на Адмиралтейской можно изучать первые этапы стройки постреволюционной Казани, дома конца 20-х и начала 40-х годов. Некоторые, с колоннами, — образцы сталинского ампира.

Главная же точка — это бывшее общежитие завода обозных деталей № 169 (ул. Мало-Московская, 30/13), возведенный в 1930-е годы. Дом на 56 квартир — чисто для наблюдения и изучения: внутри отвратительно пахнет, стены в трещинах, рушащийся потолок. С марта 2017 года это исторически ценный градоформирующий объект, а с 2018-го — еще и аварийный.

Рядом еще один конструктивистский объект — проходная Казанского вертолетного завода. Сейчас все земли КВЗ в Адмиралтейской слободе переводят в зону обслуживания населения, всего восемь участков площадью 12 гектаров.

Изначально, собственно, жители и ходили на работу через дорогу, даже на готовку можно было не тратить время — в общежитии была столовая. Все, чтобы не отрываться от производства телег и тачанок. И вертолетов.

Не определена судьба каланчи пожарного депо завода. В 2016-м ее начали сносить сотрудники регионального ГУ МЧС, но снос был остановлен по приказу президента РТ. Однако обещанного превращения каланчи в современный объект не произошло.

Марья Леонтьева, житель слободы, социолог, руководитель блока социально-культурных исследований проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань», которая первой сигнализировала о сносе, говорит: «Мне важно, что здесь слышен и благовест с Зилантова монастыря и азан с мечети «Бишбалта». Это один из основных элементов идентичности города, о котором нам говорили жители. Мне важно, что тут много воды, можно быстро выйти к ней. За Кировской дамбой есть место, очень необжитое, но там есть столик для пикника, много рыбаков. Оно очень греет душу, когда нужно отдохнуть. Второе место силы — это кладбище и парусная станция на Брюсова. Могильные камни, осока, уточки, виден Кремль. Тут люди катаются на кайтах, бегают собаки.

Я слежу за зданиями, о которых ты говоришь — это может быть прекрасной средой для жилья, но пока условия там ужасающие. Сейчас мы с волнением смотрим, как здесь появилась новая библиотека, которая становится «третьим местом», привлекает студентов, школьников. Такая вот история полярности — с одной стороны библиотека, а рядом — разрушенное жилье».

Неподалеку уже несколько лет работает «Театр. Акт» — зачастую единственный повод посетить Адмиралтейку вечером. Руководители театра Ангелина Мигранова и Родион Сабиров признаются: «Мы очень полюбили этот район за четыре года, честно. Для нас это отдельный городок со своей атмосферой, которая отличается от других районов. Он пропитан историей. Многие дома выглядят как раритеты. Это город, наполненной тишиной. У зрителей, выходящих со спектаклей, есть возможность ею насладиться».

Церковь Макария Унженского и Желтоводского (ул. Большая, 98).

Храм начала 18 века, в последний раз перестроенный сто с лишним лет назад, а потом лишившийся колокольни, был закрыт в 1936 году, здесь находился клуб водного спорта и дом обороны, а сейчас здесь следственный изолятор УФСИН России по РТ.

По плану, к 2025 году здание передадут РПЦ, которая занимается аварийно-спасательными работами пристроя к храму. Сам храм аварийным не является. Проект реставрации разработал студент КГАСУ Егор Кузьмин. Новый СИЗО построят на улице Химиков. А пока что порой можно услышать присказку от местных: «Кто-то из изолятора сбежал. По району бегает».

Фото с сайта sobory.ru

Виноградовская больница

Удаленная от остального города рабочая слобода часто страдала от заболеваний (экологическая обстановка, антисанитария, болотистая местность — все тому способствовало) и низкой рождаемости. Потому в 1883-1884 году здесь открыли больницу, в ней начинает работать профессор Николай Виноградов, так что вскоре она получает название «Виноградовской». В 1889 году у нее появилось свое здание — на него купец первой гильдии Александр Прибытков пожертвовал 10 тысяч рублей. В тоже время по проекту архитектора Генриха Руша (автор зданий Железнодорожного вокзала, Чернояровского пассажа, дома Кекина, дома Шамиля, колокольни Богоявленского собора) был построен храм-часовня. В июле 2020 года в отреставрированном храме великомученика Пантелеимона начались регулярные богослужения.

