В Казани от удара током погиб фотограф Артем Точилкин, виновник резонансного ДТП 2012 года

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства гибели в цехе по производству металлоконструкций 27-летнего молодого человека, который получил удар током.

СУ СКР по РТ сообщает, что по предварительной версии, погибший работал фотографом и приехал в организацию, чтобы отснять материал для буклетов. Несмотря на то, что в помещении не было никого из рабочих, в какой-то момент молодой человек поднялся на площадку обслуживания кран-балок и задел руками троллей, предназначенный для передачи электричества. В результате он скончался на месте.

Погибшим оказался Артем Точилкин, виновник резонансного ДТП в 2012 году. Точилкин выехал на встречную полосу, врезался в припаркованный автомобиль, обе машины отбросило на остановку, где стояли люди. Он находился в состоянии наркотического опьянения. В 2013 году Вахитовский районный суд приговорил Точилкина к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также выплате в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, сообщает «РИА Новости».