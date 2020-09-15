Европейский ученый оценил российскую вакцину от коронавируса

Биолог назвала ее безопасной и сравнила с китайским и американским аналогами

«Опубликованы результаты исследований российской вакцины от коронавируса. И вот что они показали» — статья с таким заголовком вышла в международном издании The Conversation. Материал подготовила старший преподаватель по биохимии и клеточной биологии Университетского колледжа Корка (Ирландия) Энн Мур. В публикации исследователь приходит к выводу, что вакцина «Спутник V», как и другие, созданные на основе аденовирусов, безопасна, но призывает дождаться третьего этапа испытаний, о чем недавно говорила в интервью «Реальному времени» и татарстанский вице-премьер Лейла Фазлеева. Предлагаем подробнее ознакомиться с переводом статьи европейского ученого.

Что мы узнали о российской вакцине



Недавно президент Владимир Путин объявил о том, что команда российских ученых разработала вакцину от COVID-19 и что ранее она была одобрена к использованию регуляторами, по крайней мере, в России.

Однако объявление вызвало тревогу среди ученых и врачей в других странах, поскольку испытания вакцины под названием «Спутник V» на людях начались лишь пару месяцев до сообщения Путина.

Результаты первой и второй фаз испытаний этой вакцины на людях только что были опубликованы в The Lancet. Так что же мы узнали?

Во-первых, давайте посмотрим на тип этой вакцины. Вакцинная «платформа», примененная в этом исследовании, использовала аденовирусы. Эти простудные вирусы, называемые Ad5 и Ad26, безопасны и не могут расти в теле. Они лишь выполняют функцию доставки генетического кода одного из белков новой коронавирусной инфекции, именуемого шипообразным белком, в клетку.

При введении этих модифицированных аденовирусов в людей, иммунная система стимулируется для ответа на шипообразный белок во время иммунизации и, надеемся, для ответа в течение многих лет в будущем при контакте иммунизированного человека с коронавирусной COVID инфекцией, известной как SARS-CoV-2.

Недавно президент Владимир Путин объявил о том, что команда российских ученых разработала вакцину от COVID-19. Фото kremlin.ru

Это не шанс «Спутника»

Вакцинная платформа, которую используют русские, не новая. Некоторые из ведущих вакцин от COVID-19 используют аденовирусы, в том числе вакцина Оксфордского университета и вакцина Ad26, разрабатываемая Johnson and Johnson. Обе вакцины сейчас проходят испытания на людях после успешных испытаний на животных. Китайская компания CanSino Biologicals также показала, что ее вакцина Ad5 безопасна и стимулирует иммунитет к коронавирусу у людей.

Тем не менее российская группа продемонстрировала, что их стабильная, замороженная сухая вакцина работает с таким же успехом, как и их замороженная жидкая вакцина. Это важно для транспортировки и доставки любой вакцины.

Журнал The Lancet кратко описывает приемлемые данные безопасности, даже при использовании больших доз. Эти результаты исследований по безопасности не являются чем-то неожиданным, так как безопасность нескольких аденовирусных вакцин от разных болезней была продемонстрирована в более ранних исследованиях.

Таким образом, она безопасна, по крайней мере, для здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет, но работает ли она? Защищает ли она от COVID-19?

Российская группа продемонстрировала, что их стабильная, замороженная сухая вакцина работает с таким же успехом, как и их замороженная жидкая вакцина. Фото minzdrav.gov.ru

Российская группа показала, что их вакцина индуцирует выработку высокого уровня антител, которые могут прикрепиться к шипообразному белку. Однако более важная единица измерения — это уровень антител, которые являются функциональными. Другими словами, могут ли антитела предотвратить попадание инфекции вируса в клетку или нейтрализовать ее?

Уровни нейтрализующих антител в этом исследовании были достаточно низкими по сравнению с другими опубликованными испытаниями вакцины, как и Т-клеточные ответы (другая сторона адаптивного ответа иммунной системы).

Одной из интерпретаций исследования является то, что эти вакцины не стимулируют хорошую нейтрализующую защиту. Кроме того, методы, используемые для измерения этих иммунных ответов, могут не быть оптимальными. Из-за отсутствия международных референсных стандартов, мы не можем сказать, что эта вакцина лучше или хуже в сравнении с другими.

Важно отметить, что, как и в случае с другими клиническими испытаниями вакцины от COVID-19, мы не знаем, достаточен ли этот уровень нейтрализации для защиты от инфекции, и как долго антитела остаются в крови. Публикация показывает ответы только до месяца после иммунизации. Главный вопрос, защищены ли вакцинированные люди от COVID-19, не был предметом этого исследования.



Все вакцины должны быть протестированы на большом количестве людей разного возраста и национальностей в третьей фазе клинических испытаний. Фото mos.ru

Готовы к массовому выпуску?

Несмотря на положительные результаты испытания первой фазы вакцины «Спутник V», она должна быть испытана на большей группе людей перед тем, как она уверенно может быть использована на всем населении.

Все вакцины должны быть протестированы на большом количестве людей разного возраста и национальностей в третьей фазе клинических испытаний. Испытания третьей фазы необходимы для приобретения высокой степени уверенности в том, что вакцина защищает от инфекции. Они также помогают выделить странные побочные эффекты, которые могут не быть очевидными в маленькой группе здоровых волонтеров. Последняя стадия тестирования это не тот этап, которые может или должен быть пропущен.

К сожалению, название «Спутник» подчеркивает политизацию серьезных научных и медицинских усилий по разработке вакцин от COVID-19. Этот «вакцинный национализм» является источником большого беспокойства в сфере вакцин для каждого, кто понимает силу вакцин для уничтожения болезни, но лишь тогда, когда они используются с принятием населения.