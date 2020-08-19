Задержанные защитники Куштау в Башкирии объявили голодовку
Задержанные защитники шихана Куштау в Башкирии объявили голодовку в изоляторе.
Как сообщает Telegram-канал «Куштау Online», голодовку объявили жители города Стерлитамак, Ишимбай, Салават и села Толбазы. Среди них бывший лидер национального движения «Башкорт»* Фаиль Алчинов.
Сообщается, что голодовка объявлена после того, как к ним в изолятор временного содержания пожаловал некий прокурор.
Ранее сообщалось, что прокуратура Башкирии проверит действия чиновников, правоохранителей и ЧОПовцев во время конфликта на шихане Куштау. Однако проверка будет проводиться и в отношении экоактивистов.
*Организация, запрещенная Верховным судом Башкирии.Общество Башкортостан
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