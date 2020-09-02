В Минприроды РФ заявили, что шихан Куштау целесообразно сделать памятником федерального значения
В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ считают целесообразным придать шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории федерального значения, заявил директор Департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев, передает ТАСС.
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров присвоил шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.
Ранее Хабиров в своем интервью признал, что разрешение разрабатывать Куштау было ошибкой.ОбществоИнфраструктураВласть Башкортостан
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