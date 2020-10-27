«УДО недостоин»: казанский суд не пустил на волю виновника пьяного ДТП с тремя жертвами

Из шести лет «дорожный убийца» отсидел половину, потерпевшие считают — он все еще опасен для общества

Фото: Ирина Плотникова

Осужденный за пьяное ДТП с тремя жертвами Александр Матвеев с начала 2020 года заработал в казанской колонии №18 21 поощрение. Однако ни этот рекорд, ни формальное раскаяние не позволили ему выйти на свободу на 2 года и 8 месяцев раньше срока. Впрочем, как выяснили на суде потерпевшие, за ударный труд на «зоне» этот зэк неоднократно получал возможность провести выходные дома. Заметим, что Матвеева приговорили к 6 годам. «Ефремовские» сроки по делам о пьяных ДТП в Татарстане не назначали давно.

«Тело Руслана собирали по частям с помощью гипса и ниток»



25 февраля 2017 года водитель снегоуборщика «КАМАЗ» Александр Матвеев отметил окончание ночной смены ударной дозой спиртного, затем пересел за руль личного авто «Мицубиси L200» и по пустой в 5 часов утра трассе Казань — Оренбург отправился по своим делам. В это время в Казань из Ново-Шешминского района возвращалась на «Дэу Матиз» семья из трех человек: 33-летний Руслан — за рулем, 34-летняя Альбина и 9-летний Рафаэль — на пассажирских местах.

На мосту близ села Именьково «Мицубиси» на скорости вдруг вильнул и оказался на встречной полосе. Выживших в «Матизе» не было. Кадры аварии говорят сами за себя. «Как нам говорили, смерть наступила мгновенно, они даже не поняли. Чтобы похоронить, тело Руслана собирали по частям с помощью гипса и ниток, у сестры и племянника были смертельные черепно-мозговые травмы», — вспоминала вчера Айгуль Миннегалиева.

Выживших в «Матизе» не было. Кадры аварии говорят сами за себя. Распечатка фото с места ДТП предоставлена потерпевшими

К слову, в той аварии погибли не трое, а четверо — сестра Айгуль была на третьем месяце, УЗИ показало — должна была быть девочка...

На заседание Приволжского райсуда Казани Айгуль приехала в качестве потерпевшей вместе с сестрой Миляушой. Из Альметьевского района приехал и потерявший взрослого сына Наиль Шайморданов. Все они получили повестки, что виновник смерти их близких просит об условно-досрочном освобождении. Тогда как из шестилетнего срока в колонии-поселении — по приговору Лаишевского райсуда от 7 июня 2017 года — Александр Матвеев успел отсидеть чуть больше половины. Осталось еще 2 года 8 месяцев и 22 дня.

К слову, по окончании судебного следствия гособвинитель просил для этого водителя почти как за умышленное убийство — 9 лет лишения свободы.

Все они получили повестки, что виновник смерти их близких просит об условно-досрочном освобождении

На выходные примерного сидельца отпускают домой

За все заседание 55-летний осужденный ни разу не обратился к потерпевшим, ничего не сказал о совершенном преступлении и годах за решеткой. Полностью переложил выступление в свою защиту на адвоката Анастасию Баринову.

Судья Адель Бисеров огласил ходатайство Матвеева, где тот указал: отбыл больше половины срока и все это время добросовестно трудился, за что неоднократно поощрен администрацией колонии. Слова осужденного, что «иск по приговору суда погашается ежемесячно», вызвали сомнения у потерпевших в зале. Как и следующие, что Матвеев «в изоляции от общества понял и осознал совершенное им преступление». Ранее в Лаишевском суде вину он признавал лишь в той части, что сел за руль выпившим, а позже его адвокат пытался убедить Верховный суд РТ, что место происшествия было установлено неверно, а водитель «Матиза» при жизни был склонен «к агрессивной манере езды».