Фото пресс-службы Казанской епархии

Бишбалта

Древняя татарская деревня, основанная во время Казанского ханства, окруженная соснами и дубами, славилась строительством лодок. До сих пор удивляет, что, говоря о 300-летии слободы, этот факт упоминают чуть ли не мимоходом, хотя без татар-лашманов (то есть лесорубов и кораблестроителей) эта затея вряд ли бы началась.

Любопытная история случилась в Бишбалте в 1551 году. О ней пишет Михаил Худяков в «Очерках по истории Казанского ханства», рассказывая, как не удались планы Москвы мирно назначить вместо хана своего наместника: «9 марта утром наместник выехал из Свияжска в Казань. Вместе с ним ехали воеводы, двигался военный отряд, позади следовали заложники, выведенные Шах-Али 6 марта. На Волге у Крохова острова наместника встретили и приветствовали князья Шамся и Хан-Кильды и другие казанцы. Затем на пути повстречалась ханша, ехавшая в Свияжск. Из Казани к наместнику постоянно скакали русские гонцы с донесениями. В городе все было спокойно, И. Черемисинов продолжал приводить казанцев к присяге. Когда наместник приехал на Бежбалду (деревня, расположенная на месте Адмиралтейской слободы), трое из сопровождавших его казанцев — кн. Ислам, кн. Кебек и мурза Алике Нарыков (брат покойного Чуры Нарыкова) попросили у него разрешение ехать вперед. Разрешение было дано, и они уехали в город. Приехав в Казань, Ислам, Кебек и А. Нарыков заперли крепостные ворота и распространили ложный слух, будто русские намерены устроить резню и перебить всех казанцев. Этот слух произвел смущение среди казанцев, и многие стали вооружаться. Между тем, воеводы и русский отряд медленно приближались к Казани, двигаясь по открытой равнине, отделявшей Бежбалду от столицы. Наместник подъехал к Казани, и на Булаке его встретили выехавшие навстречу из города князь Кул-Али и И. Черемисинов, который доложил: «Лиха есмя по сесь час не видали; а те, перво как прибежали от вас князи, так лихие слова почали говорити, и люди замешались, иные на себя доспех кладут». Бояре подъехали к крепости, к Царевым (Ханским) воротам. Ворота были заперты».

Первая мечеть Адмиралтейской слободы. Фото pastvu.com

В эпоху рабочей слободы здесь активно проживало татаро-русское поселение, что отражено в его старинных названиях — Заверниха, Тупуновка, Маркеловка.

На Тулуповке, ныне Карельской, проживала одно время композитор Сара Садыкова — дом 12, к счастью, сохранился. Это владения ее деда, Ахмадишах-бая, казначея казанской пристани. До недавнего времени на доме можно было увидеть табличку страхового товарищества «Саламандра».

Вокруг же все застраивается новыми строениями, хоть и много здесь старожилов. К примеру, одна из местных бабушек рассказывала, что перебралась сюда из Тюлячинского района в 70-е, устроившись на вертолетный завод, и уже тогда ожидалось, что скоро деревянные дома снесут, а им выделят квартиры в новых районах. Воз и ныне там, а вот удобства — все на улице. Еще одна семейная пара поведала, что их дом стоит здесь с 1870 года и принадлежал деду жены, и в этом плане их история более четкая, чем программа ликвидации ветхого жилья.

Драматург Риза Ишморат вспоминает, что в Бишбалте жил поэт Хасан Туфан — он преподавал в местной школе: «В том году (1926) Волга настолько разлилась, что Бишбалта отделилась от города. Трамваи не ходят. Туда можно было попасть только по воде, на лодке. Поплыли. По пути зашли и к Гумеру Галиеву, его не оказалось дома. По огибавшей Казань Волге плыли, покачиваясь в лодке, с шутками-прибаутками, к Туфану. Хоть и путь был неблизок, доехали быстро. Туфан нас принял гостеприимно».

