Сотрудники АО «Казэнерго» прошли учения на случай атаки БПЛА
Сотрудники АО «Казэнерго» прошли учения по организации ликвидации последствий условного пожара в результате внешнего воздействия-атаки БПЛА.
В учениях участвовали специалисты Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Республиканского центра медицины катастроф ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани, МЧС РТ, представители других министерств и ведомств, дислоцированных в Республике Татарстан.
В ходе учений отработаны вопросы оперативной ликвидации последствий, дополнительно были проведены учения эвакуации сотрудников АО «Казэнерго».
— Для нас очень важно отработать взаимодействие со службами Министерства здравоохранения, спасателями, МЧС, с пожарной охраной для понимания всех процессов в проведении данных мероприятий, в условиях, максимально приближенных к действительности, — рассказал генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.
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