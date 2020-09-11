Как живешь, «Кривая береза»?

Премьера в Камаловском: злая комедия «Женюсь.tat» о непутевых журналистах

Фото: Максим Платонов

Камаловский театр представил первую премьеру сезона — «злую комедию» «Женюсь.tat». Постановка, которая должна была закрывать предыдущий период, стала, в результате, открытием, из-за чего сместился и ее контекст. В первую очередь, это просто для актеров, не игравших в полную силу полгода и теперь исследующих сцену заново в череде эпизодов.

«Рана, из которой идет нур»

О том, что Ильгиз Зайниев ставит спектакль «кассовый», на публику, говорит наличие двух составов. При этом условного главного героя играет один человек, Фаннур Мухаметзянов. С фирменным деревенским акцентом, с папахой, как у Рабиты Батуллы, усами, как у моего отца в девяностые, он делится с трех огромных экранов своей бедой — надо жениться, а не на ком. Его герой Раннур (и тут понимаешь, что, как всегда, Зайниев четко писал пьесу под конкретных актеров) — поэт и работник газеты «Кәкере каен» («Кривая береза»). Он декламирует вирши о народе и цитирует Сагита Рамиева.

Тиражи падают, спонсоры отваливаются, дела у редактора Даяна (Рамиль Вазиев) плохи, тут еще бунтует мастер «джинсовых» статей Хабибрахман (Ильдар Хайруллин), зато всегда ему верна одинокая мама Румия (Ляйсан Рахимова). Говорят, что некоторые герои списаны с реальных персонажей, угадывать можно, но разве в этом суть пьесы?



О том, что Ильгиз Зайниев ставит спектакль «кассовый», на публику, говорит наличие двух составов

А суть пьесы даже не в поисках невесты. Иногда Раннур делится со зрителями своими размышлениями, но они нужны, чтобы поменялись декорации. Иногда он встречается с девушками — тинейджером, синим чулком, брошенкой с коляской — но это тоже как бы не двигает сюжет, он стоит на месте, как виды из Google Maps на фоне.

По сути, здесь движется несколько серий эпизодов. Одна — это Раннур и женщины. Вторая — журналисты и их герои. Здесь звучат темы отсутствия демократии, а также ее необходимости (о ней эффектно вещает таксист Шухрат в версии Ильдус Габдрахманов). После чего начинается интервью с мужчиной, который взял вторую жену (здесь вальяжно в кресле произносит известные мысли Алмаз Гараев, словно вспоминает работу на ТНВ ведущим).



Наконец, Раннур сам приходит в гости к семейной паре, прожившей вместе 60 лет. И здесь старая школа не подводит — Ильдус Ахметзянов и Фирая Акберова выдают и конфликт, и перемену характеров за несколько минут, и сердечные приступы, и нежность. В принципе, этого эпизода было бы достаточно.

Говорят, что некоторые герои списаны с реальных персонажей, угадывать можно

Частушка длиной в пьесу

В середине спектакля внезапно возникает еще одна сюжетная линия — старых одногрупников Даяна и Румии, достаточно ровная и предсказуемая, расцвеченная появлением эпатажного экстрасенса-частушечника с баяном (Ильтазар Мухаматгалиев). Но и это еще не конец, так что Раннур внезапно едет в деревню (Google Maps, опять же, помогает с видами — поля и трактор), где встречает пьяницу Мулланура. Расцвечивая путанную, но эмоциональную речь мишарским акцентом, на сцене, как обычно главенствует Искандер Хайруллин. Он настолько много берет харизмой, что из этого, кажется, вырастает новая пьеса. Хотя смысл пустяковый. Зарплату им, видите ли, выдают майонезом, и он желает всем поведать о несправедливостях села. Когда Хайруллин кричит, что нет на них, понимаешь, Сталина и зал начинает аплодировать, даже не по себе. Надеемся, это лишь актерское мастерство.

Потом Мулланур заявится в редакцию — и последует речь Даяна о смелых журналистах, которые, оказывается, не пишут то, что прикажут, а ради людей стараются, чтобы счастливыми их сделать. В конце Раннур встретит свою любовь, к которой, при этом, не проявлял никакого интереса весь спектакль, хотя героиня маячит на сцене значительное число времени, и спектакль закончит еще одним клипом (на пресс-показ его доделать не успели, но, судя по Инстаграму, получилось забавно).

Наконец, Раннур сам приходит в гости к семейной паре, прожившей вместе 60 лет...

Хорошо, когда врут



Билетов на премьеру нет, раскупают и на октябрь. Это понятно — актеры играют размашисто, зрителю от такой игры хорошо. Интересно, каким будет Хабибрахман у Асхата Хисматова, а бизнесмен Гали — у Алмаза Бурганова. Любопытен будет, видимо, правдоруб Мулланур от Алмаза Сабирзянова и обряженный в спортивный аутфит таксист Эмиль Талипов.

При этом остается ощущение, что режиссер-драматург писал пьесу фрагментами, в перерывах между работой в театре кукол, Тинчуринском, ТЮЗе и так далее.

Зайниев владеет словом, умеет плести философские диалоги, а также вставить в нужном месте шутку, чтобы большая часть зала засмеялась. Но, с другой стороны, на пресс-показ пришли журналисты. Увидели ли они в комедии себя? Нет. Переживают ли они за главного героя? Скорее, за второстепенных, и то потому, что их портреты выписаны более верно (а от образа дурачка-поэта быстро устаешь).

В пьесе все говорят правду, а врут только старые Хидият и Гульсум со стажем в 60 лет. И потому их и интересно смотреть.



1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов