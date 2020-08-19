Задержанные защитники Куштау в Башкирии объявили голодовку

Задержанные защитники шихана Куштау в Башкирии объявили голодовку в изоляторе.

Как сообщает Telegram-канал «Куштау Online», голодовку объявили жители города Стерлитамак, Ишимбай, Салават и села Толбазы. Среди них бывший лидер национального движения «Башкорт»* Фаиль Алчинов.

Сообщается, что голодовка объявлена после того, как к ним в изолятор временного содержания пожаловал некий прокурор.

Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии проверит действия чиновников, правоохранителей и ЧОПовцев во время конфликта на шихане Куштау. Однако проверка будет проводиться и в отношении экоактивистов.



*Организация, запрещенная Верховным судом Башкирии.