В обоснование ходатайства Матвеева была приложена информация о частичном погашении исков потерпевших на 800 и 400 тысяч рублей. По приговору суда осужденный выплатил родным погибших Альбины и Рафаэля и родителям Руслана ровно по 46,7 тысячи рублей. То есть менее 100 тысяч из 1,2 млн рублей. Эта сумма накапала из отчисляемых администрацией ИК-18 сумм с зарплаты осужденного. Лишенный прав водитель снегоуборщика успел поработать рабочим по ремонту зданий, пекарем и грузчиком.

Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-18 Данил Шарипов в суде ходатайство сидельца поддержал

Любопытно, что работал за решеткой виновник пьяной аварии с 2017 года, а поощрять его за это начали лишь в 2020-м. Причем так активно, что ко вчерашнему дню Матвеев успел заработать аж 21 поощрение. А поощряли его в том числе почетным правом проведения выходных за территорией колонии-поселения. Напомним, сидевшему в той же колонии-поселении за мошенничество Курманову-младшему такого права не дали ни разу.

А еще за весь период посадки у Матвеева был лишь один выговор, который давно снят. Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-18 Данил Шарипов в суде ходатайство сидельца поддержал. Адвокат Анастасия Баринова просила суд учесть все обстоятельства и «проявить гуманизм». Она настаивала — Матвеев не представляет опасности для общества, но нуждается в лечении — стремительно теряет зрение. Поэтому в июле этого года был вынужден оставить работу.

Трое потерпевших выступили категорически против УДО. «Думаю, что человек, который пьяным сел за руль, представляет опасность для окружающих», — сообщила Айгуль Миннегалиева. «Вот уже 3 года и 8 месяцев как наших четверых детей нет. На похороны от них никто не приезжал. Иск не погашен. Какое досрочное освобождение?!», — возмутился Наиль Шайморданов.

«Вот уже 3 года и 8 месяцев как наших четверых детей нет. На похороны от них никто не приезжал. Иск не погашен. Какое досрочное освобождение?!», — возмутился Наиль Шайморданов

Против был и Ильдар Набиуллин, заместитель Казанского прокурора по надзору за соблюдением законодательства в местах лишения свободы. «Считаю, что Матвеев не достоин УДО».

К такому же выводу пришел и суд, посчитав, что одно лишь наличие поощрений не является достаточным основанием для удовлетворения ходатайства. А вообще соблюдение порядка отбывания наказания является обязанностью осужденного.



Татарстан — в лидерах по числу пьяных аварий



Не больше семи лет за алкоаварию с одним погибшим, не больше девяти — при наличии двух и более жертв — такое наказание предусматривали части 4 и 6 статьи 264 российского УК еще в мае прошлого года. 17 июня 2019-го президент РФ подписал одобренные Госдумой и Советом Федерации правки, которые подняли максимальную планку наказаний за нетрезвую езду с тяжкими последствиями, а еще сделали почти невозможным прекращение таких дел за примирением сторон и их рассмотрение в особом порядке.

Теперь по ч. 4 ст. 264 УК РФ — по которой приговорили актера Михаила Ефремова — предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, а по более тяжкой ч. 6 — вообще от 8 до 15 лет. Норма действует больше года, однако, как сообщили «Реальному времени», в прокуратуре Татарстана максимальные и близкие к ним санкции гособвинители по делам «неосторожных» пьяных водителей еще не запрашивали. Да и суды их не назначали. Почему — мнения разнятся.

Суд посчитал, что одно лишь наличие поощрений не является достаточным основанием для удовлетворения ходатайства

Одни собеседники издания отмечают, что практика пока не наработана — даже за смертельные аварии без общественного резонанса еще пару лет назад отдельным водителям давали условные сроки в 2,5—3 года. Другие считают — по максимуму в случае преступления по неосторожности нужно наказывать тех, кто уже имеет судимость либо числится злостным нарушителем ПДД. Есть и еще одно мнение — о верхней планке обязательно вспомнят в случае ЧП, где потерпевшей стороной признают какую-нибудь «шишку».

