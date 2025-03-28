Комментатор Шмурнов включен в реестр иноагентов по решению Минюста

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Минюст России включил спортивного комментатора Александра Шмурнова* в реестр иностранных агентов. Основания и детали решения ведомства пока не разглашаются.

Как сообщает РБК со ссылкой на Минюст, Шмурнов* распространял недостоверную информацию о решениях властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, а также участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Он проживает за границей.

Также иноагентами признаны:

Артем Бровков — рэпер*;

Ирина Щербакова — российская правозащитница, историк и публицист, соосновательница «Мемориала» (признан иноагентом, ликвидирован в 2021 году*);

Ксения Черепанова — член регионального бюро партии «Яблоко»*;

Интернет-проект «Объектив»*.

Напомним, что недавно в Госдуму внесены проекты законов, предусматривающих лишение свободы на срок до 5 лет за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к введению санкций против России.



Матвей Гавриков