Хасан Туфан потом сам пишет в воспоминаниях: «Когда умер Фатих ага Амирхан в 1926 году (его провожали в последний путь в воскресенье), как и договаривались заранее, с утра я поехал из Бишбалты в Казань к Такташу. На площадь Свободы мы пошли прощаться с Фатих ага с Такташем вместе».

Если дойти до конца улицы Брюсова, то попадаешь на мусульманское кладбище, с немногочисленными камнями и слабенькой оградой. Считается, что оно существует чуть ли не с 14 века, но если и так, то древняя часть скрыта под водами разлившейся в 1956 году Волги — впрочем, фактов об этом в источниках нет. Как минимум, здесь хоронили татар с Пороховой и Адмиралтейской слободы. К примеру, здесь нашел покой шейх Билалетдин Габитов, имам первой местной мечети.

Вторая мечеть Адмиралтейской слободы. Фото pastvu.com

Мечети

Да, в Бишбалте, стояли две исторические мечети, обе на Большой улице. Первую (дом 27) открыли в начале 19 века на деньги купца Юсуфа Муртазина, потом ей помогал богатейший Ибрагим Юнусова. При нем работало с 1878 года медресе. Закрыли мечеть в 1939 года, здание снесли.

Нет уже и второго храма (дом 67), открытого в конце 19 веке. Спонсировал его купец Сулейман Айтов. Мечеть закрыта в 1929 года и разобрана. Очень хотелось бы, чтобы хотя бы место обеих мечетей было обозначено, хотя бы в виде малой архитектурной формы. Благо, действующий молельный корпус в Адмиралтейке построен и находится на улице Клары Цеткин.

Образование

Отметим, что ранее в слободе работало еще и городское мусульманское приходское училище (еще одно — в Плетенях). Его адрес определить не удалось.

Зато прекрасно сохранилось здание женской гимназии Александры Пономаревой , построенной по инициативе главного Городской Думы Сергея Землянова, владельца пароходов и барж. Сейчас улице Мало-Московской, 12 — татарская гимназия №15.

Землянов строил и речное училище. Это потом ремеслу начали учить чуть дальше, ближе к Казанке, а тогда здание располагалось на нынешней улице Клары Цеткин, слева от сада рыбака. Позже в нем разместилась татарская школа (видимо, в ней и преподал Хасун Туфан).

Речное училище. Фото pastvu.com

Часовня Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского (ул. К. Цеткин, 3)

Все, что осталось от Мариинской богадельни. Открыли ее в 1972 году, спустя шесть лет после бракосочетания Александра III и датской принцессы Марии-Дагмар. Размещались в ней бездомные — престарелые и малолетние сирот обоего пола. В комплекс зданий входили двухэтажное здание, деревянный флигель, баня, хозяйственные постройки — и часовня по по проекту архитектора Федора Малиновского (он же, кстати, нарисовал и Макарьевскую церковь).

Фото sobory.ru

Казанка

Старое устье Казани страдает от статуса промышленной зоны и сейчас. В эту речку сам Иван Иванович Алафузов сбрасывал отходы, о чем, к примеру, в 1891 году рассматривалось дело. Далее эти воды попадали в Кабан и Булак. Горбатый мост, по которому раньше ходили трамваи, теперь опасен даже для пеших. Зато можно, спустившись от Зилантова монастыря, перейти по менее грандиозному мосту, изучая отремонтированный под нужды «Созвездие-Йолдызлык» Алафузовский дворец — с этой стороны, окруженный безлюдными полями, он выглядит совершенно иначе.

Вид на владения Алафузова

Восстановленный народный театр — пожалуй, редкое исключение из грандиозных планов, которые были выстроены вокруг Адмиралтейки (тогда же в нее включили, кстати, и строения на Гладилова, хотя это определенно Ягодная слобода). Корабельная верфь, парк, очистка русла, и многое другое — все это требует грандиозного финансирования. Пока же, похоже, Бишбалта и сопричастные с ней территории оживляют себя сами.