Заметим, сроки в 7—9 лет пьяным казанским лихачам выносили в конце 90-х, когда машин на дорогах было еще не так много. Неужто с их ростом и ростом числа аварий жизнь обесценилась?

Между тем, по версии журнала «Автоброкер», Республика Татарстан — на восьмом месте в антирейтинге регионов-лидеров по числу пьяных ДТП (52 аварии, 6 погибших, 72 пострадавших). В тройке самых опасных субъектов РФ — Краснодарский край, Московская область и Москва.

Напомним ряд показательных приговоров за пьяные ДТП в Татарстане.



Пролет казанского таксиста на красный с посадкой на 5 лет

15 ноября 2019 года Дамир Турдишев арендовал для работы в такси Renault Logan, а 16 ноября в 6 утра вылетел на красный свет на перекресток Павлюхина с Газовой и насмерть сбил на пешеходном переходе 90-летнюю женщину. Согласно вступившему в силу приговору, ночь перед ДТП Турдишев провел в баре и сел за руль нетрезвым. В Приволжском райсуде Казани он полностью признал вину и был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Также суд обязал осужденного выплатить семье погибшей компенсацию морального вреда, сократив размер претензий с 1 млн до 400 тысяч рублей. 24 июля 2020 года Верховный суд Татарстана посчитал назначенный срок законным, но постановил, что отбывать его таксист должен в колонии-поселении. По выходе на волю Турдишев еще 3 года будет лишен права управлять транспортными средствами.

Верховный суд РТ сократил срок посадки на 20 дней — до 5 лет 6 месяцев и 10 дней, причем в колонии-поселении. Фото: Олег Тихонов С водителя Кузнецова за смерть однофамильца требуют 18 млн

По приговору Зеленодольского горсуда 5 лет и 7 месяцев колонии общего режима получил 49-летний Дмитрий Кузнецов. 8 августа 2019-го за рулем Mazda 3 этот нетрезвый водитель, обгоняя грузовик, выехал на встречку в районе деревни Мизиново Зеленодольского района и оказался на пути мотоциклиста. Тот не выжил. Ему было 45 и он был однофамильцем виновника аварии. Последний, сев за руль, нарушил закон дважды — в октябре 2018-го его лишили прав на полтора года за нетрезвую езду. В апелляции Кузнецов называл свое наказание слишком суровым, заявлял, что в настоящее время ему предъявлен иск на 18 млн рублей, которые «он сможет выплатить, лишь имея возможность работать». В результате Верховный суд РТ сократил срок посадки на 20 дней — до 5 лет 6 месяцев и 10 дней, причем в колонии-поселении.



Это наказание не дотянуло и до половины от максимальной планки по ч. 4 ст. 264 УК РФ, но более строгих приговоров в опубликованных решениях апелляционной инстанции по пьяным за рулем журналисту «Реального времени» найти не удалось. Матвеева судили по ч. 6 той же статьи. Верховный суд РТ отменил «пятилетку» в особом порядке

Чистопольский приговор по делу о пьяном ДТП с погибшим был отменен из-за судебной ошибки. На процессе Вячеслав Григорьев признался — 23 сентября прошлого года нетрезвым за рулем ВАЗ-21093 превышал скорость на трассе Казань — Оренбург. В какой-то момент отвлекся от управления, не учел ширину проезжей части и протаранил припаркованный на обочине в попутном направлении микроавтобус Fiat Ducato. В результате — погиб пассажир отечественной легковушки.



В суде Григорьев заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, в надежде на мягкий приговор, но получил 5 лет колонии-поселения. Защита обжаловала это решение, и Верховный суд Татарстана в апреле 2020-го установил: чистопольский судья не имел права рассматривать в особом порядке дело по обвинению в преступлении, которое с учетом максимально возможного срока в 12 лет отнесено к категории тяжких.

22 апреля 2012-го на мамином BMW он влетел в остановку общественного транспорта на улице Пушкина. Фото: temakazan.ru За наркоДТП прокурор просил 6 лет

Близкий к максимальному срок по старой редакции части 4 статьи 264 УК РФ гособвинитель в 2013 году запрашивал для казанца Артема Точилкина. 22 апреля 2012-го на мамином BMW он влетел в остановку общественного транспорта на улице Пушкина. Пострадали две женщины, одна скончалась в больнице.



