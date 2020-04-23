Татарстан вошел в десятку регионов, где чаще всего происходят «пьяные» ДТП

Татарстан оказался на восьмом месте в рейтинге регионов, где чаще всего происходят ДТП с участием пьяных водителей.

Так, по данным журнала «Автоброкер», в республике произошло 52 «пьяные» аварии, в результате которых погибли шесть человек, а еще 72 пострадали.

В тройку лидеров-регионов вошли Краснодарский край, Московская область и Москва.

Всего за указанный период в России произошло 2 111 таких происшествий, за аналогичный период прошлого года количество таких аварий снизилось на 5,1%.

Ранее сообщалось, что к 3 годам лишения свободы условно приговорил Лаишевский райсуд 31-летнего водителя из Казани. За пьяную езду его также лишили прав на 2,5 года.

