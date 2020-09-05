«Нефтехимик» полумолодежкой уступает одну шайбу фаворитам сезона

Поражение, за которое не стыдно

Полный набор проблем получил нижнекамский «Нефтехимик» перед стартом тринадцатого сезона КХЛ. Из-за «вспышки заболевания» пришлось отменять всю вторую половину предсезонки, но и к началу регулярного чемпионата большая часть основного состава оказалась не готова к выходу на лед, так же как и тренерский штаб. В матче против западного топа пришлось в экстренном порядке выпускать вчерашних игроков молодежного «Реактора», благо несколько хоккеистов основы все-таки укрепили каркас команды. И хотя «дети Нижнекамска» и не сумели отобрать очки у СКА, выглядели они гораздо увереннее, чем «дети Ростова» в аналогичной футбольной истории. Одна шайба и пара ошибок в большинстве стоили «Нефтехимику» первых очков в новом сезоне. «Реальное время» рассказывает, что за парни бились вчера за цвета нижнекамского клуба, почему Кучерявенко пока выглядит сомнительно в роли капитана и чего не хватило, чтобы зацепить очки у питерских армейцев.

«Дети Нижнекамска», Порядин и Барулин

Первые сообщения о том, что «волки» все еще не оправились от эпидемии, охватившей команду 2 недели назад, появились в телеграм-каналах накануне матча. Подача информации там, конечно, оказалась жестковатой и даже провокационной, но общий посыл заключался в том, что «Нефтехимику» придется выходить на лед полурезервным составом.Сообщалось, что перед матчем с Питером Нижнекамск внес в лист больных и травмированных таких «системообразующих» хоккеистов, как Александр Брынцев, Владимир Галузин, Либор Гудачек, Федор Коротаев, Андрей Костицын, Александр Осипов, Отсо Рантакари, Марат Хайруллин, Тимур Хафизов и Булат Шафигуллин.

На наш запрос в «Нефтехимике» ответили, что игроки вовсе не были внесены в этот список накануне матча, а находятся в нем уже давно. Заодно клуб предоставил дополнительную информацию о том, что и тренерский штаб на первой игре сезона ожидает серьезная «перетряска». Причина та же — реабилитация после заболевания.

Как оказалось, руководить «волками» предстояло двоим коучам «Реактора», выступающего в Молодежной хоккейной лиге, — старшему тренеру Вячеславу Касаткину, который и исполнял обязанности главного тренера на матче, и тренеру защитников Игорю Федорову. На скамейке остался тренер вратарей «Нефтехимика» Валерий Иванников.

Впрочем, при рассмотрении итогового состава нижнекамцев, который вышел на лед, все складывалось в логичный пазл: большая часть хоккеистов — это вчерашние или нынешние игроки «Реактора», возможности которых Касаткин прекрасно знает.

Вот в таком виде вышел «Нефтехимик» на важнейший матч:

Более-менее похожим на звено команды Континентальной лиги выглядело первое — здесь был задействован молодой лидер атак прошлого сезона Павел Порядин, а также Рафаэль Бикмуллин (в прошлых сезонах играл в основном составе, но больше выходил в нижних звеньях) и новичок Александр Кучерявенко. Во второй тройке хоть как-то грели сердца нижнекамских болельщиков фамилии еще двух хоккеистов, уже понюхавших пороху в КХЛ — Тимура Шарифьянова (21 год) и Ильдара Шиксатдарова. Место в воротах — Константин Барулин.

Стараний Барулина не хватило, но и Самонов без дела не стоял

Именно Константин стал центральной фигурой в составе «волков» в первой половине стартового периода. Первые минут шесть-семь молодежь Нижнекамска заметно нервничала и все больше отсиживалась «дома», стараясь больше не рисковать, а разрушать. Барулину, впрочем, все равно прилетало достаточно. Однако ближе к экватору периода работы и у голкипера гостей Александра Самонова заметно прибавилось.

Вот сын наставника команды Дэниэл Буцаев (2001 года рождения) бросал из правого круга и тут же на отскоке щелчком добавлял Владислав Шутов (с того же 2001 года). Вот минутой позже Бикмуллин убегал по правому борту и бросал с дальнего расстояния.

В итоге «Нефтехимик» нанесет восемь бросков по воротам и пять «вражеских» заблокирует. Но от голевого подправления Игоря Ожиганова в центре зоны это не спасет — 0:1.

Кучерявенко в роли капитана пока не впечатлил

Хоккеисты СКА серьезно подрасслабились во время перерыва и явно не сумели настроиться на второй период. Сразу два выхода два в один организовали нижнекамцы на старте второго отрезка матча, и в одном из эпизодов Илья Паранин едва не прошил Самонова — вратарь достал бросок щитком. Чуть позже Порядин завершал скоростной наскок на чужую зону мощным щелчком по центру — голкипер гостей снова выручил.

В середине игры СКА и вовсе стали нервничать, допустив две подряд ошибки, приведшие к удалениям — сначала за превышение численного состава, а потом за неаккуратную игру Кирилла Марченко. «Молодняк» Нижнекамска явно почувствовал, что питерские топы вовсе не небожители. Однако новоиспеченный капитан Александр Кучерявенко тут же преподнес непозволительный сюрприз своей команде, допустив повторяющиеся детские ошибки на вбрасываниях, и тоже отправился отдыхать за задержку игры.

Такие огрехи для игрока столь серьезного возраста просто недопустимы, особенно если учесть, что он носит нашивку, а в его команде полно молодых хоккеистов, которые рассчитывают именно на его опыт. Петербургский клуб явно не напрягался во втором периоде, и можно было этим пользоваться. Но когда даже такие опытные хоккеисты не выполняют свои задачи на льду, рассчитывать на положительный результат не приходится.

Логично, что «Нефтехимик» начал терять обретенную было уверенность и уже сам стал допускать ошибки, предоставляя гостям двухминутные шансы на реализацию большинства. Держаться удавалось довольно долго — лишь в самые последние секунды Антон Бурдасов завершит навал в большинстве красивым и точным броском.

Не дожали — не хватило опыта

В третьем периоде «волки» рук не опустили, а, наоборот, поднажали. Шайбу хозяева льда не отдавали и старались созидать. В итоге это все-таки вылилось в гол, который как две капли воды был похож на эпизод, в котором Порядин завершал набег четверки нижнекамцев на чужую зону. На этот раз хозяева увенчали свою быструю массовую вылазку «раскатыванием» по углам Самонова — это Бикмуллин выскочил на пятак, выждал, когда голкипер выкатится, и выдал на наезжающего на ворота Кучерявенко — 1:2. До конца матча оставалось 10 минут.

Вскоре армеец Ярослав Дыбленко отправился в штраф-бокс за блокировку соперника, но и здесь не обошлось без взаимной любезности — нарушения численного состава со стороны «волков», которые вновь не позволили им использовать большинство. Что поделаешь, издержки молодости и неопытности.

После заброшенной шайбы «Нефтехимик» только наращивал давление, что в итоге вылилось в 4 минуты навала и полного закрытия фаворитов сезона в их зоне. Когда Касаткин дал сигнал Барулину бежать на скамью, нижнекамцы уже минуту как держали СКА в его зоне и осаждали ворота Самонова — вот только с завершением были серьезные проблемы. К сожалению, юным парням «Нефтехимика» не хватило опыта, чтобы дожать пока не слишком разыгравшихся топов Запада. Уступив им всего одну шайбу, игроки «Реактора», разбавленные оставшимися в строю хоккеистами «Нефтехимика», точно не должны расстраиваться. За такое поражение не стыдно.