Медосвидетельствование показало — водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В суде защитники настаивали — он даже не знал, что оставленная в машине пачка сигарет содержит запрещенные вещества. Вахитовский райсуд Казани отнесся к этой версии критически и наказал Точилкина 4,5 года колонии-поселения — на 1,5 года меньше, чем просил прокурор. Добиться ужесточения наказания либо смягчения наказания в апелляции сторонам не удалось. В 2019-м отсидевший свое сам стал жертвой трагедии — погиб от удара током. На строящейся автомагистрали встретились два самосвала

Зато апелляционная инстанция узаконила другой приговор Чистопольского горсуда любителю горячительных напитков, также вынесенный в особом порядке, поскольку преступление было совершено в мае 2019-го, когда антиалкогольные правки в статью 264 УК РФ еще не вступили в силу.



Судом установлено: подвыпивший водитель самосвала Ильназ Давлиев в 8 часов утра в условиях неограниченной видимости двигался по участку строящейся автомагистрали «Алексеевск — Альметьевск» на скорости 65 км/ч обнаружил, что на него несется другой самосвал. Согласно приговору, мер к торможению, вплоть до полной остановки, Давлиев не принял, а направил свой грузовик на встречную полосу, однако не учел, что встречный самосвал по завершении маневра вернется на эту же полосу.



В результате грузовики не смогли разъехаться. Второй водитель скончался на месте. Ну а Давлиева в особом порядке, против которого не возражали прокурор и потерпевшие, суд наказал двумя с половиной годами колонии-поселения и взыскал с него 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Близкие жертвы и выжившие согласились на примирение с обвиняемым сыном судьи арбитража, как только он «загладил вред». Фото: Ирина Плотникова Казанский суд не утвердил мировую сыну судьи

Те же 2,5 года колонии-поселения за пьяный таран 2018 года с одним погибшим и четырьмя пострадавшими получил ранее казанец Сергей Мельников. Причем близкие жертвы и выжившие согласились на примирение с обвиняемым сыном судьи арбитража, как только он «загладил вред» суммами от 0,5 до 1,5 млн рублей.



Однако рассматривавший дело зампред Ново-Савиновского райсуда Казани посчитал такой подход невозможным ввиду обстоятельств дела — Мельников был пьян, пытался скрыться от сотрудников полиции и имел за плечами 15 штрафов за превышение скоростного режима. Заметим, преступление было совершено в январе 2018-го, а уже через год осужденный вышел на волю по УДО. Впрочем, в 2010-м казанский судья Эдуард Солдатов насмерть сбил человека на переходе и вышел из суда несудимым, после заключения мировой.



Новая редакция УК РФ исключает такую возможность, хотя одна лазейка осталась — если суд сочтет возможным квалификацию пьяного ДТП по менее тяжкой статье... В исключительных случаях по другим делам такая норма применяется.

Сам Сивов рассказывал — в тот день поссорился с женой, наезд не запомнил. Фото: kazanfirst.ru Как сотрудник ФСО поссорился с женой

Мягким неоднократно называли приговор бывшему сотруднику ФСО Андрею Сивову — 3,5 года поселения за пьяный наезд на двух пешеходов под Казанским кремлем. Иномарка Great Wall, на которой 27 июля 2015 года Сивов после отдыха в кафе и распития коньяка подвозил знакомую, вылетела с улицы Батурина на тротуар и помчалась вверх, по кремлевскому склону.



21-летний Антон Ермолаев скончался в тот же день, его спутницу Зулейху Хисамову врачи спасли, но прописали длительную реабилитацию. Близкие Ермолаева настаивали на ужесточении наказания для алколихача, родные выжившей просили об условном сроке. Сам Сивов рассказывал — в тот день поссорился с женой, наезд не запомнил. Приговор устоял.