Айгуль Михневич о Кипре: «По менталитету это скорее Ближний Восток, чем Европа»

Уехавшая на ПМЖ на Кипр челнинка — о популярных мифах об этой стране

Фото: Josef Moser (wikimedia.org)

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад покинула Россию, выйдя замуж за известного белорусского предпринимателя, сооснователя компании-разработчика компьютерной игры World of Tanks, а ныне кипрского политика Ивана Михневича. В очередной авторской колонке, написанной для «Реального времени», она рассказывает об основных мифах о Кипре — и о том, почему эта страна скорее Восток, чем Запад.



Миф 1. «Кипр — это не отдельная страна, а один из островов Греции»

Да, есть люди, которые так думают. Сменив во второй раз в жизни страну проживания, я была вынуждена объяснять своим друзьям и знакомым, что Кипр — это не один из островов Греции, а отдельное, независимое государство.

Признаюсь, до первой поездки на остров, единственная ассоциация, возникавшая у меня при слове «Кипр» — реклама по телевизору: «Love Cyprus! И зимой — лето!». Никогда не задумывалась о том, где это. Живя в Татарстане, я не имела возможности ездить за рубеж на морские курорты. Даже турецкий и египетский берега для меня до сих пор остаются terra incognita. Что уж говорить о Кипре…

Тут вспоминается интересный случай, рассказанный хозяином маленького бутика по продаже мужской одежды довольно дорогого бренда. Когда он решил открыть магазин на Кипре, то поехал в Италию к владельцам бренда. Эта торговая марка, как и любая франшиза, имеет довольно четкие условия, при выполнении которых любой желающий может заняться продажей их продукции.

Фото: AyianapaProtaras / wikimedia.org

Признаюсь, до первой поездки на остров, единственная ассоциация, возникавшая у меня при слове «Кипр» — реклама по телевизору: «Love Cyprus! И зимой — лето!»

Для маленького Кипра эти условия были невыполнимыми. Наш знакомый всячески старался убедить владельцев бренда пойти на уступки, уменьшить требования. Переговоры зашли в тупик, когда проситель посмотрел на потолок помещения, в котором они находились. Там была изображена карта мира.

И тут его осенила мысль. Он предпринял последнюю попытку:

— Хорошо, давайте так: если вы покажете мне на этой карте, где находится Кипр, мы закончим разговор, и вы меня больше не увидите. Но если вы не сможете показать, откуда я приехал, мы открываем магазин на моих условиях.

Нужно ли говорить, что итальянцы не смогли показать нужную точку?

Магазины были открыты в двух городах острова. По размерам помещений и ассортименту они заметно уступают тем, что мы видели в других странах.

Миф 2. «Кипр — европейская страна»

Формально это действительно так, но фактически Кипр — это маленький тупичок на задворках Европы, большая утомленная солнцем деревня. По менталитету это скорее Ближний Восток, чем Европа.

Здесь самые коррумпированные чиновники, которые, как показывает практика, не знают законов. Купить Конституцию страны — тот еще квест (мы ее с трудом достали), и выглядит она, мягко говоря, далеко не солидно. Здесь все еще господствует родоплеменной строй, что сказывается на всем (я буду говорить об этом позже).

Здесь самый медленный интернет. Нет понятия «безлимитный мобильный интернет». Здесь очень многие вещи, которыми пользуются современные люди в цивилизованных странах, все еще находятся в зачаточном состоянии или вовсе отсутствуют.

Фото: Bayreuth2009 / wikimedia.org

Фактически Кипр — это маленький тупичок на задворках Европы, большая утомленная солнцем деревня. По менталитету это скорее Ближний Восток, чем Европа

Киприоты очень гостеприимные, но при этом страшные ксенофобы. Иностранцы для них — в первую очередь источник дохода. Взять деньги у ксеносов (то есть у чужаков) в долг и не вернуть, увеличить цены на товары или услуги минимум в три раза, услышав русскую речь, — кажется, это часть их менталитета. Правда, торговаться и идти на компромиссы они не умеют или не любят, что тоже играет важную роль в развитии страны.

Один из бывших президентов страны, Глафкос Клиридис (его именем назван аэропорт в Ларнаке) в 2003 году назвал Кипр «банановой республикой». Киприоты и некоторые выходцы из СССР очень обижаются, когда слышат такое определение из чьих-либо уст. К сожалению, в последние годы страна семимильными шагами движется в направлении именно такой, настоящей «банановой» республики.

Когда мой муж в разговоре с нынешним президентом упомянул слово «мультикультурализм» и привел пример России, в которой уживается множество народов с разными национальными традициями и культурными особенностями, ему был задан вопрос:

— Мультикультурализм это как? Это что, надо учить языки всех, кто живет на острове?



Кипр — это самый настоящий чудо-остров, Чунга-Чанга. Жить здесь далеко не просто, но интересно. Недавно я начала делать заметки для будущей книги, которую очень надеюсь написать. Кое-что уже опубликовано в интернете под заголовком «Чунгачаево».

